यूपी की अद्भुत दरगाह; यहां मनाई जाती होली-दीपावली, लगता है विश्व प्रसिद्ध मेला

5 साल में कुरान को कर लिया था कंठस्थः बाराबंकी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वारिस अली शाह पांच साल की उम्र में ‘कुरान’ सीखना शुरू किया और जल्द ही कंठस्थ कर लिया. पुस्तकों से ज्यादा एकांत को पसंद करते थे और अक्सर एकान्त और चिंतन में लंबा समय बिताने के लिए घर से बाहर दूर निकल जाते थे. कभी अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि मिठाई देने और गरीबों में पैसे वितरित करने में आनंद लेते थे. जल्द ही आस-पास के लोगों को आभास हो गया वारिस अली सामान्य लोगों से अलग हैं. इसके बाद लखनऊ में रहने वाले बहनोई हाजी सैयद खादिम अली शाह ने उनकी शिक्षा का प्रभार संभाला और मनोगत विज्ञान के रहस्यों की दीक्षा और आवश्यक प्रशिक्षण दिया.

बाराबंकी जिला प्रशासन और मोहम्मद अली के मुताबिक, हाजी वारिस अली शाह का जन्म 1809 में हुआ था. वे हजरत इमाम हुसैन की 26वीं पीढ़ी से थे और उनके पूर्वज ईरान के निशापुर से बाराबंकी आए थे. बचपन में उन्हें ‘मिट्ठू मियां’ कहा जाता था. कम उम्र में ही माता-पिता का साया उठ गया तो दादी और चाचा ने परवरिश की. 1905 में उनका निधन हुआ और उनकी दरगाह देवा कस्बे में बनाई गई, जो आज आस्था, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बन चुकी है.

दरगाह के मैनेजर मोहम्मद अली शाह वारसी ने बताया कि देवा मेला कार्तिक महीने में शुरू होता है और इसका आह्वान खुद हाजी वारिस अली शाह ने अपने जीवनकाल में किया था. उन्होंने ही अपने अनुयायियों से कहा था “आओ मेला लगाया है, घूमो, खरीदो, मिलो-जुलो. तभी से यह मेला एक धार्मिक-सांस्कृतिक संगम बन गया है.

बाराबंकी: जिले का देवा कस्बा इन दिनों रोशनी, रौनक और रूहानी माहौल में डूबा है. क्योंकि यहां देश-दुनिया में प्रसिद्ध 'देवा मेला' चल रहा है. देवा कस्बे में स्थित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह को हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है. यहां हर धर्म की जाति के लाखों लोग शामिल होने पहुंचते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, इस मेले की क्या है कहानी?

देवा मेले की संक्षिप्त जानकारी. (ETV Bharat)

सपंत्तियों के दस्तावेज कर दिए थे नष्टः हाजी सैयद खादिम अली शाह की मृत्यु हो गई और चौदह वर्ष की आयु में जिम्मेदारियां आ गई. वारिस अली शाह ने अपने पंथ की लोगों में दीक्षा की शुरुआत की और उनके कई शिष्य थे. जब वह केवल पन्द्रह वर्ष के थे, तब दिव्य प्रेम की जलती हुई लौ ने उनको मक्का की तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने अपनी सभी संपत्तियों और एक मूल्यवान पुस्तकालय को अपने संबंधियों को दे दिये और जायदाद से संबंधित सभी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था.

देवा मेले में आराम करते श्रद्धालु. (ETV Bharat)

12 साल में कई देशों की यात्रा कीः बाराबंकी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 12 वर्षों के अन्तराल में उन्होंने अरब, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, ईरान, तुर्की, रूस और जर्मनी की यात्रायें की. कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इन यात्राओं के दौरान 10 बार हज किया था. एक दिन उन्होंने ‘काबा’ के अंदर एक धुन गुनगुना शुरू किया, इस पर ‘काबा’ के संरक्षक ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, ‘आप भूल गये हैं कि यह ईश्वर का घर है’. तुरंत उत्तर आया ‘क्या आप मुझे एक ऐसी जगह बता सकते हैं जहां ईश्वर मौजूद नहीं है?’ अपने पहले हज की तारीख से हाजी वारिस अली शाह ने सिले हुये कपड़े त्याग दिये और ‘एहराम’ (बिना सिला शरीर के चारों ओर लपेटने वाला कपड़ा) पहनना शुरू कर दिया था.

मेले में पहुंचे सभी धर्मों के लोग. (ETV Bharat)

सभी यात्रायें पैदल की, वाहन का नहीं करते थे इस्तेमालः बाराबंकी जिला प्रशासन के अनुसार, शाह अली ने सभी यात्रायें पैदल की और किसी भी प्रकार का कोई वाहन इस्तेमाल नहीं किया. नौकाओं को केवल समुद्र पार करने के लिए प्रयोग किया. उन्होंने सुल्तान अब्दुल माजिद के समय में कॉन्स्टेंटिनोपल का दौरा किया, जो बहुत प्रभावित हुआ और उसने खुद को उनकी दीक्षा के लिये समर्पित कर दिया. हाजी वारिस अली शाह बर्लिन की यात्रा के दौरान प्रिंस बिस्मार्क के अतिथि थे. जब वह घर देवा वापस लौटे तो अपने ही लोग उन्हें नहीं पहचाने. पैतृक घर खंडहर हो गया था और जब वह गांव में निकले तो कोई भी उनका स्वागत करने के लिए नहीं आया. रिश्तेदारों पचानने से इन्कार कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी संपत्ति पर दावा कर दें.

मेले में लगी दुकानें. (ETV Bharat)

देवा मेला क्यों है एकता की मिसाल?

वारसी परंपरा के जानकार अहमदुल्लाह बरसी ने बताया कि हाजी वारिस अली शाह ने अपने अनुयायियों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया. उन्होंने कहा था कि ‘जो रब हैं, वही राम हैं.’ यानी रब और राम में कोई फर्क नहीं. उनकी यह सोच ही देवा मेला को सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व बना देती है. उन्होंने बताया कि यहां दो उर्स मनाए जाते हैं. एक मुसलमान अनुयायी सफर (अरबी कैलेंडर) महीने में करते हैं और दूसरा हिंदू कार्तिक महीने में. वारसी परंपरा के सूफी शायर बेदम शाह वारसी और नादिम शाह वारसी ने अपने कलामों में कृष्ण प्रेम और फागुनी रंगों का संगम किया है. “सखी ब्रज में घमसान पड़ो है, फाग खेलन गए हैं बनो री...

दरगाह पर मनाई जाती है होली-दीपावलीः दरगाह के मैनेजर मोहम्मद अली शाह वारसी ने बताया कि देवा शरीफ की दरगाह देश की इकलौती ऐसी दरगाह है जहां होली और दीपावली पर्व मनाए जाते हैं. सौ साल पुरानी यह परंपरा आज भी पूरे जोश और भाईचारे के साथ निभाई जाती है. जब दीयों की लौ और गुलाल का रंग मिल जाता है, तो देवा की फिज़ा में बस एक ही संदेश गूंजता है "मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा.

47 साल से अब्दुल आ रहे देवाः बिहार से आए मकसूद आलम ने कहा कि वह अपने बेटे की नौकरी की मन्नत लेकर आए हैं. कई सालों से सोच रहे थे, इस बार हाजी वारिस अली शाह ने खुद बुलाया. कानपुर देहात से आए हाजी अब्दुल सलाम ने बताया कि वह मैं पिछले 47 साल यहां आते हैं. मेरी पहली दुआ होती है मलिक हिंदुस्तान में अमन-चैन दे.

मेले में मेले ठहरने और खाने की फ्री व्यवस्थाः देवा मेला करीब 10 दिन तक चलता है. इस बार 18 अक्टूबर को समापन होगा. मेले में उर्स, कव्वाली, महफिले-सीमा, पशु मेला और सांस्कृतिक आयोजन एक साथ चलते हैं. दरगाह पर हर दिन दो वक्त लंगर चलता है. दाल, रोटी मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा जाता है. श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था भी की जाती है. जबकि कई लोग शहर में खुद ठहरने का प्रबंध करते हैं. लखनऊ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारबाग स्टेशन से मटियारी तक और वहां से देव कस्बा के लिए वाहनों की सुविधा उपलब्ध है. बाराबंकी रेलवे स्टेशन से भी सीधे सवारी मिल जाती है.

