झारखंड का नया मुख्य सचिव कौन, अलका तिवारी 30 सितंबर को हो रहीं रिटायर

रांचीः झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं. ऐसे में प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज्य का अगला मुख्य सचिव कौन होगा.

अलका तिवारी 1988 बैच की आइएएस अफसर हैं. इनके बाद वरीयता सूची में सबसे ऊपर शैलेश कुमार सिंह हैं. वह वर्ष 1991 बैच के आइएएस अफसर हैं. वह अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के पद पर हैं. उनके बाद निधि खरे, फिर अविनाश कुमार हैं. निधि खरे वर्ष 1992 बैच की आइएएस अफसर हैं. फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं.

इन दोनों अफसरों के बाद अविनाश कुमार वरीयता में ऊपर हैं. वह 1993 बैच के आइएएस अफसर हैं. वर्तमान में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं. उनकी सेवा अगस्त 2029 तक है. हालांकि चर्चा के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना है हालांकि इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है.

जब नये मुख्य सचिव के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से परहेज करते दिखे. इधर सत्तारूढ़ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार मुख्यमंत्री इस संबंध में समुचित निर्णय लेंगे.

01 नवंबर 2024 को मुख्य सचिव बनी थीं अलका तिवारी