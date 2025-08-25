नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के जेल जाने, जेल से ही सरकार चलाने और फिर जमानत पर बाहर आने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को बड़ी बात कही. एक न्यूज़ एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जिस एफआईआर में सत्येंद्र जैन जेल में गए हैं, उसकी क्लोजर रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं हुई. जिन केस में जेल में रहना पड़ा, उनका चार्जशीट हुआ और ट्रायल चल रहा है. संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता को नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल में चला जाए और इस्तीफा नहीं दे और जेल से सरकार चलाने की बात कहे.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर जब विरोध देखा, तो मोरल ग्राउंड पर ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया. तब आतिशी को सीएम बनाया. क्या किसी को जेल से सरकार चलानी चाहिए? आजादी के बाद से कई नेता जेल गए हैं. हाल ही में जेल जाने के बाद भी इस्तीफा न देने का चलन शुरू हुआ है. तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया. क्या इससे दुनिया में हमारे लोकतंत्र का सम्मान होगा?
पीएम अपने खिलाफ लाए संशोधन: उन्होंने 130वें संशोधन विधेयक पर कहा, 'नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा. प्रधानमंत्री ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है. इससे पहले इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लाई थीं.'
शराब घोटाला मामले में हुए थे गिरफ्तार: बता दें कि, दिल्ली सरकार के पिछले कार्यकाल (2020-25) में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, तब शराब की बिक्री के लिए नई आबकारी नीति लागू की गई थी. इसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए और नीति विवादों में आ गई. इसके बाद जांच ईडी और सीबीआई को सौंप दी गई.
सत्येंद्र जैन भी हुए थे गिरफ्तार: दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इसमें अनियमितताएं देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह की संदिग्ध भूमिका देखते हुए उन्हें व अन्य को आरोपी बनाया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई. वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से गिरफ्तार थे.
