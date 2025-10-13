जिनके नाम पर बने पार्क में स्थापित हुई वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, कौन थे वो लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, मानेक शा से क्या है नाता
शिमला के रिज मैदान पर बने दौलत सिंह पार्क पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया. आइए जानते हैं कौन थे दौलत सिंह
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 1:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह शिमला के रिज मैदान पर आयोजित हुआ. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर बने दौलत सिंह पार्क में स्थापित की गई है. यहीं पर हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार सहित लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा भी है. कौन थे लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेक शा से उनका क्या नाता था, यहां उस पर बात की जाएगी.
लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह भारतीय सैन्य इतिहास के अद्भुत वीर सपूत थे. शिमला में पश्चिमी कमान के वे जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे. शिमला के रिज मैदान पर यदि सेना से जुड़ी बात की जाए तो केवल उन्हीं की प्रतिमा स्थापित है. भारत के पहले फील्ड मार्शल मानेक शा के साथ उनका नाम एक दिलचस्प किस्से के रूप में जुड़ा है. सैम मानेक शा के खिलाफ वर्ष 1962 में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी हुई थी. उस इन्क्वायरी टीम के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह थे. दिलचस्प बात देखिए कि उस जांच में मानेक शा पर कोई दोष नहीं पाया गया. फिर अप्रैल 1964 में जब जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा शिमला के रिज पर स्थापित की गई तो फील्ड मार्शल मानेक शा ने ही उसका अनावरण किया था. चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह शिमला में पश्चिमी कमान के मुखिया थे, लिहाजा उनकी प्रतिमा शिमला के रिज मैदान पर लगाई गई और उनके नाम से यहां पार्क बनाया गया.
लाहौर में जन्मे, सेना में कमाया नाम
दौलत सिंह का जन्म जनवरी 1911 में लाहौर में हुआ था. उनकी शिक्षा सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में हुई थी. दौलत सिंह 1928 में ब्रिटिश रॉयल अकादमी के लिए चुने गए. फिर वे भारतीय सेना (ब्रिटिशकालीन) में सेकेंड लेफ्टिनेंट बने. फिर वे कैप्टन व मेजर रैंक पर आए और आजाद भारत में 1959 में लेफ्टिनेंट जनरल बने. लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में पश्चिमी कमान के मुखिया के नाते रणनीतिक मोर्चे पर बेहतरीन काम किया. दुर्भाग्य से जम्मू में पुंछ के समीप 1963 में नवंबर माह की 22 तारीख को उनका हैलिकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ. उसमें लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह सहित अन्य सेना अधिकारी बलिदान हुए. उन्हें बलिदान उपरांत पीवीएसएम दिया गया. उनकी स्मृति में शिमला में पार्क बनाया गया और प्रतिमा स्थापित की गई. अब उसी पार्क में छह बार के सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है.
