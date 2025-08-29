ETV Bharat / state

लोगों की किडनी क्यों हो रही खराब, कैसे पहचानें इसके लक्ष्ण और कब कराएं डालिसिस?

बलरामपुर अस्पताल के डॉ. एएन उस्मानी ने ETV Bharat ने किडनी खराब होने के कारण, बचाव और इलाज के बारे में दी जानकारी

बलरामपुर अस्पताल में मरीज की डायलिसिस. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 3:18 PM IST

8 Min Read

लखनऊ: किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को छानने, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने और ब्लड प्रेशर और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. ऐसे में जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसे बचाने के लिए डायलिसिस और प्रत्यारोपण ही एक मात्र इलाज बचता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि डायलिसिस कैसे होता है और प्रदेश के किन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और कितना खर्च आता है.

खराब खानपान और दिनचर्या से खराब हो रही किडनीः बलरामपुर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉ. एएन उस्मानी ने ETV Bharat से खास बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश भर में किडनी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है. युवा वर्ग के लोग भी अब इसके शिकार हो रहे हैं. किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है बदलती जीवन शैली. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज या बीपी से पीड़ित होने के नियमित अपनी दावों का सेवन नहीं करने से किडनी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस की सुविधा सबसे पहले बलरामपुर जिला अस्पताल में शुरू हुई थी. इसके बाद रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं अयोध्या के जिला अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई. लखनऊ में लोकबंधु अस्पताल में भी इसकी कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही यहां पर डायलिसिस की सुविधा शुरू हो जाएगी.

बलरामपुर अस्पताल के डॉ. एएन उस्मानी से खास बातचीत. (ETV Bharat)

शुरुआत में नहीं दिखाई देते लक्षणः डॉ. एएन उस्मानी ने बताया कि शुरुआत में किडनी फेल होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं. ओपीडी में आने वाले अधिकतर मरीज सबसे आखिरी स्टेज में आते हैं. जिस वक्त किडनी 90 फीसदी खराब हो चुकी होती है और काम करना बंद कर देती हैं. किडनी खराब होने का कोई स्पेसिफिक एक कारण नहीं है.फिर भी पैक्ड फूड, जंक फूड, पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक अधिक पीने से किडनी पर असर पड़ता है. लंबे समय तक इस तरह का खानपान और खराब दिनचर्या के कारण किडनी जवाब दे देती है. शुरुआत में इसके कोई भी लक्षण नहीं आते हैं. लेकिन जब किडनी काम करना ही बंद कर देती है, उस स्थिति में मरीज की डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू की जाती है.

बलरामपुर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट.
बलरामपुर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट. (ETV Bharat)

निशुल्क होता है डायलिसिसः डॉ. एएन उस्मानी ने बताया कि बताया कि बलरामपुर अस्पताल में पीपीपी मॉडल के तहत खुले डायलिसिस यूनिट का लाभ मरीजों को मिल रहा हैं. डायलिसिस यूनिट में रोजाना 50 से 55 मरीजों का डायलिसिस होता है. डायलिसिस के लिए अस्पताल में कोई शुल्क नहीं लगता है. अस्पताल में सभी सुविधा निशुल्क उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि गुर्दे से पीड़ित मरीजों की संख्या इन दिनों अस्पताल की ओपीडी में काफी आ रही है. अगर किसी मरीज की डायलिसिस शुरू हो जाती है तो वह ताउम्र होती हैं. डॉ. उस्मानी ने बताया कि मात्र एक रूपए का पर्चा मरीज का बनता है. इसके बाद सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं मरीज को निशुल्क उपलब्ध होती है. ओपीडी में दिखाना, दवाई लेना या फिर डायलिसिस करना हो. डायलिसिस के दौरान भी जो दवाएं या इंजेक्शन मरीज को लगती है, वह अस्पताल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. निशुल्क सेवाएं सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीज को दी जा रही है.

डायलिसिस मरीजों की डाइट चार्ट.
डायलिसिस मरीजों की डाइट चार्ट. (ETV Bharat)
निजी अस्पताल में डायलिसिस महंगाः डॉ. उस्मानी ने बताया कि सरकारी अस्पताल में जहां यह सुविधा पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध है. वहीं, निजी अस्पतालों में अस्पताल अपने मनमाने तरीके से शुल्क निर्धारित करते हैं. पहले निजी अस्पतालों में इनकी कीमत बहुत अधिक होती थी. एक डायलिसिस के लिए करीब 10 से 15 हजार रुपए लगते थे. लेकिन, आज एक डायलिसिस के लिए मरीज को तीन से पांच हजार देना पड़ता है.
डायलिसिस के लिए कैसे करें संपर्क.
डायलिसिस के लिए कैसे करें संपर्क. (ETV Bharat)

कब और कितनी होती है डायलिसिसः डॉ. उस्मानी ने बताया कि शरीर में दो किडनी (गुर्दे) होते हैं. जो पसलियों के नीचे, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं. दोनों रक्त को छानने का काम करते हैं. एक किडनी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए पर्याप्त होती है. क्योंकि, शरीर की ज़रूरत के हिसाब से काम संभाल सकती है. लेकिन अगर मरीज की दोनों किडनी खराब हो गई है. उस स्थिति में मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. यह मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि उसके शरीर और उसकी क्षमता क्या है. मरीज की स्थिति के हिसाब से डायलिसिस होती है. शुरुआत में डायलिसिस हर तीन या चार दिन में होती है. धीरे-धीरे करके हफ्ते में एक बार फिर उसके बाद महीने में एक बार होती है. हालांकि, यह बातें उस वक्त मरीज के ऊपर निर्भर करती है कि मरीज की स्थिति क्या है.

बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी में किडनी मरीज.
बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी में किडनी मरीज. (ETV Bharat)

कैसे की होती है डायलिसिसः डॉ. उस्मानी ने बताया कि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती हैं तो डायलिसिस करके रक्त से तरल पदार्थ और अपशिष्ट उत्पादों को निकालना जाता है. यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है. हेमोडायलिसिस, जिसमें शरीर के बाहर एक मशीन रक्त को शुद्ध करती है. पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट की अंदरूनी झिल्ली (पेरिटोनियम) को फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. डायलिसिस का समय डायलिसिस के प्रकार पर निर्भर करता है. हेमोडायलिसिस आमतौर पर 3-4 घंटे का होता है. जबकि घर पर हेमोडायलिसिस 2-10 घंटे तक चल सकता है. पेरिटोनियल डायलिसिस में 40 मिनट से लेकर रात भर तक लग सकते हैं.

डायलिसिस मरीज की डाइटः डॉ. उस्मानी ने बताया कि डायलिसिस के मरीज को संतुलित और ताज़ा भोजन करना चाहिए. जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन (अंडे, मछली, चिकन), साबुत अनाज, फल और सब्जियां शामिल हों, जबकि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और अनावश्यक वसा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (डिब्बाबंद भोजन, फास्ट फूड) से बचना चाहिए.

48 हजार मरीज डायलिसिस पर आश्रितः डॉ. उस्मानी ने बताया कि बताया कि यूपी में अंतिम चरण के किडनी बीमारी से प्रभावित मरीजों की अनुमानित संख्या लगभग 48 हजार है, जो डायलिसिस पर आश्रित है. इसमें से लगभग 20 हजार मरीज प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, डायलिसिस और प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त मशीनें और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों की समस्याएं बढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश में किडनी प्रत्यारोपण का आंकड़ा बेहद कम है. जिसके लिए समय-समय पर एसजीपीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं. ताकि ब्रेन डेड मरीज के परिजन अंगदान के लिए राजी हो.
8 जिलों में बढ़ाए जा रहे हीमोडायलिसिस बेडः स्वास्थ्य निदेशालय की डीजी हेल्थ डॉ. रतन पाल सिंह ने बताया कि नवंबर 2024 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस यूनिट का संचालन किया जा रहा है. गुर्दे के गंभीर मरीजों को उनके जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. ताकि मरीजों को डायलिसिस के लिए दूसरे जिलों तक दौड़ न लगानी पड़े. गुर्दा मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. ऐसे में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराकर राहत प्रदान की जा रही है. डॉ. रतन पाल सिंह ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ने की दशा में आठ जनपदों में हीमोडायलिसिस बेड बढ़ाये जा रहे हैं.

डायलिसिस यूनिट में 109 बेड होंगेः डॉ. रतन पाल सिंह ने बताया कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकर नगर, हाथरस, फिरोजाबाद, गाजीपुर, महाराजगंज व लखीमपुर खीरी जिला चिकित्सालय में 71 बेड पर मरीजों की डायलिसिस हो रही है. एक बेड पर एक दिन में तीन से चार मरीजों की डायलिसिस हो रही है. मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. इन जनपदों में करीब 38 बेड बढ़ाये जा रहे हैं. डायलिसिस यूनिट में कुल 109 बेड होंगे. गुर्दा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं. जल्द से जल्द आठ जनपदों की डायलिसिस यूनिट में बेड बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया जा सके. डायलिसिस यूनिट में पर्याप्त सफाई, आरओ सिस्टम को दुरुस्त रखनें का निर्देश दिया गया हैं.

