हिमाचल को कब मिलेगी भारी बारिश से राहत, जानें क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान ?

हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश से जल्द ही राहत मिलने वाला है. जानें क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान

हिमाचल को कब मिलेगी भारी बारिश से राहत ?
हिमाचल को कब मिलेगी भारी बारिश से राहत ?
Published : September 19, 2025 at 3:29 PM IST

Published : September 19, 2025 at 3:29 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. पिछले कई महीनों से लगातार हो रही भारी बारिश से अब छुटकारा मिलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से प्रदेश में जारी भारी बारिश का दौर थम जाएगा और कई क्षेत्रों में अब आसमान साफ रहने के आसार हैं. ऐसे में कई महीनों भारी बारिश और आपदा की मार झेल रहे हिमाचल में अब जनजीवन सामान्य होने की उम्मीद है. वहीं, मौसम साफ होने से धुंध से ढकी हरी भरी वादियां नजर आने लगेगी. जिससे अब हिमाचल की ओर रुख करने वाले पर्यटक एक बार फिर से हरियाली से लिपटी वादियों की खूबसूरती का आनंद उठा सकेंगे.

प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को कई महीनों बाद भारी बारिश से राहत मिलने वाली है. हालांकि, 20 सितंबर को मौसम विभाग ने मैदान और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. लेकिन भारी बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा.

21 सितंबर को मैदानी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. इस दौरान माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. प्रदेशभर में 22 और 23 सितंबर मौसम साफ रहेगा. वहीं, 24 सितंबर को मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इसी तरह से 25 सितंबर को मैदानी और माध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा.

मानसून सीजन में 1021.6 मिलीमीटर बारिश

हिमाचल में इस बार मानसून की बारिश अपना कहर बरपाया है. लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं. नदी-नाले उफान पर हैं। जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में मानसून की विदाई अंतिम दौर पर है। ऐसे में अब लगातार बारिश का क्रम थमने के आसार जताए गए हैं। प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में 1 जून से 19 सितंबर तक 1021.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 46 फीसदी अधिक है. इसी अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 701.7 मिलीमीटर बारिश का है.

किस जिले में कितनी बारिश

जिला बार बारिश के आंकड़े को देखें तो बिलासपुर में 1456.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 84 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिले में 1126.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 40 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिले में 1527.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 63 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिले में 1890.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 20 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिले में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 28 फीसदी अधिक है.

वहीं, कुल्लू जिले में 1061.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 106 फीसदी अधिक है. इसी तरह से लाहौल-स्पीति में 288.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 18 फीसदी कम है. मंडी जिले में 1908 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 79 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक शिमला जिले में 1235.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 107 फीसदी अधिक है.

इसी तरह से सिरमौर जिले में 1611.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 41 फीसदी अधिक है. सोलन जिले में 1453.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 74 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिले में 1519.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 65 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस दिन से मिलेगी बारिश से राहत, जानें कब प्रदेश से विदा होगा मानसून?

SHIMLA METEOROLOGICAL DEPARTMENTHIMACHAL MONSOON UPDATEHIMACHAL WEATHER FORECASTहिमाचल वेदर अपडेटWEATHER ALERT IN HIMACHAL

