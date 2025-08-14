ETV Bharat / state

पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं हिमाचल के ये श्री कृष्ण मंदिर, राजाओं के समय का है इनका इतिहास - JANMASHTAMI 2025

पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में तैयारियां जोरों से चल रही हैं. मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया है.

ब्रजराज मंदिर में लगी श्री कृष्ण और मीरा की मूर्ति
ब्रजराज मंदिर में लगी श्री कृष्ण और मीरा की मूर्ति (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 3:51 PM IST

नूरपुर/सुजानपुर: देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों जोरों पर चल रही हैं. हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती हैं. हिमाचल में श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं, लेकिन कांगड़ा जिले के नूरपुर में श्री बृजराज स्वामी मंदिर और सुजानपुर का मुरली मनोहर मंदिर अपने आप में खास हैं. ये मंदिर सिर्फ हिमाचल ही नहीं पूरी दुनिया में अनूठे श्री कृष्ण मंदिर हैं. आईए जानते हैं कि ये मंदिर दूसरे मंदिरों से कैसे अलग हैं.

कांगड़ा जिले के नूरपुर में स्थित बृजराज मंदिर राजा जगत सिंह के किले में विद्यामान है. ये हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां श्री कृष्ण और मीरा की मूर्तियां एक साथ विराजमान हैं. टीलेनुमा जगह पर बसा नूरपुर कभी राजपूत राजाओं की राजधानी हुआ करती थी. यहीं पर बने नूरपुर किले में श्री बृजराज स्वामी मंदिर है. श्री बृजराज स्वामी मंदिर के इतिहास की कहानी बेहद रोचक है.

ब्रजराज मंदिर नुरपुर
ब्रजराज मंदिर नुरपुर (ETV Bharat)

राजा जगत सिंह चितौड़गढ़ से लाए थे मूर्तियां

मंदिर के पुजारी राजू ने बताया कि 'नूरपुर के (1619 से 1623 ई.) राजा जगत सिंह अपने राज पुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर उनके वहां गए थे. राजा जगत सिंह और उनके राज पुरोहित को रात में महल में ठहराया. राजा के विश्राम स्थल के पासएक मंदिर था. रात के समय राजा को उस मंदिर से घुंघरूओं और संगीत की आवाजें सुनाई दी. राजा ने जब मंदिर में झांक कर देखा तो उन्हें कमरे में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उनकी एक भक्त नाचते-गाते हुए दिखाई दी.'

मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति
मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति (ETV Bharat)

श्री कृष्ण व मीरा की साक्षात मूर्तियां

पुजारी ने कहा कि 'राजा जगत सिंह ने सारी बात अपने राज पुरोहित को बताई. राज पुरोहित ने राजा जगत सिंह को बताया कि वो भक्त कोई और नहीं मीरा बाई ही थी. पुजारी ने राजा जगत सिंह को घर वापिसी पर चितौडगढ़ के राजा से इन मूर्तियों को उपहार स्वरूप मांग लेने का सुझाव दिया. अगले दिन राजा ने ऐसा ही किया. चितौड़गढ़ के राजा ने भी खुशी-खुशी उपहार स्वरूप राजा जगत सिंह को श्री कृष्ण व मीरा बाई की मूर्तियां और मौलश्री का एक पेड़ दिया. मौला श्री का पेड़ आज भी मंदिर में मौजूद है. कहा जाता है कि ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी.'

ब्रजराज मंदिर
ब्रजराज मंदिर (ETV Bharat)

दरबार-ए-खास को बनाया मंदिर

स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि नूरपुर लौटने पर राजा ने किले के बाहर मूर्तियों को मंदिर में रखवा दिया, लेकिन मुगलों का हमला होने पर इन्हें छिपा दिया. माहौल शांत होने पर श्री कृष्ण ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि जहां मुझे छिपाया गया है वहां से निकालकर कोई दूसरा स्थान दिया जाए. इसके बाद राजा ने किले में दरबार-ए-खास को मंदिर का स्वरूप देकर इन मूर्तियों को वहां पर स्थापित करवा दिया. राजस्थानी शैली की काले संगमरमर से बनी भगवान श्रीकृष्ण और अष्टधातु से बनी मीरा बाई की मूर्ति आज भी नूरपुर किले के अंदर ऐतिहासिक श्री बृजराज स्वामी मंदिर में शोभायमान है. इसके अलावा मंदिर में राजा जगत सिंह ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण भी पहाड़ी शैली में करवाए. ये चित्र आज भी मंदिर में मौजूद हैं.

मंदिर में लगा मौला श्री का पेड़
मंदिर में लगा मौला श्री का पेड़ (ETV Bharat)

उल्टे हाथ में कान्हा जी ने पकड़ी मुरली

सुजानपुर में बना मुरली मनोहर मंदिर अपने आप में खास है. इस मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद ने 1790 के आस पास करवाया था. मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियां मौजूद हैं. सबसे खास बात ये है कि मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा ने उल्टे हाथ में बांसुरी पकड़ रखी है, जबकि हर मंदिर में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सीधे हाथों में रहती है.

मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर
मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर (ETV Bharat)

मुरली मनोहर मंदिर को एक लख टकिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण महाराजा संसार चंद ने एक लाख रुपए से करवाया था. मंदिर को देखकर राजा महाराजाओं के जमाने की याद ताजा हो जाती है. मंदिर के अंदर बेहतरीन नक्काशी की गई है. मंदिर की सजावट इस तरीके से हुई है कि भक्तजन यहां आकर भक्ति में लीन हो जाते हैं.

