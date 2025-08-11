शिमला: मोटापा अपने साथ न सिर्फ कई बीमारियां लाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लेता है. कई लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं. मोटापे के कारण दैनिक जीवन मे कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ दूसरी मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. साथ ही मोटापे के शिकार लोगों को अन्य परेशानियां जैसे चलने, फिरने और अन्य दैनिक कार्यों को करने में भी मुश्किलें आती हैं.

मोटापा कम करने के लिए लोग जिम, योगा, व्यायाम करते हैं, लेकिन क्या मोटापा कम करने के लिए बस इतना काफी हैं. छोटे-बड़े पर्दे के कलाकारों सहित फिटनेस के शौकीन अपने लुक और वजन को लेकर काफी सजग और चिंतित रहते हैं. अभी हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के वज़न घटाने की चर्चा ने एक बार फिर इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया था. उन्होंने 21-21-21 के फॉर्मूले को अपनाकर काफी वजन कम किया और वो स्क्रीन पर काफी फिट नजर आ रहे थे. फिटनेस एक्सपर्ट योगेश भटेजा का सुझाया गया "21-21-21 रूल" अब वजन कम करने का स्मार्ट फॉर्मूला बन गया है.

कपिल शर्मा की कहानी से लोग हुए प्रेरित

फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा की हाल की फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगीं. उनके ट्रेनर योगेश भटेजा के अनुसार 'कपिल ने डिसिप्लिन के साथ 21 दिन का रूटीन फॉलो किया. हर दिन 21 मिनट वर्कआउट, नो शुगर का रूटीन प्लान और मेडिटेशन. 3 हफ्तों में ही उन्होंने फर्क महसूस किया और इसी ने उन्हें लंबी अवधि की हेल्दी आदतों के लिए प्रेरित किया.'

21-21-21 का फॉर्मूला क्या है? इसे लेकर हमने शिमला की डाइटिशियन डॉ. नीति शर्मा से बात की. उन्होंने कहा कि हमारे पास शिमला और आसपास के इलाकों से हर महीने करीब 300 से ज्यादा लोग वजन घटाने की सलाह लेने आते हैं. हाल ही में 21-21-21 फॉर्मूला काफी चर्चाओं में हैं. ये तीन नियमों पर आधारित है. इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे:

21 दिन तक रोजाना कम से कम 21 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें. 21 दिन तक प्रोसेस्ड शुगर (जैसे मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक) पूरी तरह से छोड़ दें. 21 दिन तक हर दिन सुबह 21 मिनट मेडिटेशन करें ताकि माइंडफुल ईटिंग की आदत बने.

10 में से 4 युवा ओवर वेट

हिमाचल प्रदेश, जो पहले अपनी शुद्ध हवा, पैदल रास्तों और परंपरागत खानपान के लिए जाना जाता था, अब धीरे-धीरे मोटापे की गिरफ्त में आ रहा है. आईजीएमसी शिमला के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से 4 युवा ओवरवेट हैं. महिलाओं में थायरॉइड और पीसीओडी के मामले बढ़े हैं, जिनकी मुख्य वजह मोटापा है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स का चलन तेजी से बढ़ा है.

'हमारे पास अब 14 साल के बच्चे भी मोटापे से परेशान होकर आते हैं. कपिल शर्मा जैसे उदाहरण लोगों में प्रेरणा देते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि लोग स्थायी और साइंटिफिक तरीकों से वजन घटाएं. 21-21-21 रूल आसान और प्रभावी तरीका है. इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, क्रेविंग कम होती है और नींद बेहतर होती है. हमने पिछले एक साल में 1500 से ज्यादा पेशेंट्स को गाइड किया है, जिनमें से 78% ने कम से कम 5 किलो वज़न घटाया.'-डॉ. नीति शर्मा

हिमाचल में क्यों बढ़ रहा है मोटापा?

फिजिकल एक्टिविटी में गिरावट: पहले लोग खेती-बाड़ी करते थे, अब मशीनों से काम करने का चलन बढ़ा है. जंक फूड की आसान उपलब्धता: पहाड़ी इलाकों में भी अब पिज़्ज़ा-बर्गर हर मोहल्ले में मिलते हैं. वर्क-फ्रॉम-होम कल्चर: कोरोना के बाद घर से काम करने की आदत ने लोगों को आलसी बना दिया है. मनोवैज्ञानिक कारण: स्ट्रेस ईटिंग, अकेलापन और सोशल मीडिया के प्रभाव ने गलत खाने की आदतें बढ़ा दी हैं.

वजन घटाने के लिए 21-21-21 नियम क्या है?

21-21-21 रूल तीन फेज वाली एक लाइफस्टाइल सुधार प्लान है. हर फेज 21 दिनों का होता है. यह नियम सख्त डाइट या थकाऊ वर्कआउट पर आधारित नहीं है. लेकिन अगर आप धीरे-धीरे बदलाव को स्वीकार करते हैं और उस पर टिके रहने की आदत डाल लेते हैं, तो वजन कम करना आसान हो जाएगा.

ऐसे फॉलो करें 21-21-21 रूल (ETV Bharat)

पहले 21 दिन

यह पहला चरण है. इस चरण में कोई भी भारी व्यायाम करने की जरूरत नहीं है. रोजाना 20-25 मिनट की हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि ही काफी है. स्कूल में पीटी के दौरान किए जाने वाले एक्सरसाइज जैसे व्यायाम करना ही काफी है. यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दौड़ना, हल्की-फुल्की सैर, योग को इन 21 दिनों का हिस्सा बनाएं. इस चरण में अपने आहार में भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

अगले 21 दिन

यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है. कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी पूरी तरह से छोड़ दें. बाहर का खाना ज्यादा खाने से बचें. तले हुए खाद्य पदार्थों, जंक फूड और फास्ट फूड से दूर रहने की आदत डालें. घर का बना भोजन खाने की आदत डालें. मीठा खाने से बचें, हरी सब्जियां खाने में शामिल करें.

अंतिम 21 दिन

आपके वजन घटाने के सफर में आखिरी चरण बेहद अहम है. इस चरण में स्मोकिंग, शराब, ज्यादा कैफीन और मिठाइयों जैसी चीजें छोड़ दें. इन्हें पूरी तरह से छोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

धीरे धीरे करें शुरुआत

डॉ. नीति शर्मा का सुझाव है कि 'शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से करें. अचानक सबकुछ बदलने से लोग टूट जाते हैं. सुबह टहलते समय सूर्य की रोशनी लें, यह विटामिन D और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है. घर में बने सेब, अखरोट और पालक जैसे स्थानीय उत्पाद का सेवन बढ़ाएं. थर्मल वियर पहनने वाले पहाड़ी इलाकों में भी पसीना लाने वाले कार्डियो व्यायाम जरूरी हैं.'

सोलन की पूजा ठाकुर की कहानी

पूजा (32 वर्ष) एक बैंक कर्मचारी हैं. उन्होंने बताया कि “मैंने डॉ. नीति से सलाह लेकर 21-21-21 रूल अपनाया. मुझे PCOD था और वजन 78 किलो था. आज 4 महीने बाद मेरा वजन 64 किलो है और पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं. अब ये मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है. इस नियम का पालन करने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इस नियम का पालन घर पर ही किया जा सकता है. इसके लिए बड़े जिम उपकरणों की जरूरत नहीं है.' 21-21-21 फॉर्मूला हेल्दी जीवन शैली हिस्सा बन सकता है. स्वस्थ और एक्सपर्ट के सुझाए रूटीन को अपनाकर खुद के शरीर पर ध्यान दिया जाए, तो न केवल वजन कम हो सकता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है. साथ ही कई बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है.

