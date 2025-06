ETV Bharat / state

किन 5 जगहों पर सबसे ज्यादा गिरती आकाशीय बिजली, बचने के लिए क्या करें? - LIGHTNING

जानिए किन जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 16, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 8:46 AM IST 5 Min Read

14 और 15 जून को बिजनौर समेत कई जगह बिजली गिरने से किसानों की मौत हो गई थी. (file photo etv bharat) आखिर कैसे गिरती है बिजलीः साल 1872 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रेंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की जानकारी दुनिया को दी थी. उन्होंने अपनी रिसर्च का हवाला देते हुआ कहा था कि बादलों में पानी के छोट-छोटे कण होते हैं, जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित हो जाते हैं. कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो कुछ पर निगेटिव चार्ज. आसमान पर जब यह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले बादल एक-दूसरे से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है. कई बार तो यह बिजली इतनी ताकतवर होती है कि यह धरती तक आ जाती हैं. इसमें हजारों वोल्ट का करंट होता है. सबसे ज्यादा 4 मौतें प्रयागराज में हुईं. (etv bharat gfx) बादल क्यों गरजते हैंः जब आसमान में बिजली पैदा होती है तो वहां पर बिजली बहने लगती है. इससे बड़ी तादाद में चमक पैदा होती है. बिजली की वजह से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है. इससे वायु के करोड़ों कड़ों की आपस में टक्कर होने लगती है. इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है. इसकी आवाज धरती तक सुनाई देती है. यह आवाज तो कई बार बेहद खतरनाक होती है. बिजली की गति कितनी होती हैः बता दें कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा होती है. प्रकाश की गति 30,0000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, तो वहीं ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है. कहां सबसे ज्यादा गिरती है बिजली? बिजली गिरने का सबसे ज्यादा खतरा खेतों में काम कर रहे लोगों पर होता है.

पेड़ों के नीचे शरण लेने वाले लोगों पर भी बिजली गिरने का खतरा रहता है.

तालाब में नहाते समय भी बिजली गिरने के कई मामले सामने आए हैं.

ऊंची इमारतों की छत पर भी बिजली गिरने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है.

बिजली गरजने के वक्त नदी के किनारों पर जाना खतरनाक होता है. कैसे करें बचाव? जब आकाशीय बिजली गरज रही हो तो इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे टीवी-फ्रिज को बंद कर दें.

मोबाइल या टेलीफोन का इस्तेमाल न करें.

खुली छत पर न जाएं, बच्चों को भी ऐसा करने से रोकें.

घर के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दें.

कोशिश करके घर की बिजली सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दें.

खुले खेत या मैदानों में जानवरों को न छोड़ें.

बिजली चमकने के दौरान घर से बाहर न निकलें.

हीटर या फिर माइक्रोवेव ओवन आदि न चलाएं.

बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर से दूर रहें.

बिजली के तारों को न छुएं.

बिजली चमकने के दौरान वाहन न चलाएं.

बिजली गिरने से मौत पर कितना मुआवजा मिल सकताः बिजली गिरने मौत पर मुआवजे की राशि 4 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक हो सकती है. यह राज्य और बिजली कंपनी की ओर से तय किए गए मुआवजा नियमों पर आधारित होता है. यदि कोई व्यक्ति बिजली गिरने से 60 फीसदी तक विकलांग हुआ है तो उसे 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है. यह भी राज्य और बिजली कंपनी की ओर से मुआवजे को लेकर तय की गई नीति पर निर्भर करता है. इसके अलावा 40-60 फीसदी चोट पर एक लाख तक मुआवजा मिल सकता है. इसके अलावा अस्पताल में इलाज करवाने के लिए सरकार की ओर से 10 हजार से 25 हजार रुपए तक की राशि निर्धारित की जाती है. इसका निर्धारण इलाज के आधार पर होता है. बिजली गिरने पर पशुओं की मौत के नुकसान का आंकलन उनकी बाजारी कीमत के आधार पर सरकार करती है. सरकार की ओर से इसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है. ये भी पढ़ेंः यूपी में आकाशीय बिजली का कहर; 5 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, बिजनौर-बरेली-जौनपुर में हादसे, उन्नाव में करंट से दंपत्ति की मौत

