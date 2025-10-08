कौन हैं IPS रघुवीर लाल? जिन्हें कानपुर पुलिस कमिश्नर की दी गई कमान, कहां से है नाता...जानिए
कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर ने संभाला चार्ज, थानेदारों को अल्टीमेटम लापरवाही पर लेंगे सख्त एक्शन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:12 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 8:22 AM IST
कानपुरः शहर के नवागंतुक पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मंगलवार को चार्ज संभाल लिया. पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उन्होंने थाना अध्यक्षों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही वह सख्त एक्शन लेंगे. इससे पूर्व कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने उन्हें चार्ज सौंपा.
1997 बैच के आईपीएस हैंः बता दें कि पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल 1997 बैच के IPS अधिकारी हैं. वह कानपुर में चार्ज लेने से पहले एडीजी सुरक्षा पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. वह अब कानपुर में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की जगह चार्ज संभाल रहे हैं. अखिल कुमार को केंद्र में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यकारी (सीईओ) के पद पर तैनाती मिली है. बीती 25 अगस्त को उनका ट्रांसफर हुआ था.
उत्तराखंड के रहने वाले हैंः पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं. वह लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वह कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. लोकसभा सचिवालय की सुरक्षा में संयुक्त सचिव के के पद पर तैनात रह चुके हैं. लखनऊ में कमिश्नरी लागू होने से पहले वह एसपी कानून व्यवस्था पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. उनकी गिनती यूपी के तेज तर्रार वरिष्ठ अधिकारियों में होती है. वर्ष 2023 में उन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था.
ऑपरेशन महाकाल पर क्या बोलेः जब उनसे माफियाओं के खिलाफ कानपुर पुलिस की से चलाए जा रहे अभियान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन पूरी गति से चलेगा. किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा. जब अखिलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले की पहले परीक्षण करेंगे. इसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सिटी सर्विलेंस सिस्टम की मदद लेंगे. ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस तैनात होगी. कोशिश रहेगी कि लोगों को जाम से निजात मिले. वही साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हम पुलिसकर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी देंगे. साइबर अपराध से भी सख्ती से निपटा जाएगा.
ये भी पढ़ेंः यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर; पुलिस महानिदेशक सीआईडी से DGP अभियोजन बने दीपेश जुनेजा, यहां देखिए लिस्ट