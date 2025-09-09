रंगदारी कॉल्स के पीछे कौन? पीएलएफआई या उसका नाम, जांच शुरू
रांची में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. एक हफ्ते के अंदर तीन मामले दर्ज किए गए हैं.
Published : September 9, 2025 at 2:46 PM IST
रांची: राजधानी रांची में एक बार फिर से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी के लिए धमकी भरे मैसेज और कॉल्स आने शुरू हो गए हैं. रांची के सुखदेवनगर, खेलगांव और अरगोड़ा थाने में एक सफ्ताह के भीतर तीन मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 50 लाख रुपए तक की रंगदारी मांगी गई है.
कौन मांग रहा रंगदारी
पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप सलाखों के पीछे है. संगठन का सेकंड मैन मार्टिन केरकेटा जिसपर 15 लाख का इनाम था, वह अपने दो साथियों के साथ कुछ दिन पहले ही गुमला में एनकाउंटर में मारा जा चुका है. पीएलएफआई के कई कैडर गिरफ्तार हो चुके हैं. लेकिन इन सब के बावजूद इस संगठन के नाम पर रंगदारी मांगने का सिलसिला थमा नहीं है.
नेता से लेकर कारोबारी तक से संगठन के नाम पर लाखों की रंगदारी मांगी जा रही है. कुछ लोगों को तो रंगदारी के लिए कई बार धमकी भी दी जा रही है. सवाल है कि आखिर पीएलएफआई के नाम पर कोई रंगदारी वसूल रहा या संगठन के कैडर ही यह काम कर रहे हैं.
भाजपा नेता को मिली दो बार धमकी
भाजपा नेता रमेश कुमार सिंह को पीएलएफआई के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है. रमेश सिंह झारखंड भाजपा प्रदेश के कार्य समिति सदस्य हैं. 1 सितंबर को रमेश सिंह को फोन नंबर 9474667.... से फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह पीएलएफआई संगठन से बोल रहा है. अगर आपको व्यापार करना है तो संगठन की मदद करनी होगी, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें.
मामले को लेकर रमेश कुमार सिंह के द्वारा सुखदेव नगर थाने में आवेदन दिया गया. पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि तीन दिन बाद दोबारा रमेश सिंह को संगठन के द्वारा ही फिर से धमकी दी गई. इस मामले में अभी तक सुखदेव नगर पुलिस के द्वारा किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है. मामला अभी भी जांच में है.
अरगोड़ा के बिल्डर से मांगी रंगदारी
रांची के अरगोड़ा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांतीय संयोजक सह बिल्डर राजेश कुमार से पीएलएफआई के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है. पांच दिन के भीतर रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई है. इस संबंध में बिल्डर राजेश ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. बिल्डर राजेश की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया कि एक सितंबर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा पत्र भेजा गया.
पत्र पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से था. जिसमें उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई. यह भी कहा गया है कि पांच दिन के भीतर रकम नहीं दी गई तो उन्हें और उनके परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा. व्हाट्सएप में भेजे गए पत्र के बाद बिल्डर अरगोड़ा थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया. इस मामले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तरी नहीं हो पाई है.
जमीन कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी
खेलगांव के रहने वाले जमीन कारोबारी दीपक कुमार से भी पीएलएफआई के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है. मामले को लेकर जमीन कारोबारी के द्वारा खेलगांव ओपी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. एफआईआर में जमीन कारोबारी ने बताया कि एक सितंबर को मैसेज के जरिये उनके फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है. दीपक कुमार के अनुसार उनसे पीएलएफआई संगठन के अमृत होरों के नाम पर रंगदारी मांगी गई है. दीपक कुमार का कार्यालय रांची के मोराबादी इलाके में है.
क्या कर रही है पुलिस
पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी के ये तीन मामले इसी महीने के हैं. इससे पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं. लेकिन रंगदारी मांगने का सिलसिला जारी है. रांची के सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि जो भी मामले सामने आए हैं, उन्हें लेकर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की छानबीन जारी है. टेक्निकल सेल भी अपना काम कर रही है. हालांकि जांच की बात कह इस मामले में सिटी एसपी ने किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की.
अमृत होरो या फिर संगठन के नाम का प्रयोग
मार्टिन के मारे जाने के बाद पीएलएफआई को अमृत होरो संभाल रहा है. रंगदारी कॉल्स को लेकर पुलिस की जांच की दिशा अमृत को लेकर तो है ही साथ ही साथ यह भी जांच चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अपराधी गुट पीएलएफआई के नाम का प्रयोग कर रंगदारी मांग रहा है. रांची पुलिस दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है.
राजधानी रांची से कई बार ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं, जो उग्रवादी संगठन के नाम पर रंगदारी की मांग करते थे. जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तब यह खुलासा हुआ कि उनका संगठन से कोई नाता ही नहीं था. वहीं, हाल के दिनों में जिन नंबरों से रंगदारी भरे कॉल्स आए हैं, उनके डिटेल भी निकाले जा रहे हैं. हालांकि अधिकांश नंबर इंटरनेट कॉल के हैं, इसलिए थोड़ी बाधा जरूर सामने आ रही है.
ये भी पढ़ें: रांची में RSS स्वयं सेवक सहित दो कारोबारियों को PLFI के नाम पर धमकी, 50 लाख की मांगी रंगदारी
भाजपा नेता रमेश सिंह को मिली धमकी, PLFI के नाम से मांगी गई रंगदारी
एनकाउंटर में मारा गया PLFI सुप्रीमो, 15 लाख का था इनाम घोषित