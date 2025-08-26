गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग से कोयला लादकर उतर प्रदेश के प्रयागराज जा रही मालगाड़ी के एक वैगन का चक्का खुल गया. यह घटना गिरिडीह रेलवे स्टेशन से सीसीएल सीपी साइडिंग जाने वाली ट्रैक पर धनबाद ब्रिज के पास घटी.

ट्रैक के मरम्मत का काम शुरू

वहीं सूचना मिलते ही सीसीएल के साथ साथ रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंच गई. रेलवे की टीम द्वारा मरम्मती का काम प्रारम्भ किया जा रहा है. घटना मंगलवार सुबह 11:40 की है. घटना की सीसीएल कर्मियों ने जीएम गिरीश कुमार राठौर, पीओ जीएस मीणा तथा प्रबंधक राजवर्धन कुमार को दी. जबकि रेलवे के ड्राइवर और अन्य कर्मियों ने घटना की सूचना वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी. मालगाड़ी सीपी साइडिंग से निकलकर गिरिडीह रेलवे स्टेशन और कोडरमा से होते हुए प्रयागराज जाएगी.

कोयला से भरी मालगाड़ी के वैगन का चक्का खुला (Etv Bharat)

गिरिडीह से कोयला प्रयागराज जाना था, ऐसे में सुबह मालगाड़ी के सभी वैगन पर कोयला लोड किया गया था. कुल 29 बोगी में लगभग 1800 टन कोयला लोड किया गया और फिर ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हुई. ट्रेन चंद किलोमीटर ही चली थी कि एक वैगन का पहिया खुल गया. हालांकि मालगाड़ी पटरी से नीचे नहीं उतरी है क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम थी इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. यदि ट्रेन की गति से तेज होती तो घटना बड़ी घट सकती थी: अमित कुमार यादव, लोडिंग इंस्पेक्टर, सीसीएल सीपी साइडिंग

आपको बता दें कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से सीसीएल सीपी साइडिंग का रेलवे ट्रैक अच्छा नहीं है. इन ट्रैकों को मरम्मत की जरूरत हैं. इस ट्रैक को दुरुस्त करने की बात लगातार की जा रही है. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

ये भी पढ़ें: मालगाड़ी खुलते ही चढ़ जाते हैं कोयला चोर, पीछे डंडा लेकर हांकते रहते हैं कोलकर्मी

जमशेदपुर में मालगाड़ी बेपटरी, जमीन पर दौड़ने लगी ट्रेन

साहिबगंज में कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी, अगले तीन दिन के लिए ढुलाई रहेगी प्रभावित