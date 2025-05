ETV Bharat / state

'राजा महमूदाबाद' के वारिस की कहानी, अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर और सोफिया कुरैशी पर की थी टिप्पणी, अखिलेश से रहा करीबी नाता - PROFESSOR ALI KHAN MAHMUDABAD

प्रोफेसर अली खान के दादा ने पाकिस्तानी नागरिकता ली थी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 4:50 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 5:51 PM IST

लखनऊ : हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया है. टिप्पणी के बाद प्रोफेसर अली खान सुर्खियों में आ गए. प्रोफेसर अली खान के लाइम लाइट में आने से एक राज परिवार के बारे में भी चर्चा होने लगी है. ऐसे में हम आपको बताएंगे प्रोफेसर अली खान कौन हैं और कहां से हैं. अहम बात है कि समाजवादी पार्टी से भी उनका गहरा नाता रहा है. प्रोफेसर अली खान सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं. उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद रियासत के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं. प्रोफेसर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और सीरिया के दमिश्क में पढ़ाई की है. राजा महमूदाबाद को सुलेमान के नाम से भी जानते थे. (Video Credit; ETV Bharat) लखनऊ में पैदा हुए थे अली खान : 43 साल के अली खान का जन्म 2 दिसंबर 1982 को लखनऊ में हुआ था. उन्होंने लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज से पढ़ाई की और फिर इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज स्कूल में 1996 तक पढ़े. 2001 में उन्होंने विनचेस्टर कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके से पीएचडी की डिग्री हासिल की. अशोका यूनिवर्सिटी में अली खान ने 1850 से 1950 के बीच उत्तर भारत के मुसलमानों की राजनीतिक पहचान पर गहरा शोध किया. उनकी किताब Poetry of Belonging: Muslim Imaginings of India 1850-1950 वर्ष 2020 में प्रकाशित हुई. इसमें उन्होंने वतन, मुस्लिम अस्मिता, सूफी परंपरा, शिया संस्कृति और अवध की सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर रिसर्च किया है. पिता राजा महमूदाबाद के साथ अली खान. (Photo Credit; ETV Bharat) हसीब द्राबू की बेटी से हुई है शादी : अली खान महमूदाबाद की शादी हसीब द्राबू की बेटी से हुई है. हसीब द्राबू जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहे हैं. परिवार के साथ प्रोफेसर हरियाणा के सोनीपत में रहते हैं और साल में कई बार लखनऊ और महमूदाबाद आते-जाते रहते हैं.

पिता राजा साहब महमूदाबाद के नाम से प्रसिद्ध : पूर्व सूचना आयुक्त सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने बताया, लखनऊ की मशहूर महमूदाबाद रियासत से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, नवाबी संस्कृति और इतिहास के अहम वारिस माने जाते हैं. उनके पिता, मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान जो आमतौर पर ‘राजा साहब महमूदाबाद’ के नाम से प्रसिद्ध थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में महमूदाबाद से कांग्रेस विधायक रहे. तस्वीर शादी के दौरान की है. अली खान की शादी हसीब द्राबू की बेटी से हुई है. (Photo Credit; ETV Bharat) अरबों की प्रॉपर्टी : मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने 'एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत सरकार द्वारा जब्त की गई पुश्तैनी संपत्तियों को वापस पाने के लिए दशकों लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. इन संपत्तियों में लखनऊ का प्रतिष्ठित बटलर पैलेस, हलवासिया मार्केट, हज़रतगंज का बड़ा हिस्सा और महमूदाबाद क़िला शामिल थे. साथ ही सीतापुर, नैनीताल व अन्य स्थानों में कई जायदादें भी थीं. दादा ने ली थी पाकिस्तानी नागरिकता : अली खान के दादा और मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के पिता मोहम्मद आमिर अहमद खान, महमूदाबाद के अंतिम शासक थे. उन्होंने भारत की आजादी से पहले मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को वित्तीय सहायता दी. 1947 में वह भारत छोड़कर इराक चले गए और 1957 में पाकिस्तानी नागरिकता ग्रहण कर ली. राजा महमूदाबाद की हवेली. (Photo Credit; ETV Bharat) इसी वजह से उनकी भारतीय संपत्तियां ‘दुश्मन संपत्ति’ घोषित कर दी गईं और सरकार के अधिग्रहण में चली गईं. इसके बाद, उनके बेटे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने वर्षों तक अदालतों में इन संपत्तियों की वापसी के लिए संघर्ष किया. यह लड़ाई न सिर्फ संपत्ति की थी, बल्कि इतिहास, पहचान और न्याय के लिए भी थी. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद लागू किए गए ‘एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट’ के तहत, उन व्यक्तियों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या अन्य शत्रु राष्ट्रों में बस गए थे. 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान इस कानून का दायरा और बढ़ाया गया. महमूदाबाद परिवार की अधिकांश संपत्तियां इसी कानून की जद में आईं. अपने पिता और अखिलेश यादव के साथ अली खान. (Photo Credit; ETV Bharat) अखिलेश यादव के करीबी : अली खान महमूदाबाद समाजवादी पार्टी में 2018 में शामिल हुए. 2019 से 2022 तक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सक्रिय रहे. एक समय उन्हें अखिलेश यादव का करीबी माना जाता था, लेकिन 2022 के बाद से उन्होंने किसी राजनीतिक पद की जिम्मेदारी नहीं संभाली है. गिरफ्तारी से जुड़ा विवाद : दरअसल, अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल कुरैशी को लेकर फेसबुक पर दो पोस्ट लिखी थी. इसमें उन्होंने कहा था कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग “प्रतीकात्मक” है. यदि यह जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं लाएगी तो यह “दिखावा” होगा. महिला आयोग ने इस सोशल मीडिया पोस्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस दिया. 14 मई को महिला आयोग ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए और अपना रिप्लाई जरूर भेजा था. हालांकि, बाद में सोनीपत में दो केस उन पर दर्ज हुए और रविवार को दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी की गई. यह भी पढ़ें: भारत के इस आम पर भी कब्जा करना चाहता था पाकिस्तान, इंदिरा गांधी ने संभाला था मोर्चा, ऐसे मिली थी जीत

Last Updated : May 25, 2025 at 5:51 PM IST