बालाघाट : हर बार जब भी राखी आती है तो प्रसन्नजीत की बहन के मन में बस यही सवाल गूंजने लगता है कि पाकिस्तान से कब लौटोगे प्रसन्नजीत? दरअसल, बालाघाट का रहने वाला प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में लगभग 6 सालों से बंद है. उसे पाकिस्तान में क्यों गिरफ्तार किया गया? वह कैसे भारत से गायब हुआ और उसका क्या कसूर था? ये सारे सवाल लिए उसकी बहन संघमित्रा हर बार राखी पर उसके लौटने का इंतजार करती है.

प्रसन्नजीत को याद करते हुए भावुक हो जाती है बहन संघमित्रा (Etv Bharat)

पाकिस्तान से कब लौटेगा प्रसन्नजीत?

बालाघाट में रहने वाली प्रसन्नजीत की बहन कहती हैं, '' हर रक्षाबंधन पर उसे बहुत याद करती हूं. मैं हर बार की तरह उसे राखी भी भेजना चाहती हूं लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, वहां अभी राखी भी नहीं पहुंच सकती.'' ये कहते हुए संघमित्रा की आंखों से भावनाओं का ज्वार फूट पड़ता है. संघमित्रा खुद को एक बदनसीब बहन बताती है और कहती हैं कि जबतक मेरा भाई पाकिस्तान से नहीं लौटेगा, तभी तक किसी की कलाई पर राखी नहीं बांधूंगी.

प्रसन्नजीत का पुराना फोटो (Etv Bharat)

दरअसल, संघमित्रा का दावा है कि उनका भाई पाकिस्तान की कोट लखपत सेंट्रल जेल में करीब 6 सालों से बंद है. उन्होंने करीब 14 साल से अपने भाई को राखी नहीं बांधी है. लेकिन बदनसीबी भी ऐसी की उनकी चिट्ठी पाकिस्तान की जेल में भी नहीं पहुंच सकती. दरअसल, पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान में चिट्ठी या कोरियर की सर्विस भी बंद की जा चुकी है.

इस बार भी राखी पर पाकिस्तान पत्र भेजना चाहती थी बहन (Etv Bharat)

कैसे गायब हुआ बालाघाट का प्रसन्नजीत?



संघमित्रा बताती हैं कि उनका परिवार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी का रहने वाला है. उनका भाई प्रसन्नजीत रंगारी पढ़ाई में तेज था और इसी वजह से उनके पिता ने कर्ज लेकर जबलपुर के खालसा कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा. पढ़ाई पूरी कर साल 2011 एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया लेकिन अचानक ही उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वह घर छोड़कर भाग गया. इसके बाद करीब 8 माह महीने बिहार में रहकर फिर घर लौटा, लेकिन एक साल बाद जब वो फिर गायब हुआ, तो कभी नहीं लौटा.

2023 में प्रसन्नजीत को लेकर केंद्र द्वारा एमपी सरकार से मांगी गई जानकारी (Etv Bharat)

पाकिस्तान कैसे पहुंचा प्रसन्नजीत?

प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा दावा करती हैं कि दिसंबर 2021 में अचानक उनके लिए फोन आता है. उन्हें पता चलता है कि उनका भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है. इसके बाद बहन को खुशी तो हुई लेकिन पाकिस्तान की बात सुनकर वह स्तब्ध भी थी. ये फोन था कुलदीप सिंह का, जो लगभग दो दशक पाकिस्तान की जेल में बंद रहकर बाहर आया था. कुलदीप ने ही बताया कि प्रसन्नजीत भी वहां बंद है. तब से लेकर अब तक बहन संघमित्रा अपने भाई को छुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है.

घर वालों को बस यही सवाल सताता है कि पाकिस्तान से कब लौटेगा प्रसन्नजीत? (Etv Bharat)

विदेश मंत्रालय ने पहचान के लिए मांगी थी जानकारी



बहन संघमित्रा खोब्रागड़े ने बताया कि इस मामले में विदेश मंत्रालय ने प्रसन्नजीत की पहचान के लिए मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी. कुछ दस्तावेज में प्रसन्नजीत का एक और नाम 'सुनिल अदे' लिखा था. हालांकि, प्रसन्नजीत की बहन ने दावा किया कि वहां उसने अपना असली नाम और रिश्तेदारों के नाम भी बताए. 1 अक्टूबर 2019 को प्रसन्नजीत को पाकिस्तान के बाटापुर से हिरासत में लिया गया था.

बेटे के इंतजार में पिता की मौत, मां को अब भी उम्मीद

मंत्रालय द्वारा परिवार को वेरिफिकेशन के दस्तावेज भी उसी दिन मिले, जिस दिन संघमित्रा और प्रसन्नजीत के पिता लोपचंद रंगारी की मौत हुई थी. बेटे के इंतजार में लोपचंद दुनिया से चल बसे और बूढ़ी मां को लगता है कि उनका बेटा अभी जबलपुर में है. मां भी मानसिक रूप से बीमार है और मांगकर अपना गुजारा कर रही है.

पाकिस्तान से कब लौटेगा प्रसन्नजीत, कुछ पता नहीं

प्रसन्नजीत के मामले में बहन के पास मंत्रालय से भेजे गए वेरिफिकेशन लेटर ही हैं. इसके बाद वह कई चक्कर जिला प्रशासन के लगा चुकी है. संघमित्रा ने बताया कि इस बार भी उसने भाई को पाकिस्तान की जेल में राखी भेजने की कोशिश की लेकिन अब पाकिस्तान को पत्र नहीं भेजे जा सकते. प्रसन्नजीत के मामले पर और जानकारी के लिए पूर्व में जब जिला प्रशासन से संपर्क किया गया था तो कहा गया, '' इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार की मदद करने का प्रयास किया जाएगा.''