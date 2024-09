ETV Bharat / state

कौन हैं एजाज खान जिन्हें बीजेपी ने बनाया पुन्हाना से उम्मीदवार, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को देंगे टक्कर - Who is Ejaz Khan from Punhana

By ETV Bharat Haryana Team Published : 18 hours ago | Updated : 12 minutes ago

कौन हैं एजाज खान जिन्हें बीजेपी ने बनाया पुन्हाना से उम्मीदवार ( Etv Bharat )

नूंह : हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य इलाके नूंह में बीजेपी हर हाल में कमल खिलाना चाहती है. इसलिए इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पुन्हाना से मुस्लिम प्रत्याशी एजाज खान पर अपना दांव खेला है. एजाज खान को जानिए : बीजेपी ने नूंह में कमल खिलाने के लिए पुन्हाना से नए चेहरे के तौर पर एजाज खान को टिकट दिया है. आपको बता दें कि एजाज खान साल 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे. वे इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ चुके हैं. एजाज खान नूंह के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके पिता चौधरी मरहूम सरदार खान हरियाणा के गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं. साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पुन्हाना से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उनका टिकट काटे हुए उनके चचेरे बड़े भाई मोहम्मद इलियास को मैदान में उतार दिया गया था और वे ही इलाके के मौजूदा विधायक हैं. इस बात से ख़फ़ा होकर एजाज खान ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और 2019 में कांग्रेस पार्टी को बाय-बाय कह दिया था और भाजपा के उम्मीदवार का साथ दिया था. पुन्हाना से बीजेपी के उम्मीदवार एजाज खान (Etv Bharat) मेवात में कमल खिलने का यकीन : भारतीय जनता पार्टी के पुनहाना से उम्मीदवार एजाज खान ने पिनगवां कस्बे में आज अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत कर दी है. चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के समय मेवात की प्रभारी बनाई गई पूर्व सांसद रंजीता कोहली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई. पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एजाज खान ने कहा कि उनके पिता चौधरी मरहूम सरदार खान ने सैकड़ों युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी, इलाके का विकास करवाया था. वे भी अपने पिता के दिखाए गए पदचिन्ह पर चल रहे हैं और उन्हीं के नाम पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व का टिकट देने पर आभार भी जताया है. एजाज खान ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है . इस बार मेवात की धरती पर कमल जरूर खिलेगा.

