फतेहपुर: जिले के आबूनगर रेडैड्या स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरा या मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. विवाद अब स्थानीय सीमाओं से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है. विपक्ष मकबरे के पक्ष में खड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष लगातार विरोध कर रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए हाथ में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया. इस तरह का विवाद दोबारा न हो इसके लिए सुरक्षा की मांग की है. प्रशासन पर अपने ही अभिलेखों को न मानने का आरोप भी लगाया.

उपद्रव में शामिल सपा नेता पार्टी से निष्कासितः वहीं, समाजवादी पार्टी के फतेहपुर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने नामजद आरोपी और स्थानीय नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निष्कासित कर दिया. पप्पू सिंह चौहान ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि वे खुद पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी राय में सपा हिंदुओं की विरोधी है. उन्होंने अपना त्यागपत्र देने की बात कही. इस प्रकार की घटनाओं ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और हवा दी है. जबकि सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने इसे जमीन हड़पने का कुचक्र बताया.

मकबरा सील, पुलिस फोर्स मुस्तैदः मकबरे पर सोमवार को हुई तोड़फोड़ और पथराव मामले में 160 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. वहीं, प्रशासन ने मकबरे के आसपास एक किलोमीटर का एरिया बैरिकेडिंग करके सील कर दिया है. बल्लियां बांधकर पूरा एरिया बंद कर दिया गया है. किसी को भी वहां पर आने की अनुमति नहीं है. आज मंगलवार को मकबरे के आसपास की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन उन पर भीड़ नहीं है. लोग घरों से बस काम के लिए ही निकल रहे हैं. मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है. विवादित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 पुलिस कर्मी, दो प्लाटून पीएसी, 6 एएसपी और तीन डीएसपी को तैनात किया गया है.

मकबरे के नाम है जमीनः गौरतलब है कि सरकारी रिकार्ड में खसरा नंबर 753 जहां पर मकबरा स्थित है. यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है जिसे 'मकबरा मांगी' बताया गया है. इसका क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा है और सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं. यह दर्शाता है कि यह एक संरक्षित संपत्ति है. मकबरा-मंदिर विवाद की जड़ें दौर-ए-इतिहास में नहीं, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड में गहरी पड़ी हैं. आबूनगर के मुतवल्ली मोहम्मद अनीश ने 2007 में यह मुकदमा दायर किया था, जिसका टाइटल डिसाइड 4 जून 2010 को आया. इस आदेश के आधार पर अप्रैल 2012 में एसडीएम कोर्ट के वाद संख्या 30/2010-12 के हवाले से राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया गया और गाटा संख्या 753 में मकबरा मंगी का नाम खतौनी में दर्ज कर दिया गया. बावजूद इसके स्थानीय तौर पर कई लोग जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर असहमत रहे. मुतवल्ली का दावा है कि मकबरा वर्ष 1611 में बना था और इसका धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व है.

1970 में शकुंतला मान सिंह ने बेच दी थी जमीनः मुतवल्ली मोहम्मद अनीश का आरोप है कि 1970 के दशक में शकुंतला मान सिंह ने गलत तरीके से मकबरे की जमीन अपने नाम करवा ली और बाद में असोथर के रामनरेश को बेच दी. जिन्होंने उस जमीन के 34 प्लॉट बेच दिए. हाईकोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड और जमीन पर होने वाली खरीद-बिक्री के खिलाफ आरबीओ एक्ट के तहत प्रस्तावित कार्रवाई आज तक पूरी नहीं हुई. यही लंबी अदालती-प्रशासनिक प्रक्रिया विवाद की जड़ बनकर रह गई. जिस कारण विवाद बन कर सोमवार को घटना कारित हुई.

औरंगजेब ने बनवाया था मकबराः मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद अनीश के मुताबिक अब्दुल समद मकबरा 500 साल पुराना है. जिसे अकबर के पोते औरंगजेब ने अपने विश्वसनीय सिपहसलार अब्दुल समद की याद में बनवाया था. यहां अब्दुल समद और मियां अबू मोहम्मद बाप-बेटे की मजारें मौजूद हैं. मोहम्मद नफीस बताते हैं कि इस मकबरे के निर्माण में 10 साल लगे थे. ये मकबरा नवाब अब्दुल समद का है. अब्दुल समद एक प्रसिद्ध फारसी चित्रकार थे जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में काम करते थे.

कौन थे अब्दुल समदः अब्दुल समद को "शिरीन कलम" (मीठी कलम) की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था. बताया जाता है कि जंगे खजुआ यहीं से औरंगजेब की सल्तनत की शुरुआत हुई. औरंगजेब ने अपने भाई शाहशुजा से जंग के लिए अब्दुल समद को चकलेदार बना कर यहां भेजा था. लेकिन शाहशुजा ने खजुआ से आबूनगर पर हमला कर दिया और अब्दुल समद व उनके बेटे मियां अबू अहमद को घेर कर कत्ल कर दिया था. अबू मियां के नाम पर ही आबूनगर जाना जाता है. इसके बाद औरंगजेब ने आकर शाहशुजा को जंग में हराया. यहीं से औरंगजेब ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया और आलमगीर का मुकाम पाया था. यहां नवाब अब्दुल समद व उनके बेटे मियां अबू अहमद का दो मकबरे हैं.

मंदिर होने का दावा किसने कियाः स्थानीय युवक कुमार संभव ने दावा किया कि साल 2007 से 2008 के बीच उसने मकबरे के अंदर मौजूद शिवलिंग पर दीपक जलाया था. युवक का दावा है कि मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है. जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इन्हीं दावों के बीच कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को वो इस मकबरे में पूजा करेंगे. इन्ही दावों और ऐलानों के चलते सोमवार 11 अगस्त को सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई थी लेकिन हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिये और नारे लगाते हुए मकबरे में पूजा करने के लिए घुस गए. तोड़फोड़ की और ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया. आरती कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. इस पर मुसलमानों की भीड़ भी दूसरी ओर से जुटी और विरोध स्वरूप पथराव किया. करीब सात घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस और पीएसी ने कड़ी मशक्क्त और लाठी पटककर भीड़ को वहां से भगाया.

ऐसा लगा जैसे 1992 लौट रहा होः AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "भाजपा ने देश में नफरत का माहौल बनाया है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में खुली छूट दी गई है कि मुसलमानों से जुड़े किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर दावा कर सकते हैं. ये सब राज्य पुलिस की निगरानी में हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है. अगर ये हमलावर मुसलमान समाज से होते, तो सोचिए क्या होता. राजनीतिक विचारधारा और धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उन पर अत्याचार की कोशिश का एक उदाहरण है... ऐसा लगा जैसे 1992 लौट रहा हो.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "फतेहपुर में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा को अंग्रेजों से फूट डालो और राज करो की विचारधारा विरासत में मिली है.जब उनके पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती है, तो वे हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करना शुरू कर देते हैं. सरकार को फतेहपुर में ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

भाजपा ने नहीं दिया कोई जवाबः यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि फतेहपुर में हुई घटना पर सत्तारूढ़ दल की ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला. यह कानून-व्यवस्था का मामला था. भाजपा के ज़िला अध्यक्ष पिछले एक हफ़्ते से उस जगह पर कब्ज़ा करने की घोषणा कर रहे थे. सरकार को इस घटना की जानकारी थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की. जब लोग वहाँ पहुँचे और तोड़फोड़ की, तो पुलिस का छोटा-सा बल उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका. हमने आज विधानसभा में यह मुद्दा उठाया.

सरकार कर रही गुमराहः कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा चले, फ़तेहपुर में एक बड़ी घटना घटी और सरकार गुमराह करने की कोशिश करती है. पथराव हुआ, सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका थी. सरकार ने 10 लोगों और 150 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की, लेकिन मुख्य अभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की. सरकार उसे क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? विधानसभा में जवाबदेही तय करना विपक्ष की नैतिक ज़िम्मेदारी है.

