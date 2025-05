ETV Bharat / state

नेपाल-भारत के बीच शादी क्यों बनी मुसीबत, दूल्हा-दुल्हन के क्यों छूट रहे पसीने, जानिए - BRIDES CROSS NEPAL BORDER ON FOOT

नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ने से बारातियों को ढोना पड़ रहा दहेज. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 7:54 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 8:12 PM IST 3 Min Read

महाराजगंजः महाराजगंज समेत यूपी से सटे नेपाल बार्डर के पास रहने वाले परिवारों के लिए शादी मुसीबत बन गई है. अगर नेपाल और भारत में रहने वाले दो परिवारों के बीच रिश्ता तय हुआ है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आखिर इसकी वजह क्या है चलिए आगे जानते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी सख्तीः यूपी से सटा नेपाल का बार्डर हमेशा से संवेदनशील रहा है. पाकिस्तान के आतंकियों की यहां से घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है. यही वजह है कि अब नेपाल बार्डर पर सख्ती काफी बढ़ा दी गई है. सीमा सुरक्षा बलों के जवान यहां से गुजरने वाले एक-एक शख्स पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां से गुजरने वाले वाहनों की कड़ी तलाशी ली जा रही है. दूल्हे के साथ पैदल आई दुल्हनः महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया गांव के विजयमल गौतम की बारात नेपाल गई थी. बारात वहां से वाहनों के जरिए लौट रही थी. नेपाल बार्डर पर वाहनों को बार्डर पार करने की अनुमति नहीं मिली. ऐसे में दूल्हा अपनी दुल्हन को पैदल ही भारतीय सीमा में लेकर आया. दूल्हे ने बताई पूरी कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

