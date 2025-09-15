ETV Bharat / state

जानिए कौन हैं 8 दिन से धरने पर बैठे विधायक चंद्रशेखर, 2022 के चुनाव में मंडी में बचाई थी कांग्रेस की लाज

कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर का धरना आठवें दिन भी जारी है. मांगें पूरी न होने तक उन्होंने धरना जारी रखने की बात कही है.

8 दिन से धरने पर बैठे चंद्रशेखर
8 दिन से धरने पर बैठे चंद्रशेखर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 12:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: पिछले आठ दिनों से धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर एनएचएआई कर्मचारियों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं. शनिवार को उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी. इसके चलते उन्हें ग्लूकोज भी लगाना पड़ा था. उनके शरीर में शूगर, ग्लूकोज, सोडियम और कीटोन की मात्रा काफी कम हो गई थी. स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम ने शनिवार को उनके स्वास्थ्य की जांच की थी. डॉक्टरों ने विधायक को अस्पताल चलने का आग्रह किया था.

कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर की मांग है कि मंडी से जालंधर वाया धर्मपुर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि इनकी लापरवाहियों से धर्मपुर में हाईवे समय पर नहीं बन पा रहा है और उल्टा लोगों का भारी नुकसान हो रहा है. हालांकि उनसे मिलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी यहां आए थे और अनशन को समाप्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक किसी भी आग्रह को स्वीकार न करने की बात कही.

पत्नी और बेटी धरना स्थल पर पहुंचे

वहीं, प्रदेश के सीएम और अन्य मंत्री दूरभाष के माध्यम से विधायक के संपर्क में तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अभी तक इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आया है. रविवार को भोरंज और सुजनापुर के विधायक उनसे मिलने पहुंचे थे. वहीं, उनकी पत्नी और बेटी भी धरना स्थल पर उनसे मिलने के लिए पहुंची थी. वहीं, मंडी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर के आमरण अनशन पर कहा कि 'आपदा की स्थिति में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में होना चाहिए. इस दौरान डिजास्टर एक्ट भी लागू रहता है और उन्हें ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए. यदि किसी की कोई समस्या या शिकायत है तो उसका समाधान बाद में भी हो सकता है. उत्तराखंड में भी आपदा आई है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं.'

कौन हैं चंद्रशेखर ठाकुर

चंद्रशेखर ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं. चंद्रशेखर ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 2007, 2012, 2017 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा. इसी चंद्रशेखर HPU में EC के सदस्य भी रहे हैं. 2022 में उन्होंने महेंद्र के बेटे रजत ठाकुर को चुनाव हराया और पहली बार विधायक बने. वर्तमान में मंडी से कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल की बेटी ऑस्ट्रेलिया में बनीं भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर, सरकारी स्कूल से की है पढ़ाई

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA CHANDRASHEKHAR HUNGER STRIKECHANDRASHEKHAR THAKUR PROTESTMLA CHANDRASHEKHAR HEALTHCHANDRASHEKHAR PROTEST AGAINST NHAIWHO IS MLA CHANDRASHEKHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.