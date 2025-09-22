ETV Bharat / state

आज पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर, शरद ऋतु का आगमन; जानिए क्या है खगोलीय घटना संपात बिंदु का रहस्य

22 सितंबर के बाद से ही लंबी होने लगेंगी रातें, पृथ्वी की भूमध्य रेखा (Equator) के ठीक ऊपर दिखाई देता है सूर्य.

आज दिन रात बराबर.
आज दिन रात बराबर. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal Singh)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 8:48 AM IST

गोरखपुर: आज 22 सितंबर को अद्भुत खगोलीय घटना घटित हो रही है. आज दिन और रात बराबर होंगे. सूर्य, पृथ्वी की भूमध्य रेखा (Equator) के ठीक ऊपर दिखाई देता है. आज की तिथि पर पूरी दुनिया में दिन और रात का समय लगभग बराबर होता है. इसे Equinox (संपात बिंदु) कहा जाता है. इसी दिन के बाद शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है. क्या है यह खगोलीय घटना, क्या होता है संपात बिंदु, इसके पीछे का कारण और क्या पड़ता है असर, आइए जानते हैं.

आज के दिन सूर्य, पृथ्वी की भूमध्य रेखा (Equator) के ठीक ऊपर.
आज के दिन सूर्य, पृथ्वी की भूमध्य रेखा (Equator) के ठीक ऊपर. (Astronomer Amar Pal Singh)

साल में दो बार होती है यह खगोलीय घटना: वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह बताते हैं, Equinox (संपात बिंदु) वह खगोलीय घटना है, जब सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा को पार करता है, यानि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पड़ती हैं. इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग समान हो जाती है. यह खगोलीय घटना साल में दो बार होती है. वसंत संपात (लगभग 21 मार्च) और शरद संपात (लगभग 22-23 सितंबर). इस वर्ष शरद संपात 22 सितंबर को घटित हो रहा है. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2025 को दिन और रात बराबर होंगे और इस दिन के बाद धीरे-धीरे भारत समेत पूरे उत्तरी गोलार्ध में आने वाले तमाम देशों में भी दिन छोटे और रातें बड़ी होना शुरू जाएंगी.

क्या होते हैं संपात बिंदु ( Equinox ) : खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि Equinox का अर्थ 'समान रात' होता है (Latin: aequus = समान, nox = रात). इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं. शरद संपात उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह वसंत की शुरुआत को दर्शाता है. कुछ यूं कहें कि Equinox (संपात बिंदु ) वह खगोलीय घटना है जब सूर्य, पृथ्वी की भूमध्य रेखा (Equator) के ठीक ऊपर दिखाई देता है.

उत्तरी गोलार्ध में आज से रातें बड़ी होना शुरू.
उत्तरी गोलार्ध में आज से रातें बड़ी होना शुरू. (Astronomer Amar Pal Singh)

आज के बाद छोटे होने लगेंगे दिन : बताया कि 22 सितंबर को सूर्य का उदय और अस्त की दिशा ठीक 90° और 270° पर होगी. इस दिन के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध (भारत सहित) में रातें लंबी और दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे. खगोलविद् ने बताया कि यह विशेष ध्यान रहे कि सूर्य को कभी साधारण आंखों से नहीं देखें. सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वॉयलेट, इंफ्रा रेड एवं अन्य प्रकार की घातक किरणों से आंखों को गहरा नुकसान हो सकता है. सूर्य को देखने के लिए किसी प्रमाणित विशेष चश्मे या सोलर गॉगल, पिन होल कैमरा अथवा विशेष सूर्य दर्शी सोलर फिल्टर युक्त दूरबीनों, किन्हीं विशेषज्ञों की मदद से ही देखना चाहिए.

सूर्य के चक्कर लगाने पर पूरे होते हैं एक वर्ष.
सूर्य के चक्कर लगाने पर पूरे होते हैं एक वर्ष. (Astronomer Amar Pal Singh)

क्या है इसके पीछे कारण: खगोलविद् अमर पाल सिंह इसके पीछे का खगोल विज्ञान बताते हैं. सर्वविदित है कि पृथ्वी अपनी धुरी या अक्ष पर 23.5° झुकी हुई है. यह झुकाव ही ऋतु परिवर्तन का कारण होता है. अपने इसी झुकाव के साथ ही अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने को एक पूर्ण दिवस कहा जाता है. उसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है. जब एक परिक्रमण पूरा होता है तो इसी को एक वर्ष कहा जाता है. मार्च और सितंबर के दौरान सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं इसलिए उस दिन पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं. अब अगर हम बात करें मार्च संपात की तो पाते हैं कि उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है. सितंबर संपात के बाद उत्तरी गोलार्ध में ठंडक (शरद ऋतु) शुरू हो जाती है.

सूर्य के चक्कर लगाने पर पूरे होते हैं एक वर्ष.
सूर्य के चक्कर लगाने पर पूरे होते हैं एक वर्ष. (Astronomer Amar Pal Singh)

प्राचीन सभ्यताओं पर क्या है प्रभाव: खगोलविद् बताते हैं कि इसको लेकर पूरी दुनिया में मानव सभ्यता की अनेकों प्राचीन मान्यताएं भी रही हैं. जैसे कि मिस्र की सभ्यता में कुछ पिरामिड और मंदिर/ विशेष स्थान एवं खगोलीय यंत्र ऐसे बनाए गए थे कि संपात Equinox के दिन सूर्य की किरणें विशेष कोण पर पड़ें. माया सभ्यता में चिचेन इत्ज़ा (Chichen Itza) के पिरामिड पर इस दिन सूर्य की छाया सांप के आकार की प्रतीत होती थी, जिसे देवता कुकुलकन का आगमन माना जाता था. यूनान और रोम में इस दिन को फसल कटाई और ऋतु परिवर्तन का त्योहार माना जाता था. प्राचीन कालीन भारतीय वैज्ञानिक इतिहास में भारतीय प्राचीन पंचांग और प्राचीन खगोल विज्ञान, गणित ज्योतिष में संपात बिंदुओं को ऋतु परिवर्तन का संकेत माना गया है. यहां इसे कृषि चक्र और पर्व-त्योहारों आदि से भी जोड़ा गया है.

शरद संपात का असर.
शरद संपात का असर. (Astronomer Amar Pal Singh)

संपात का असर

  • इस दौरान दिन और रात लगभग बराबर होंगे.
  • दिनभर छाया की दिशा दक्षिण की ओर मुख्य रूप से रहती है (उत्तरी गोलार्ध में).
  • सूर्य का स्थान: सूर्य सीधे पृथ्वी की विषुवत रेखा के ऊपर होता है.
  • धरती पर सभी स्थानों पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है.
  • उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु की शुरुआत, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत.

खगोलविद ने बताया कि खगोलीय संपात बिंदु (Equinox) केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह मौसम बदलने का वैश्विक संकेत भी होता है. इसीलिए भारत सहित पूरी दुनिया में यह दिन यह बताता है कि पृथ्वी का झुकाव और गति हमारे जीवन, ऋतुओं और फसलों पर कितना गहरा असर डालती है. साथ ही, यह प्राचीन कालीन मान्यताओं और आधुनिक खगोल विज्ञान को जोड़ने वाली एक अद्भुत कड़ी भी है.

SHARAD SAMPAT ASTRONOMICALASTRONOMICAL PHENOMENON22 SEPTEMBER EQUAL DAY NIGHTशरद ऋतु का आगमनMYSTERY OF SHARAD SAMPAT

