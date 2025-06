ETV Bharat / state

हरियाणा में मानसून कब आएगा? सिरसा में 41 डिग्री पहुंचा तापमान, आज सभी 22 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट - HARYANA WEATHER ALERT

Haryana Weather Alert

Published : June 3, 2025 at 7:23 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 8:08 AM IST

चंडीगढ़: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हरियाणा के 5 जिलों में आज तेज बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं, जहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. 17 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना: राज्य के 17 अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं. इन क्षेत्रों में दिनभर बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में बारिश से तापमान में कमी आएगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. कल से मौसम में सुधार की उम्मीद: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 4 जून से हरियाणा में मौसम साफ होने की संभावना है. इसके बाद तेज धूप और उमस बढ़ सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पिछले कुछ दिनों से राज्य में बारिश और आंधी का दौर जारी है. मौसम विभाग ने बताया कि 2 जून को फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और मेवात जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. हालांकि, पूरे राज्य में बारिश का प्रभाव एकसमान नहीं रहा.

हरियाणा में मानसून कब आएगा? जून के अंत तक हरियाणा में मानसून के दस्तक देने की संभावना है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्री-मानसून बारिश के कारण इस बार मानसून में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है. इस साल नौतपा (25 मई से शुरू होने वाला नौ दिनों का गर्म मौसम) पिछले साल की तुलना में काफी ठंडा रहा. जहां 2024 में नौतपा के दौरान तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं इस बार बारिश के कारण तापमान 35 डिग्री के आसपास स्थिर रहा. किसानों और आम लोगों के लिए सलाह: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा में बारिश का दौर 3 जून तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी के लिए नियमित रूप से अपडेट लेते रहें और तेज हवाओं के दौरान खुले में न निकलें. आपात स्थिति में राज्य आपदा नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है. मौसम का प्रभाव और भविष्य का अनुमान: पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में बारिश और तूफान ने मौसम को सुहावना बना दिया है. हिसार में हाल ही में 25 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस मौसम में सबसे अधिक है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जून के अंत में मानसून के आगमन से पहले प्री-मानसून बारिश राज्य में राहत लेकर आई है. हालांकि, मानसून के सामान्य समय 24 से 29 जून के बीच होने की उम्मीद है, लेकिन इस बार इसके समय से पहले आने के कयास लगाए जा रहे हैं. ये भी पढ़ें- हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, पूरे राज्य में बारिश की संभावना, जानें अब तक कितनी हुई बरसात - RAIN ALERT IN HARYANA

