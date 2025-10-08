ETV Bharat / state

कौन हैं IPS रघुवीर लाल? जिन्हें कानपुर पुलिस कमिश्नर की दी गई कमान, कहां से है नाता...जानिए

कानपुरः शहर के नवागंतुक पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मंगलवार को चार्ज संभाल लिया. पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उन्होंने थाना अध्यक्षों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही वह सख्त एक्शन लेंगे. इससे पूर्व कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने उन्हें चार्ज सौंपा.





1997 बैच के आईपीएस हैंः बता दें कि पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल 1997 बैच के IPS अधिकारी हैं. वह कानपुर में चार्ज लेने से पहले एडीजी सुरक्षा पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वह अब कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की जगह चार्ज संभाल रहे हैं. अखिल कुमार को केंद्र में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यकारी (सीईओ) के पद पर तैनाती मिली है. बीती 25 अगस्त को उनका ट्रांसफर हुआ था.





उत्तराखंड के रहने वाले हैंः पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं. वह लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वह कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. लोकसभा सचिवालय की सुरक्षा में संयुक्त सचिव के के पद पर तैनात रह चुके हैं. लखनऊ में कमिश्नरी लागू होने से पहले वह एसपी कानून व्यवस्था पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. उनकी गिनती यूपी के तेज तर्रार वरिष्ठ अधिकारियों में होती है. वर्ष 2023 में उन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था.

