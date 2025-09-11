ETV Bharat / state

कौन है 11 माह की बच्ची, जिसे पीएम मोदी ने अपनी गोद में उठाकर दुलार किया

पीएम मोदी मंगलवार को हिमाचल के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की.

निकिता को दुलार करते पीएम मोदी
निकिता को दुलार करते पीएम मोदी (PIC CREDIT: JAIRAM THAKUR FACEBOOK PAGE)
Published : September 11, 2025 at 1:35 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 1:56 PM IST

शिमला: पीएम मोदी ने मंगलवार को हिमाचल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की. पीएम मोदी को आपदा पीड़ितों ने अपना दर्द बताया. दर्द सबका एक जैसा ही था. किसी का परिवार, किसी का घर मलबे में बह गया. इस दौरान पीड़ितों की दर्द सुनकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए. इन बाढ़ पीढ़ितों में एक छोटी बच्ची भी शामिल थी, जिसका दर्द सुनने के लिए कानों की नहीं संवेदनाओं जरूरत है, क्योंकि ये अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानती है. ये लोगों के बीच खामोश आंखों से अपनों को ढूंढती है.

ये बच्ची अपना दर्द नहीं बता पाती. इसका दर्द समझने के लिए इसकी आंखों में झांकने की जरूरत है. शायद ये पूछना चाह रही है कि मेरे माता पिता अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते. पीएम मोदी जब इस बच्ची से मिले तो खुद को रोक नहीं पाए और इसे गोद में उठाकर दुलार किया. भारत के प्रधानमंत्री की गोद में खेलने और दुलार का सौभाग्य तो इस बच्ची को मिला, लेकिन इसकी कीमत बहुत महंगी थी. ये कीमत उसे अपने मां-बाप, दादी को खोकर चुकानी पड़ी है.

बाढ़ ने छीन लिए माता-पिता

ये बच्ची कोई और नहीं सराज के परवाड़ा गांव की 11 महीने की मासूम निकिता है, जो अब अनाथ हो चुकी है. 30 जून की रात मंडी की घाटियों में जब बादल बरस रहे थे, तब किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि ये बारिश किसी की हंसी, किसी की गोद और किसी के सपनों को सदा के लिए बहा ले जाएगी. सराज क्षेत्र के परवाड़ा गांव में आई आपदा ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया, जिसे पढ़कर रूह कांप उठती है. सराज के परवाड़ा गांव में बाढ़ का मलबा इस 11 माह की मासूम की दुनिया बहा ले गया. इसी मलबे के बीच, उम्मीद की एक नन्ही सी कली बची है, जिसका नाम निकिता है.

11 माह की निकिता
11 माह की निकिता (ETV Bharat)

घर के साथ लगते नाले में आई थी बाढ़

30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश बीच सराज विधानसभा क्षेत्र के परवाड़ा गांव में भी भारी बारिश हुई और एक ही परिवार के तीन लोग तो पानी के बह गए और 11 महीने की मासूम निकिता बच गई. दरअसल परवाड़ा गांव के रमेश का घर नाले के साथ मौजूद था. 30 जून की रात को भारी बारिश से साथ लगते नाले का जलस्तर बढ़ने लगा. घर को पानी खतरा समझकर रमेश ने अपनी 11 माह की बच्ची निकिता को अंदर सुला दिया. इसके बाद रमेश, उसकी पत्नी राधा और मां पूर्णू देवी नाले के पानी के बहाव को मोड़ने के लिए घर के पीछे वाली तरफ चले गए. इसी दौरान एकदम से पानी का सैलाब आ गया और उसमें रमेश अपनी पत्नी और माता के साथ बह गया. कुछ दिनों बाद निकिता के पिता की लाश मिली थी. मा और दादी मलबे में लापता हो गए थे. हालांकि रमेश का घर पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन निकिता के अलावा उस घर में रहने वाला कोई नहीं बचा.

बाढ़ में अनाथ हो गई निकिता
बाढ़ में अनाथ हो गई निकिता (ETV Bharat)

कमरे में रोती हुई मिली थी निकिता

स्थानीय लोगों ने बताया कि घर के पास नाले का मलबा देखकर 1 जुलाई की सुबह लोगों को इस हादसे की जानकारी मिली. लोग रमेश के घर तरफ गए. इसी दौरान लोगों को घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई. लोगों ने अंदर जाकर देखा तो निकिता बेड पर पड़ी रो रही थी. इसके बाद लोगों ने बहां से निकिता को निकाला. निकिता अभी ठीक से मां भी नहीं बोल पाई थी, अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही. जो हाथ पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखने वाले थे, अब वो उंगलियां भी इस दुनिया में नहीं हैं. उसके हिस्से में दादी का दुलार भी नहीं आया. निकिता की पूरी दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन उसे ये समझ नहीं है कि उसके साथ क्या है. उसके जो हुआ उसकी भरपाई कोई दुनिया में नहीं कर सकता. निकिता अब अपनी बुआ के साथ रह रही है.

बुआ के साथ निकिता
बुआ के साथ निकिता (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने भी जताया था दुख

हर किसी का निकिता की कहानी सुनकर मन पसीज जाता है. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी निकिता के साथ मुलाकात की थी और फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि 'मासूम ने अभी मां बोलना भी नहीं सीखा, लेकिन इसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही. वो अब कभी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना नहीं सीखेगी, क्योंकि उसके पिता भी इस त्रासदी में हमेशा के लिए चले गए. प्राकृतिक आपदा ने सराज को कई ऐसे जख्म दिए हैं, जो जिंदगीभर नासूर बनकर रहेंगे. ऐसा ही दर्द सराज के तलवाड़ा की 10 माह की बच्ची नितिका का है. इस बिटिया ने अपने संसार को खो दिया है. आपदा के कारण मासूम के माता-पिता की असामयिक मृत्यु होने के बाद इसकी बुआ देखभाल कर रहीं हैं. आज इस मासूम से मिलकर दिल टूट सा गया है. बेटी की मासूम मुस्कान जैसे अंदर से वेदना को बयां कर रही हो, शायद बेटी को मां का इंतजार हो. मन के भीतर से अपने माता-पिता को ढूंढ रही हों, लेकिन अब वो कभी नहीं आएंगे जिससे बिटिया अनजान है. गोद में खिलखिलाती इस बच्ची को देखकर बाहर से सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन भीतर एक ऐसा सूनापन है, जो शब्दों से परे है. ये हमारे सराज की बेटी है, हम सभी इस मासूम को किसी भी बात की कमी नहीं रखेंगे.'

अपनी बुआ के साथ रहती है निकिता
अपनी बुआ के साथ रहती है निकिता (ETV Bharat)

सुख आश्रय योजना बनेगी सहारा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस दर्दनाक घटना के बाद निकिता को ‘चाइल्ड ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया. इसका मतलब है कि अब उसके पालन-पोषण, पढ़ाई-लिखाई और भविष्य का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. यह मदद सुख-आश्रय योजना के तहत मिलेगी, जो 2023 में शुरू हुई थी. इसके तहत 18 से 27 वर्ष की आयु के अविवाहित, अनाथ युवाओं को भोजन, आश्रय, कपड़े, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर दिए जाते हैं.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने की हिमाचल के लिए 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा, राहत राशि पर CM सुक्खू का बड़ा बयान

