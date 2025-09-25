ETV Bharat / state

20 या 21 अक्टूबर कब मनाएं दिवाली, आखिर क्यों मां लक्ष्मी की दीपावली की रात होती है पूजा?

हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं, बल्कि तिथि से तय होता है. दीपावली का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. जब अमावस्या तिथि दो दिन तक रहती है, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है.

शिमला: सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व दीपावली की तारीख को लेकर भक्तों के मन में गहरा संशय बना हुआ है. अलग-अलग पंचांग और कैलेंडर कहीं 20 अक्टूबर, तो कहीं 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बता रहे हैं. ऐसे में लाखों लोग उलझन में हैं कि आखिर मां लक्ष्मी की आराधना किस दिन करें? उलझन बढ़ाने वाला एक और कारण है कि पारंपरिक गणित आमतौर पर जहां दशहरा (विजयादशमी) और दीपावली के बीच 20 से 21 दिन का अंतर होता है, लेकिन इस बार यह अवधि सिमटकर सिर्फ 18 दिन रह गई है. ऐसे में आइए आचार्य परम स्वरूप से जानते हैं कि आखिर दीपावली किस दिन हैं.

20 अक्टूबर, सोमवार दोपहर 3:45 मिनट पर कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 21 अक्टूबर, मंगलवार शाम 5: 55 मिनट पर कार्तिक अमावस्या समाप्त

दिवाली का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)

आचार्य परम स्वरूप ने बताया, "शास्त्रों में दिवाली की पूजा के लिए प्रदोष काल और निशिता काल में अमावस्या की उपस्थिति को निर्णायक माना गया है. 20 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 3:45 बजे से शुरू होकर पूरी रात रहेगी, यानी निशिता काल में इसका पूर्ण रूप से वास रहेगा. महालक्ष्मी का पूजन, कुबेर पूजा और दीपावली का मुख्य उत्सव 20 अक्टूबर, सोमवार को ही मनाना उचित रहेगा. 21 अक्टूबर को अमावस्या सूर्योदय के समय होने के कारण उस दिन स्नान-दान और तर्पण का विधान रहेगा".

दीपावली की रात मां लक्ष्मी की क्यों होती है पूजा?

दिवाली के दिन धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा मुख्यतः रात के समय (निशिता काल) या शाम के समय (प्रदोष काल) की जाती है. 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर में शुरू हो रही है, यह पूरी रात रहेगी. इसलिए, रात की पूजा के लिए यह तिथि सर्वोपरि है. आचार्य परम स्वरूप शर्मा के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही धन की देवी माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से बाहर आई थीं, इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. दिवाली की रात को 'महानिशा' की संज्ञा दी गई है, जब तंत्र-मंत्र और साधना करने वाले भी सिद्धि प्राप्त करते हैं.

14 सालों के बाद इसी दिन प्रभु श्रीराम लौटे थे अयोध्या

आचार्य परम स्वरूप शर्मा बतातें है कि दिवाली मनाने के पीछे की सबसे प्रचलित कारण भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटना है. रावण पर विजय प्राप्त कर जब प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे, तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को दीयों से सजाया गया था. यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है. हर साल लोग यह जानते हैं कि दशहरा (विजयादशमी) के ठीक 20 या 21 दिन बाद ही दीपावली आती है. इसका कारण भगवान राम की लंका से अयोध्या की यात्रा का समय माना जाता है.

क्यों कम हुआ दशहरा और दिवाली के बीच का अंतराल?

पुजारी गगन शर्मा ने इस 18 दिन के फासले को सरल भाषा में समझाया, "दशहरा और दिवाली के बीच का अंतर कम होना ज्योतिषीय गणना का परिणाम है, जिसे 'तिथि क्षय' या 'तिथि लोप' कहते हैं. इस बार दशहरा और दिवाली के बीच कार्तिक कृष्ण पक्ष की कुछ तिथियां (जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी) बहुत कम समय के लिए हैं, या एक ही दिन दो तिथियां पड़ रही हैं. इस तिथि के लोप होने के कारण बीच के दो या तीन दिन कैलेंडर से कम हो गए हैं, जिससे 20-21 दिन का अंतराल सिमटकर केवल 18 दिन रह गया है".

क्या होता है तिथि क्षय या तिथि लोप?

सनातन धर्म के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा की चाल के कारण, हिंदू पंचांग में तिथियां हमेशा 24 घंटे की नहीं होतीं. जब कोई तिथि इतनी कम अवधि के लिए होती है कि वह सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक पूरी तरह व्याप्त नहीं हो पाती, तो उस तिथि को 'क्षय' या 'लोप' माना जाता है और वह पंचांग के दिनों की गिनती से गायब हो जाती है.

ये भी पढ़ें: इस बार दशहरा के 20 की बजाय 18 दिन बाद क्यों मनाई जाएगी दीपावली, माता लक्ष्मी से है खास संबंध