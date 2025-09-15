ETV Bharat / state

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं. शहरी क्षेत्र के लिए क्या आय मानदंड निर्धारित हैं?

GOVERNMENT SCHEME IN HIMACHAL
हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:42 PM IST

शिमला: केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आम जनता आज भी इन योजनाओं से महरूम हैं. हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं. आखिर, हिमाचल में कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं. साथ ही इन योजनाओं के लिए शहरी क्षेत्र में क्या आयमानदंड निर्धारित है आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाएं

इस साल 18 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया था. इस सत्र में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सजय रतन ने हिमाचल शहरी विकास विभाग से सवाल किया कि वर्तमान समय में प्रदेश में कितनी सराकरी योजनाएं सक्रिय हैं. साथ ही इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र में क्या आय मानदंड है. चूंकि, यह मंत्रालय हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पास है, लिहाजा उन्होंने इस सवाल का विस्तार से जवाब दिया.

GOVERNMENT SCHEME IN HIMACHAL
हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाएं (ETV Bharat GFX)

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि, "वर्तमान समय में, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 6 केंद्र प्रायोजित योजनाएं और 2 राज्य प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं. राज्य के शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के संबंध में आय मानदंड अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग निर्धारित हैं."

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

वर्तमान समय में शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 6 केंद्र प्रायोजित योजनाएं और 2 राज्य प्रायोजित योजनाएं एक्टिव हैं. आइए जानते हैं केंद्र की कौन सी योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार की कौन सी योजना सक्रिय है.

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1. अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन- (अमृत) और अमृत 2.0

2. दीनदयाल जन आजीविका मिशन (शहरी)

3. 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन

4. प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

6. दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका - मिशन (DAY-NULM):

राज्य प्रायोजित योजनाएं

1. मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (MMSAGY)

2. अटल श्रेष्ठ शहर योजना

योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, इन योजनाओं के लिए कोई विशिष्ट आय मानदंड नहीं हैं:

(1) अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन - (AMRUT) और AMRUT 2.0

(2) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

(3) दीनदयाल जन आजीविका मिशन (शहरी)

(4) राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्रवाई, नमस्ते (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem, NAMASTE Scheme)

(5) मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (MMSAGY)

(6) अटल श्रेष्ठ शहर योजना

हालांकि, शहरी स्थानीय निकायों में चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए, आय मानदंड कुछ इस तरह से निर्धारित किए गए हैं. आइए जानते हैं, इन यजोनाओं के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं.

GOVERNMENT SCHEME IN HIMACHAL
सरकारी योजनाओं के लिए आय मानदंड (ETV Bharat GFX)

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAYNULM): लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, इस योजना को भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2024 को बंद कर दिया गया है.

दीन दयाल - जन आजीविका योजना (D-JAY): भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2024 में नगर निगम चंबा में एक पायलट योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लाभार्थी चयन के लिए उपरोक्त मानदंड अपनाए गए हैं, यानी ₹3.00 लाख वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित है.

GOVERNMENT SCHEME IN HIMACHAL
इन योजनाओं के लिए कोई आय मानदंड नहीं (ETV Bharat GFX)

प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भरनिधि (PM Svanidhi): यह योजना केवल उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा कोई आय मानदंड निर्धारित नहीं है. भारत सरकार द्वारा इस योजना को दिसंबर 2024 में बंद भी कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0: PMAY-U2.0 पैरा संख्या 3.3 के दिशानिर्देशों के अनुसार, EWS परिवारों को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है, LIG को 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है. MIG को 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय (MoHUA) की सहमति से मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार EWS के वार्षिक आय मानदंड को पुनः परिभाषित करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी.

