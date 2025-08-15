प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में एक कुत्ते ने शिक्षक को दौड़ा दिया. इसके बाद शिक्षक ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी. गोली लगने से कुत्ते की मौके पर मौत हो गई, जबकि पास खड़ी एक गाय घायल हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. फिलहाल पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली है.

धूमनगंज इंस्पेक्टर अमरनाथ राय ने बताया कि झलवा एडीए कॉलोनी निवासी और प्रतापगढ़ के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक ओमकार सिंह पटेल घर लौट रहे थे, तभी पूनम अस्पताल के पीछे, धूमनगंज में एक कुत्ता काटने के लिए दौड़ा. करीब पांच महीने पहले भी यही कुत्ता उन्हें काट चुका था. नाराज होकर ओमकार सिंह ने घर से लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस बात की जानकारी जब रक्षा एनजीओ की सदस्य वंशिका गुप्ता को हुई तो उन्होंने धूमनगंज थाने में तहरीर दी. तहरीर में वंशिका गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी पुष्पा त्रिपाठी ने फोनकर बताया कि अस्पताल के पीछे कुत्ते को गोली मार दी गई है. गोली लगने से एक गाय भी घायल हो गई है. मैं तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी. घायल गाय को इलाज के लिए भेजा. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि गोली मारने वाले ओमकार सिंह हैं, जो कि एक शिक्षक हैं. इसके बाद पुलिस ने ओमकार सिंह को झलवा में एडीए कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया.

डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर बंदूक बरामद कर ली गई है. थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि बंदूक उसके पिता के नाम पर है, जिसका लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी.

2 सालों में 1.9 लाख लोगाें को कुत्तों ने काटा: प्रयागराज में आवारा कुत्तों ने दो सालों में 1.9 लाख लोगों को काटा है. आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में 58,948 और 2024 में करीब 1.4 लाख मामले दर्ज किए गए. नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल शहर में 1.1 लाख से अधिक आवारा कुत्ते हैं. इस संख्या को नियंत्रित करने के लिए निगम ने जन्म नियंत्रण (नसबंदी) और टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है.

250 कुत्तों के लिए आश्रय की व्यवस्था: इसके तहत शम्स नगर करेली में 1.85 करोड़ रुपये की लागत से एक एनीमल बर्थ कंट्रोल (ABC) केंद्र बनाया गया है. यह केंद्र प्रतिदिन 32 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की क्षमता रखता है. इसमें 250 कुत्तों के लिए आश्रय की व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर, डॉर्मिटरी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. हालांकि इस पहल का कुछ स्थानीय निवासियों और पशु-प्रेमी संगठनों ने विरोध भी किया है. उनका कहना है कि अभियान में कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए.



