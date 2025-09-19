ETV Bharat / state

हिमाचल को कब मिलेगी भारी बारिश से राहत, जानें क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान ?

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. पिछले कई महीनों से लगातार हो रही भारी बारिश से अब छुटकारा मिलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से प्रदेश में जारी भारी बारिश का दौर थम जाएगा और कई क्षेत्रों में अब आसमान साफ रहने के आसार हैं. ऐसे में कई महीनों भारी बारिश और आपदा की मार झेल रहे हिमाचल में अब जनजीवन सामान्य होने की उम्मीद है. वहीं, मौसम साफ होने से धुंध से ढकी हरी भरी वादियां नजर आने लगेगी. जिससे अब हिमाचल की ओर रुख करने वाले पर्यटक एक बार फिर से हरियाली से लिपटी वादियों की खूबसूरती का आनंद उठा सकेंगे.

प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को कई महीनों बाद भारी बारिश से राहत मिलने वाली है. हालांकि, 20 सितंबर को मौसम विभाग ने मैदान और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. लेकिन भारी बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा.

21 सितंबर को मैदानी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. इस दौरान माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. प्रदेशभर में 22 और 23 सितंबर मौसम साफ रहेगा. वहीं, 24 सितंबर को मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इसी तरह से 25 सितंबर को मैदानी और माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा.

मानसून सीजन में 1021.6 मिलीमीटर बारिश

हिमाचल में इस बार मानसून की बारिश अपना कहर बरपाया है. लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं. नदी-नाले उफान पर हैं। जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में मानसून की विदाई अंतिम दौर पर है। ऐसे में अब लगातार बारिश का क्रम थमने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में 1 जून से 19 सितंबर तक 1021.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 46 फीसदी अधिक है. इसी अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 701.7 मिलीमीटर बारिश का है.