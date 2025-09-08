ETV Bharat / state

बनारस में कहां मिलती है असली और सस्ती बनारसी साड़ी? संकरी गलियों में 1500 दुकानें देतीं माल की गारंटी

बनारस की पतली-संकरी गलियों में ऐसी साड़ी की दुकानों हैं जहां ओरिजिनल की गारंटी के साथ वाजिब दामों पर बनारसी साड़ियां मिल जाएंगी.

Etv Bharat
बनारस की संकरी गलियों में मिलती है असली बनारसी साड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 1:52 PM IST

6 Min Read

वाराणसी: बनारस बेहद पुरातन शहर है. इस पुरातन शहर की गालियां और इसमें बसने वाली महक अपने आप में अनूठी है. बनारस में सदियों पुरानी ऐसी मंडियां आज भी हैं जो इस शहर की पहचान हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं, बनारस को एक अलग स्तर तक ले जाने वाली साड़ी मंडियां.

लगभग 200 साल से ज्यादा पुरानी इन साड़ी मंडियों का इतिहास भी राजा बनारस के समय से जुड़ा है. लेकिन, समय के साथ अब इन मंडियों की गुमनामी और सन्नाटा इनके खत्म हो रहे वर्चस्व और वजूद की दास्तान को बयां करने के लिए काफी है.

बनारस की गुमनाम हो गईं साड़ी मंडियों पर रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

बदलते वक्त के साथ विश्वनाथ धाम के निर्माण ने जहां बनारस को एक नई ऊंचाइयां दी, वहीं हर दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने से व्यापार और पर्यटन कारोबार में बेहद वृद्धि भी हुई. लेकिन, गलियों में चलने वाली साड़ी की मंडियां अब अपने खो रहे वजूद के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं.

बनारस आने वाले पर्यटक अच्छी और ओरिजिनल के साथ सस्ती साड़ियों की चाहत रखते हैं. यदि आप भी बनारस आ रहे हैं और अच्छे के साथ सस्ती साड़ियों की इच्छा है तो एक बार इन तंग गलियों में मौजूद इन 1500 दुकानों का रुख जरूर कीजिए.

क्योंकि यहां पर वह चीज पाएंगे जिसके लिए आप बनारस आ रहे हैं या आए हैं. तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, बनारस की इन पतली-संकरी गलियों में मौजूद ऐसी साड़ी की दुकानों में जहां ओरिजिनल की गारंटी के साथ वाजिब दामों पर आपको बिना दलालों के सीधे साड़ियां मिल जाएंगी.

बनारस में कहां है असली बनारसी साड़ियों की दुकान.
बनारस में कहां है असली बनारसी साड़ियों की दुकान. (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, वाराणसी के कुछ इलाकों में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ है. शहर के पुराने इलाके की मंडियों को भी सजाने संवारने की तैयारी है. ऐसे में इन मंडियों में आज से 10 साल पहले और अब की स्थिति देखकर निश्चित तौर पर हर कोई आश्चर्य चकित हो जाएगा.

बनारस में चौक क्षेत्र में मौजूद कुंज गली, रानी कुआं, गोलघर, सती चौतरा, सहित इसके आसपास मौजूद कुछ और छोटे-छोटे मोहल्लों में लगभग 1500 से ज्यादा ऐसी दुकाने हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको बनारस की ओरिजिनल और बेहतरीन साड़ियां ही मिलेंगी.

बनारस की कुंज गली: बनारस की कुंज गली का तो अपने आप में ही बेहद परंपरागत इतिहास है. राजा बनारस के समय स्थापित इस मंडी में आज भी 200 से ज्यादा दुकानें हैं. जिसमें होलसेल और रिटेल दोनों शामिल हैं. बुनकरों की बनाई साड़ियों को सीधे यहां पर लाकर बेचा जाता है. यहां बड़े-बड़े शोरूम तो नहीं हैं लेकिन, बनारस की असली पहचान साड़ी की गद्दियां आपको जरूर मिलेंगी जो समय के साथ अब गुम होती दिखाई दे रही है.

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)

गाड़ियों पर बैन ने धंधा गिराया: यहां के कारोबारी खुद मानते हैं कि विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद जब क्षेत्र में गाड़ियों के आने पर प्रतिबंध लगा तो दूर-दूर से आने वाले पर्यटक बनारस की गलियों में आना पसंद नहीं करने लगे. वह गाड़ियों से सीधे उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां गाड़ी रुकने के बाद उन्हें सीधे साड़ियां मिल जाएं.

बनारस में लुट रहे पर्यटक: बड़े-बड़े शोरूम और एयरपोर्ट से लेकर होटलों और ऑटो ड्राइवर से लेकर टोटो वाले और टैक्सी ड्राइवर तक सब अपने कमीशन के चक्कर में पर्यटकों को गलत जगह पर ले जाते हैं. जहां महंगे रेट पर ज्यादा कमीशन की चाहत में अच्छा सामान नहीं मिलता है.

बनारस की गलियों में बनारसी साड़ियों का बाजार.
बनारस की गलियों में बनारसी साड़ियों का बाजार. (Photo Credit; ETV Bharat)

यदि कोई पर्यटक वाराणसी आ रहा है और चौक क्षेत्र की इन साड़ी मंडियों तक पहुंच रहा है, तो उसे ओरिजिनल सामान सस्ते रेट पर मिलेगा, इसकी गारंटी 100% है. कुल मिलाकर बनारस की इन मंडियों में पहुंचने से पर्यटकों का ही फायदा है. एक जगह पर ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ अलग-अलग दुकानों पर जाकर अलग-अलग वैरायटी देखने का भी मौका मिल जाएगा.

इसलिए अगर आप भी बनारस आ रहे हैं तो विश्वनाथ मंदिर दर्शन के बाद इन गलियों में मौजूद दुकानों और मंडियों तक जरूर पहुंचें. क्योंकि यहां आपको ऐसी साड़ियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. जो साड़ियां बड़े-बड़े सेलिब्रिटी तक पहुंचती हैं वह इन दुकानों से होकर ही जाती हैं.

पुरानी मंडियों का खत्म हो रहा वजूद: साड़ी कारोबारी वंश नारायण यादव का कहना है, मेरे दादा-पिताजी और अब मैं यहां कारोबार कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अब यहां दुकान चलाएं. वह नौकरी करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कम से कम एक फिक्स अमाउंट तो रहेगा. यहां ग्राहक आएंगे या नहीं, ये ही नहीं पता. मंडियां सन्नाटे में हैं. हमारी दुकानों पर दिनभर हम बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते हैं.

बनारस की गलियों में बनारसी साड़ियों का बाजार.
बनारस की गलियों में बनारसी साड़ियों का बाजार. (Photo Credit; ETV Bharat)

दलालों और बिचौलियों की वजह से गुम हो रही बनारस की पहचान: दुकानदार अंकित का कहना है कि जिनके पास पैसा है वह शोरूम खोल चुके हैं. हम मिडिल क्लास फैमिली के बिजनेसमैन है. सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि यहां तक कस्टमर आए.

प्रियांशु पाठक का मानना है कि दलालों और बिचौलियों की वजह से बनारस की असली पहचान गुम हो रही है. लोग यहां तक आ नहीं पाते. इसलिए उन्हें बेहतर और अच्छी चीज नहीं मिलती. गलत समान लेकर जाने के बाद बनारस भी बदनाम होता है.

देवेंद्र मोहन पाठक जो बनारसी साड़ी वस्त्र उद्योग संगठन के महामंत्री हैं, उनका मानना है कि आज जो बनारस की मंडियों में साड़ियों की दुकानों की हालत है, वह बहुत चिंता का विषय है. क्योंकि, बनारस में पर्यटक तो बढ़े हैं लेकिन, हमारी दुकानों तक पर्यटक नहीं आ रहे हैं.

बनारस आने वाले लोगों का भी मानना है कि हमें जानकारी ही नहीं है कि असली माल कहां मिलता है. पर्यटक मृदु मेहरोत्रा के कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थान का प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग सही जगह से सामान लेकर जाएं और शहर की छवि न बिगड़े.

ये भी पढ़ेंः कहानी बनारस की गुंजन की; कैसे टूटी चप्पल पहनकर बनीं नेशनल फुटबॉल प्लेयर, मिट्टी की झोपड़ी को मकान में बदला

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSBANARSI SAREE SHOPSBANARAS SAREE MARKETVARANASI TOURISM INDUSTRYBANARASI SAREES MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी में विदेशी यजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग

बुलंदशहर में 'अनोखी दुनिया' पार्क देख रह जाएंगे दंग, सिरेमिक वेस्ट से है बना, डिज्नीलैंड को देगा टक्कर

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.