मेडिकल स्टूडेंट उठाएंगे गरीब परिवारों की सेहत की जिम्मेदारी, वाइट कोट सेरेमनी के बाद छात्रों ने ली शपथ

हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में वाइट कोट सेरेमनी ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 5, 2025 at 5:52 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 6:05 PM IST 3 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित वाइट कोट सेरेमनी में प्रदेश के भावी डॉक्टरों को चिकित्सा सेवा की पहली औपचारिक पहचान मिली. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को वाइट कोट पहनाकर उनको नए सफर की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान सांसद अजय भट्ट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सीएस बिष्ट, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सक और फैकल्टी सदस्य भी मौजूद रही. कार्यक्रम के दौरान छात्रों को महर्षि चरक शपथ दिलाई गई. इस शपथ के माध्यम से उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानवता और सेवा भाव को आत्मसात करने का संदेश दिया गया. स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वाइट कोट केवल एक परिधान नहीं, बल्कि यह 'मानव सेवा और निष्ठा' का प्रतीक है. मेडिकल स्टूडेंट उठाएंगे गरीब परिवारों की सेहत की जिम्मेदारी (PHOTO-ETV Bharat) मेडिकल छात्रों को मिलेगी सामाजिक जिम्मेदारी: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में एक विशेष घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में हर नए छात्र को अपने पढ़ाई के नगर में रहने वाले पांच गरीब परिवारों को गोद लेना होगा और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी निभानी होगी.

