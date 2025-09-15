ETV Bharat / state

BMW हादसे के बाद क्यों सुर्खियों में आई AAP सरकार की 'फरिश्ते योजना', जानिए सब कुछ

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 15, 2025 at 6:18 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 6:32 PM IST 6 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को हुए बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय में काम करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. नवजोत सिंह कनॉट प्लेस स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद से पत्नी के साथ अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. इस दौरान दिल्ली कैंट के समीप बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर हो गई और वह बुरी तरह घायल हो गए. राहगीरों ने एक टेंपो में बिठाकर अस्पताल में भर्ती कराया. मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने पिता को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने में लगने वाले अधिक समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया होता तो उनकी जान बच जाती. हादसे के बाद 22 किलोमीटर दूर ले जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान सड़क हादसे में घायलों को तुरंत इलाज करने के लिए शुरू की गई "फरिश्ते योजना" का जिक्र कर मौजूदा नई सरकार को घेरने की कोशिश की है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीएमडब्ल्यू हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अगर फरिश्ते योजना आज लागू होती आम आदमी के जेहन में यह बात होती, तो वह दूर के अस्पताल में भर्ती करने की बजाय नजदीक के अस्पताल में ही ले जाता. आप नेता ने फरिश्ते योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए, इसके फायदे बताए. क्या थी फरिश्ते योजना आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार होता था और उसे अगर निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती थी. इसके साथ ही जो राहगीर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको भी सरकार की ओर से दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस योजना को दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018 में शुरू किया था. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार अक्टूबर 2024 तक 26 हजार लोगों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है. फरिश्ते योजना को शुरू करने की सोच आप सरकार की "फरिश्ते दिल्ली के" योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को "गोल्डन आवर" (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जब इलाज मिलने पर बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है) में तुरंत और मुफ्त इलाज मुहैया कराना था. इस योजना में, कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त को दिल्ली के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती करा सकता था और उसके इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती थी. साथ ही, सहायता करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता था, जिससे लोगों को बिना किसी कानूनी झंझट के घायलों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

