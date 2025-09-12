ETV Bharat / state

आखिर हिमाचल को फाइनेंस कमीशन से क्यों चाहिए 10 हजार करोड़ सालाना ग्रांट की सिफारिश, जानिए क्या है आरडीजी और कैसे मिलती है ग्रांट?

शिमला: गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को सभी तरह के फोरम से मदद की आस है. फिर चाहे केंद्र सरकार का विशेष पैकेज हो, आपदा राहत पैकेज हो या फिर अच्छी-खासी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, हिमाचल इन सभी का दिल खोलकर स्वागत करेगा. कारण ये है कि राज्य पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए होने वाला है और प्रदेश के पास खुद के आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं. तिस पर हर महीने वेतन व पेंशन के लिए दो हजार करोड़ रुपए का खर्च होता है. वेतन का खर्च करीबन 1200 करोड़ रुपए व पेंशन का खर्च 800 करोड़ रुपए के लगभग है. ऐसे में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मिलकर राज्य का पक्ष रखा है.

सीएम ने आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश को न्यूनतम दस हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाए. यदि ऐसा हुआ तो हिमाचल को महीने में 833 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में आएंगे। इससे कम से कम पेंशन का खर्च निकल जाएगा. इस मदद के आग्रह का कारण ये है कि हिमाचल के पास राजस्व घाटे को पाटने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं. राज्य की परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहां विकास के काम दुर्गम भौगोलिक कारणों से महंगे पड़ते हैं. फिर वन भूमि की अधिकता के कारण कानूनी पेचिदगियां अधिक होती हैं. अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कैसे मिलती है और इसका क्या फार्मूला होता है. ग्रांट देता कौन है और ये कितने साल के लिए मिलती है? इस सवालों का जवाब यहां देने का प्रयास किया जा रहा है.

क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट?

देश के संघीय ढांचे में किसी भी राज्य के राजस्व यानी रेवेन्यू और खर्च यानी एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर से जो घाटा उत्पन्न होता है, केंद्र सरकार उसकी भरपाई ग्रांट यानी अनुदान के माध्यम से करती है. ये भरपाई रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहलाती है. हर पांच साल के लिए केंद्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है. वित्त आयोग की टीम हर राज्य का दौरा कर वहां के सीएम व वित्त विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं से मुलाकात करती है. टीम राज्य का दौरा कर उसकी विकास की जरूरतों को समझती है और फिर उसके अनुसार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश करती है. वित्तायोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय पांच साल के लिए ग्रांट जारी करती है. वित्त मंत्रालय का एक्सपेंडिचर विभाग ये ग्रांट जारी करता है.

सबसे पहले हिमाचल का दौरा

इस समय देश में सोलहवें वित्त आयोग का कार्यकाल है. नए वित्तायोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं. उनके नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले हिमाचल का दौरा किया था. उस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को कमीशन के साथ सांझा किया था. ये टीम जून 2024 में शिमला आई थी. वित्तायोग की सिफारिशें अक्टूबर 2026 से लागू होनी हैं. ऐसे में हिमाचल का हरसंभव प्रयास है कि उसे ठीक-ठाक आरडीजी मिल जाए. जिस समय फाइनेंस कमीशन की टीम शिमला आई थी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की तैयार की हुई प्रेजेंटेशन में स्वीकार किया था कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी हिमाचल को और कर्ज लेना पड़ रहा है.