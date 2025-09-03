ETV Bharat / state

बाल झड़ने का क्या है असली कारण, इसे रोकने और दोबारा उगाने के लिए क्या करें? एक्सपर्ट से जानें

केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्लास्टिक सर्जन डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पाने का बताया उपाय

हेयर फॉल की समस्या से कैसे पाएं छुटकारा. (Etv Bharat)
September 3, 2025

लखनऊ : हेयर फॉल की समस्या आज के समय में एक आम बात हो गई है. बहुत से लोग अपने झड़ते हुए बालों को लेकर दुखी हैं और इसे रोकने के साथ नए बाल उगाने के तरीके ढूंढते रहते हैं. ऐसे में केजीएमयू के विशेषज्ञों ने बताया कि आखिरकार हेयर फॉल का क्या कारण है और इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है.

केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि महिला और पुरुष दोनों में अलग-अलग कारणों से हेयर फॉल की समस्या होती है. गर्मी, बरसात और ठंडी में अलग-अलग कारण से बाल झड़ते हैं. गर्मी में पसीने के कारण बाल कमजोर होते हैं. वहीं, बरसात में नमी और सर्दी में डैंड्रफ के कारण बाल झड़ते हैं. अगर किसी व्यक्ति के रोजाना 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो यह एक नॉर्मल है. क्योंकि इतने बाल हर किसी के रोजाना झड़ते हैं. दिक्कत उन्हें है जिनके रोजाना इतने बाल झड़ने तो हैं लेकिन नए उगते नहीं है. इस समय पर बाल झड़ने की समस्या को गंभीर माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति के रोजाना 100, 50 बाल झड़ रहे हैं और नए उग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है. यानी कि जो 100 बाल झड़ है वह बहुत नॉर्मल है.

बाल झड़ने का क्या है मुख्य कारण?
डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने बताया जो लोग घरों का अच्छा और सेहतमंद खाना छोड़कर बाहर का तला-भुना खाना या फिर जंक फूड अधिक खाते हैं. खाने, उठने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, उनके बाल झड़ते हैं. इतना ही नहीं स्ट्रेस के कारण 75 प्रतिशत लोगों का बाल झड़ता है. बाल झड़ने के प्रमुख कारणों में तनाव, पोषक तत्वों की कमी, हार्मोनल बदलाव, आनुवांशिक, स्कैल्प संक्रमण, और केमिकल-युक्त हेयर प्रोडक्ट्स शामिल हैं. इसके उपचार के लिए तनाव कम करना, संतुलित आहार लेना, केमिकल उपचारों से बचना और नारियल तेल जैसे प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है. चिकित्सक की सलाह से दवाएं या सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं.

बाल दोबारा कैसे उगाए जाते हैं?
डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि अब ट्रांसप्लांट के जरिए फिर से बाल उगाए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले आपके शरीर से 30 मिली खून निकाला जाता है. फिर उससे पोषक तत्व निकाल कर एक पतली सुई के साथ प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा (पीआरपी) को खोपड़ी में इंजेक्ट किया जाता है. पीआरपी में वृद्धि कारक बालों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे.

पीआरपी हेयर रिस्टोरेशन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयुक्त है. यह एक अत्याधुनिक, गैर-सर्जिकल, पूरी तरह से प्राकृतिक, वैकल्पिक चिकित्सा प्रक्रिया है. जिसका उपयोग बालों के झड़ने या बालों के पतले होने के उपचार के लिए किया जाता है. यह एक इंजेक्शन योग्य उपचार है, जो रोगी के अपने रक्त का उपयोग करता है. उन्होंने कहा कि रक्त प्लाज्मा (पीआरपी) में सक्रिय विकास कारक होते हैं, जो बालों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं. किसी के आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद करना, अंतिम परिणाम बालों का एक पूर्ण, स्वस्थ दिखने वाला सिर है. बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अकेले पीआरपी हेयर लॉस थेरेपी का उपयोग करना संभव है या इसे हेयर ट्रांसप्लांट के संयोजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

पीआरपी के लिए 500 रुपये निर्धारितः डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि पीआरपी के लिए प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 500 रुपए निर्धारित किया गया है. पीआरपी का कोई भी पैसा नहीं लगता है, क्योंकि केजीएमयू एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है. विभाग में 500 रुपए मरीज से जमा कराए जाते हैं. वह रक्त निकालने और उसके परीक्षण से लेकर उससे पोषक तत्व (सिरम) निकालने का शुल्क होता है. इसके अलावा निजी अस्पतालों में उनके अलग-अलग शुल्क होते हैं. जिसका मूल्य हजारों रुपए तक होता है.

डॉ. ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि अगर सही जगह से हेयर ट्रांसप्लांट कराया जा रहा है तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा. किसी भी पार्लर, सैलून या क्लीनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने की चीज नहीं है. यह भी एक प्रकार की सर्जरी है. इसमें जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन कई केस में ट्रांस्प्लांट में एक्सपर्ट नहीं होने के कारण टेक्नीशियन मरीज के लिए खतरा खड़ा कर देते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट टेक्नीशियन ही करता है लेकिन एक प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट लीड करता है. हेयर ट्रांसप्लांट खोए हुए बालों को दोबारा पाने का सबसे कारगर उपाय है. हेयर ट्रांसप्लांट 99 प्रतिशत सफलता दर के साथ पॉजिटिव परिणाम की गारंटी देती है. क्योंकि यह प्रक्रिया फॉलिक्युलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन (FUT) के माध्यम से बालों को जड़ों में ट्रांसप्लांट करती है. इसलिए बालों के तेज गति से बढ़ने की संभावना अधिक होती है.

30 हजार रुपये में हेयर ट्रांसप्लांटः डॉ. ब्रजेश के मुताबिक केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में साल में 25 से 30 ही हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 30 हजार रुपये केजीएमयू में लगता है.. जबकि निजी अस्पतालों में हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत लाख रूपए से अधिक होती है. केजीएमयू में साल भर में 25 से 30 हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ इसलिए ही हो पाते हैं क्योंकि इसके लिए कोई अलग से सर्जन की नियुक्ति नहीं हुई है. हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है.

