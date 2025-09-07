'थामहे ठीक ठाक सो के, थारी फसल ठीक सै के, चिंता न करयो, सरकार के पास खजाने की कमी नही'
सीएम सीएम नायब सैनी ने अचानक नरवाना के ग्रमीणों के बीच काफिला रोका और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना.
Published : September 7, 2025 at 7:18 PM IST
जींदः सीएम नायब सिंह सैनी पंचकूला से नरवाना के रास्ते फतेहाबाद जाते समय नरवाना के गांव धरौदी, लोन धमतान और कालवन में लोगों को देख अचानक काफिला रुकवा कर लोगों की समस्याओं को सुनने लग गए. ग्रामीण अचानक सीएम को अपने बीच पाकर गदगद हो गए. सीएम ने हरियाणवी अंदाज में लोगों से पूछा "थामहे ठीक ठाक सो के, थारी फसल ठीक सै के, चिंता न करयो, सरकार के पास खजाने की कमी नहीं है. मैं तो थामने देख के रुक गया."
'आपदा की घड़ी में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ': नायब सिंह सैनी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "वर्तमान प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है. प्रदेश के जिन भी इलाकों में भारी बरसात की वजह से फसलों इत्यादि का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी. इसके लिए प्रभावित इलाकों में गांव स्तर पर ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है. जिस पर किसान बरसात की वजह से हुए फसलों के नुकसान का ब्यौरा अपलोड करवा रहे हैं." उन्होंने कहा कि "किसान, गरीब मजदूर सहित सभी प्रभावित प्रदेशवासियों के हित पूर्णतया सुरक्षित हैं और वे स्वयं जलभराव से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखे हुए हैं."
किसानों को सीएम ने किया आश्वस्त, हरसंभव सहयोग का दिया भरोसाः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को नरवाना से टोहाना जाते हुए विभिन्न गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी. मुख्यमंत्री गांव धरौदी में बाबा जमीन नाथ गऊशाला पर रुके और ग्रामीणों से वर्तमान बरसाती सीजन के हालात के बारे में जानकारी ली. उन्होंने ग्रामीणों विशेषकर किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें हरसंभव सहयोग दिया जाएगा. इसके लिए उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों, राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि "बरसात के इस मौसम के दौरान होने वाले जलभराव की स्थिति पर नजर रखें और ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो तुरंत पानी निकासी सहित अन्य प्रबंध कर समाधान करवाएं ताकि किसानों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी परेशानी न हो."
ग्रामीणों ने सीएम का जताया आभारः इस दौरान मुख्यमंत्री गांव लोन, धमतान साहिब और कालवन में भी ग्रामीणों से मिले. सभी गांवों के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और सरकार और प्रशासन द्वारा बरसाती मौसम के दौरान किए गए राहत कार्यों की सराहना की. इस दौरान डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह, नरवाना एसडीएम जगदीश चंद्र सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे.