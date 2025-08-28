ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार पर क्यों बौखला रहे बीजेपी विधायक, आखिर किस पर है ये गुस्सा? - BJP MLAS ANGRY ON OWN GOVT

आखिर क्या वजह है कि भाजपा विधायक अपनी ही सरकार में प्रशासन से जाहिर कर रहे हैं नाराजगी कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है.

Bhind MLA Narendra Singh Kushwaha
विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा की कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 6:56 PM IST

भोपाल: भिंड के विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा की कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के सामने मुक्का तान देने की घटना को चरम की तरह देखिए. बाकी बीजेपी विधायकों के अपनी ही सरकार से नाराजगी के टीजर कुछ महीनों के अंतराल पर सामने आते जा रहे हैं. क्या वजह है कि विधायक अपनी ही सरकार में प्रशासन से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. ये अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश है कि सरकार की कलई उतारने का प्रयास? या कोई तय एजेंडा है कि जिसमें एक के बाद एक विधायक अपनी ही सरकार में मोर्चा खोलते सामने आ रहे हैं.

भिंड में विधायक का प्रोटेस्ट फिर मुक्का

हालांकि भिंड से बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा का ये पहला स्टंट नहीं है. केवल नई वजह से वह चर्चा में आए हैं. भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कलेक्टर पर मुक्का तान देने की उनकी मुद्रा पहला मौका नहीं है. इसके पहले भी एक आईपीएस अधिकारी से इनका विवाद हो चुका है.

पूरा मामला खाद संकट को लेकर बताया जा रहा है और विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि वह जनता की आवाज बनकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास गए थे. मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है. पूर्व मंत्री रहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का कहना है कि पूरा मामला खाद संकट नहीं, रेत की चोरी का है. कलेक्टर ने इसी रेत की चोरी को पकड़ा तो विधायक नाराज हो गए.

कलेक्टर की जनसुनवाई पर सवाल उठा चुके विधायक

भिंड में बीजेपी विधायक के स्टंट के पहले शहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. यहां आम जनता की तरह लाइन में लगकर उन्होंने आम लोगों की मुश्किलें समझीं. इसके बाद आरोप लगाया कि कलेक्टर नेहा मारव्या ने जनसुनवाई में आदिवासी बैगा महिला से सही बर्ताव नहीं किया.

बाद में मीडिया से चर्चा में उन्होने कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसे कलेक्टर की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी जो आदिवासी महिला से बुरी तरह पेश आती हैं. विधायक ने यहां तक कह दिया कि इन्हें जिले में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

विधायक जो अपनी ही सरकार में हुए नाराज

  1. गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य ने बयान दिया था कि उनकी ही सरकार में जिला प्रशासन केवल उन्हें इसलिए गंभीरता से नहीं लेता है कि क्योंकि वह अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं. इसी वजह से उनकी आवाज दबा दी जाती है.
  2. शिवपुरी से बीजेपी विधायक देवेन्द्र जैन ने अपनी ही सरकार में एसडीएम पर करप्शन के आरोप लगाए थे. उन्होने बाकायदा शिकायत की भी की और फिर एसडीएम को हटा दिया गया.
  3. पूर्व मंत्री और विधायक भूपेन्द्र सिंह तो ये बयान दिया था कि कांग्रेस ही नहीं उनकी अपनी पार्टी बीजेपी के नेता तंत्र-मंत्र करके उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. और उनकी विधानसभा के विकास कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं.
  4. मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल अपने इलेका में शराब और ड्रग्स के अवैध कारोबार को लेकर नाराज थे. उन्होने नाराजगी जताने के लिए वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पाण्डे के सामने दंडवत हो गए थे. ये वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था.
  5. विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने अपनी ही सरकार में खुद को जान का संकट बताया था. उन्होंने कहा था कि उनके आधार कार्ड का स्थाई पता बदलवा दिया गया. इसके अलावा जबलपुर, कटनी और भोपाल में उन्हें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखाई दिए. उन्होने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां भी मिली हैं.

