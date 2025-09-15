ETV Bharat / state

BMW हादसे के बाद क्यों सुर्खियों में आई AAP सरकार की 'फरिश्ते योजना', जानिए सब कुछ

अरविंद केजरीवाल ने ‘फरिश्ते योजना’ शुरू की थी, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही इस योजना को बंद करा दिया, आप का आरोप

सुर्खियों में फरिश्ते योजना
सुर्खियों में फरिश्ते योजना (GFX ETV)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2025 at 6:18 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 6:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को हुए बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय में काम करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. नवजोत सिंह कनॉट प्लेस स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद से पत्नी के साथ अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. इस दौरान दिल्ली कैंट के समीप बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर हो गई और वह बुरी तरह घायल हो गए. राहगीरों ने एक टेंपो में बिठाकर अस्पताल में भर्ती कराया. मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने पिता को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने में लगने वाले अधिक समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया होता तो उनकी जान बच जाती. हादसे के बाद 22 किलोमीटर दूर ले जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान सड़क हादसे में घायलों को तुरंत इलाज करने के लिए शुरू की गई "फरिश्ते योजना" का जिक्र कर मौजूदा नई सरकार को घेरने की कोशिश की है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीएमडब्ल्यू हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अगर फरिश्ते योजना आज लागू होती आम आदमी के जेहन में यह बात होती, तो वह दूर के अस्पताल में भर्ती करने की बजाय नजदीक के अस्पताल में ही ले जाता. आप नेता ने फरिश्ते योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए, इसके फायदे बताए.

क्या थी फरिश्ते योजना

आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार होता था और उसे अगर निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती थी. इसके साथ ही जो राहगीर घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको भी सरकार की ओर से दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस योजना को दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018 में शुरू किया था. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार अक्टूबर 2024 तक 26 हजार लोगों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है.

फरिश्ते योजना को शुरू करने की सोच

आप सरकार की "फरिश्ते दिल्ली के" योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को "गोल्डन आवर" (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जब इलाज मिलने पर बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है) में तुरंत और मुफ्त इलाज मुहैया कराना था. इस योजना में, कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त को दिल्ली के किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती करा सकता था और उसके इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती थी. साथ ही, सहायता करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता था, जिससे लोगों को बिना किसी कानूनी झंझट के घायलों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

योजना के बंद होने का कारण

दिल्ली की सत्ता में जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, तब ही अस्पतालों के बिल भुगतान को लेकर सरकार और नौकरशाहों के बीच टकराव शुरू हुआ, मामला उपराज्यपाल के पास पहुंचा तो योजना की वैधानिकता पर ही सवाल उठ खड़े हुए. उसके बाद शराब घोटाले में आप नेताओं की गिरफ्तारी के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गयी. आप नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का साफ कहना है, यह योजना "घटिया राजनीति" के कारण बंद हुई. उनका आरोप है कि अब बीजेपी शासित दिल्ली सरकार ने अपने बजट से इस योजना को हटा दिया, जिससे इसका क्रियान्वयन रुक गया. इस संबंध में, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि 2023 में जब वे मंत्री थे, तब भी उपराज्यपाल के अधिकारियों ने योजना का बजट रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब कोर्ट के हस्तक्षेप से इसे चालू रखा गया था.

दिल्ली में BMW हादसा
दिल्ली में BMW हादसा (ETV Bharat)

योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी आप सरकार

वर्ष 2018 में लागू यह योजना करीब पांच सालों तक ठीक से चली. उसले बाद वर्ष 2023 के बजट में भी सरकार ने इस योजना के लिए फंड का आवंटन किया, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों का लंबित भुगतान जारी नहीं किया. तब दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्होंने योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश देने की कोर्ट से गुहार लगाई. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा. दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर एलजी से जवाब दाखिल करने को कहा था. तब उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से उपराज्यपाल कार्यालय के विरुद्ध फरिश्ते योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लेना इस बात को स्वीकार करना है कि उन्होंने अपनी याचिका में एलजी कार्यालय के विरुद्ध जो भी दावे किए थे, वे सभी निराधार व झूठे थे. यह भी कहा गया कि ये आरोप उपराज्यपाल कार्यालय को बदनाम करने के इरादे से लगाए गए थे.

एलजी कार्यालय ने जारी किया स्पष्टीकरण

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योजना के संबंध में एलजी कार्यालय ने आंकड़ें साझा किए. योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान 4.85 करोड़ रुपये का भुगतान और वित्त वर्ष 2023-2024 में 12 फरवरी तक 4.98 करोड़ रुपये का भुगतान योजना के तहत निजी अस्पतालों को किया गया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आप सरकार ने उपराज्यपाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्रों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. साथ ही दावा किया कि यह सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप था, जिसके कारण 29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इससे यह पता चला कि फरिश्ते योजना जैसी योजना को निष्क्रिय करने के लिए जानबूझकर साजिश रची गई थी.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 15, 2025 at 6:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AAP FARISHTE YOJANAAAP ATTCKS ON FARISHTE YOJANAदिल्ली में BMW हादसेदिल्ली में फरिश्ते योजनाFARISHTE YOJANA DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.