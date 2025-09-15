ETV Bharat / state

जानिए कौन हैं 8 दिन से धरने पर बैठे विधायक चंद्रशेखर, 2022 के चुनाव में मंडी में बचाई थी कांग्रेस की लाज

मंडी: पिछले आठ दिनों से धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर एनएचएआई कर्मचारियों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं. शनिवार को उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी. इसके चलते उन्हें ग्लूकोज भी लगाना पड़ा था. उनके शरीर में शूगर, ग्लूकोज, सोडियम और कीटोन की मात्रा काफी कम हो गई थी. स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने शनिवार को उनके स्वास्थ्य की जांच की थी. डॉक्टरों ने विधायक को अस्पताल चलने का आग्रह किया था.

कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर की मांग है कि मंडी से जालंधर वाया धर्मपुर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि इनकी लापरवाहियों से धर्मपुर में हाईवे समय पर नहीं बन पा रहा है और उल्टा लोगों का भारी नुकसान हो रहा है. हालांकि उनसे मिलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी यहां आए थे और अनशन को समाप्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक किसी भी आग्रह को स्वीकार न करने की बात कही.

पत्नी और बेटी धरना स्थल पर पहुंचे

वहीं, प्रदेश के सीएम और अन्य मंत्री दूरभाष के माध्यम से विधायक के संपर्क में तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अभी तक इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया है. रविवार को भोरंज और सुजनापुर के विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे. वहीं, उनकी पत्नी और बेटी भी धरना स्थल पर उनसे मिलने के लिए पहुंची थी. वहीं, मंडी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर के आमरण अनशन पर कहा कि 'आपदा की स्थिति में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में होना चाहिए. इस दौरान डिजास्टर एक्ट भी लागू रहता है और उन्हें ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए. यदि किसी की कोई समस्या या शिकायत है तो उसका समाधान बाद में भी हो सकता है. उत्तराखंड में भी आपदा आई है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं.'