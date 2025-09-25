झारखंड का नया मुख्य सचिव कौन, अलका तिवारी 30 सितंबर को हो रहीं रिटायर
रांचीः झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं. ऐसे में प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज्य का अगला मुख्य सचिव कौन होगा.
अलका तिवारी 1988 बैच की आइएएस अफसर हैं. इनके बाद वरीयता सूची में सबसे ऊपर शैलेश कुमार सिंह हैं. वह वर्ष 1991 बैच के आइएएस अफसर हैं. वह अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के पद पर हैं. उनके बाद निधि खरे, फिर अविनाश कुमार हैं. निधि खरे वर्ष 1992 बैच की आइएएस अफसर हैं. फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं.
इन दोनों अफसरों के बाद अविनाश कुमार वरीयता में ऊपर हैं. वह 1993 बैच के आइएएस अफसर हैं. वर्तमान में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं. उनकी सेवा अगस्त 2029 तक है. हालांकि चर्चा के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को एक्सटेंशन दिए जाने की संभावना है हालांकि इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है.
जब नये मुख्य सचिव के बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से परहेज करते दिखे. इधर सत्तारूढ़ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार मुख्यमंत्री इस संबंध में समुचित निर्णय लेंगे.
01 नवंबर 2024 को मुख्य सचिव बनी थीं अलका तिवारी
तत्कालीन मुख्य सचिव एल. खयांग्ते के रिटायरमेंट के बाद अलका तिवारी 01 नवंबर 2024 को राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी. बेहद ही सौम्य और अपनी कार्यकुशलता के लिए खास पहचान बनाने वाली अलका तिवारी पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी की पत्नी हैं. अलका तिवारी के बाद राज्य के नये मुख्य सचिव को लेकर जिन अधिकारी का नाम सबसे आगे है उसमें शैलेष कुमार सिंह और अविनाश कुमार का नाम शामिल है.
हालांकि राज्य में अन्य आईएएस भी हैं, जिसमें 1995 बैच के आइएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह व नितिन मदन कुलकर्णी हैं. तीनों अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं. इनमें से अजय कुमार सिंह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं. वहीं, नितिन मदन कुलकर्णी राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव व सत्येंद्र सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं.
