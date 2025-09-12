आखिर हिमाचल को फाइनेंस कमीशन से क्यों चाहिए 10 हजार करोड़ सालाना ग्रांट की सिफारिश, जानिए क्या है आरडीजी और कैसे मिलती है ग्रांट?
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने वित्त आयोग से न्यूनतम दस हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने की मांग की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:33 PM IST
शिमला: गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को सभी तरह के फोरम से मदद की आस है. फिर चाहे केंद्र सरकार का विशेष पैकेज हो, आपदा राहत पैकेज हो या फिर अच्छी-खासी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, हिमाचल इन सभी का दिल खोलकर स्वागत करेगा. कारण ये है कि राज्य पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए होने वाला है और प्रदेश के पास खुद के आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं. तिस पर हर महीने वेतन व पेंशन के लिए दो हजार करोड़ रुपए का खर्च होता है. वेतन का खर्च करीबन 1200 करोड़ रुपए व पेंशन का खर्च 800 करोड़ रुपए के लगभग है. ऐसे में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलहवें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मिलकर राज्य का पक्ष रखा है.
सीएम ने आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश को न्यूनतम दस हजार करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाए. यदि ऐसा हुआ तो हिमाचल को महीने में 833 करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में आएंगे। इससे कम से कम पेंशन का खर्च निकल जाएगा. इस मदद के आग्रह का कारण ये है कि हिमाचल के पास राजस्व घाटे को पाटने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं. राज्य की परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहां विकास के काम दुर्गम भौगोलिक कारणों से महंगे पड़ते हैं. फिर वन भूमि की अधिकता के कारण कानूनी पेचिदगियां अधिक होती हैं. अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कैसे मिलती है और इसका क्या फार्मूला होता है. ग्रांट देता कौन है और ये कितने साल के लिए मिलती है? इस सवालों का जवाब यहां देने का प्रयास किया जा रहा है.
क्या है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट?
देश के संघीय ढांचे में किसी भी राज्य के राजस्व यानी रेवेन्यू और खर्च यानी एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर से जो घाटा उत्पन्न होता है, केंद्र सरकार उसकी भरपाई ग्रांट यानी अनुदान के माध्यम से करती है. ये भरपाई रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कहलाती है. हर पांच साल के लिए केंद्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है. वित्त आयोग की टीम हर राज्य का दौरा कर वहां के सीएम व वित्त विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं से मुलाकात करती है. टीम राज्य का दौरा कर उसकी विकास की जरूरतों को समझती है और फिर उसके अनुसार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश करती है. वित्तायोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय पांच साल के लिए ग्रांट जारी करती है. वित्त मंत्रालय का एक्सपेंडिचर विभाग ये ग्रांट जारी करता है.
सबसे पहले हिमाचल का दौरा
इस समय देश में सोलहवें वित्त आयोग का कार्यकाल है. नए वित्तायोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं. उनके नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले हिमाचल का दौरा किया था. उस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को कमीशन के साथ सांझा किया था. ये टीम जून 2024 में शिमला आई थी. वित्तायोग की सिफारिशें अक्टूबर 2026 से लागू होनी हैं. ऐसे में हिमाचल का हरसंभव प्रयास है कि उसे ठीक-ठाक आरडीजी मिल जाए. जिस समय फाइनेंस कमीशन की टीम शिमला आई थी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की तैयार की हुई प्रेजेंटेशन में स्वीकार किया था कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी हिमाचल को और कर्ज लेना पड़ रहा है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था, "केवल वेतन व पेंशन पर ही बजट का 42 फीसदी हिस्सा खर्च हो रहा है. बजट में सौ रुपए का मानक रखा जाए तो कर्ज के ब्याज की रकम चुकाने के लिए महीने में 11 रुपए खर्च हो रहे हैं. कुल चार मदों में 62 रुपए खर्च हो रहा है. इस प्रकार विकास के लिए राज्य के खजाने में खास पैसा नहीं बच रहा है. हिमाचल का तर्क है कि ऐसी स्थितियों को देखते हुए अच्छी ग्रांट मिल जाए तो काफी सहायता होगी".
निरंतर बढ़ रहा खर्च
राज्य के वित्त विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की है. उस रिपोर्ट को फाइनेंस कमीशन के साथ साझा किया गया. उस रिपोर्ट में आने वाले समय में और बिगड़ती परिस्थितियों का संकेत था. रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी कर्मियों के वेतन पर ही सालाना 20639 करोड़ रुपए खर्च होंगे. वित्त वर्ष 2027-28 में ये खर्च 22502 करोड़ वार्षिक, फिर वर्ष 2028-29 में 24145 करोड़ रुपए वार्षिक और वर्ष 2029-30 में ये खर्च 26261 करोड़ रुपए वार्षिक होगा. वित्तायोग के कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2030-31 में हिमाचल में सरकारी कर्मियों के वेतन का खर्च सालाना 28354 करोड़ रुपए हो जाएगा. पांच साल में ये सारा आंकड़ा कुल मिलाकर 121901 करोड़ रुपए बनता है. यानी वर्ष 2026-27 में सरकारी कर्मियों के वेतन पर सरकार को हर महीने 1719 करोड़ से अधिक खर्च करने होंगे. ये 2031-32 में बढ़कर 2362 करोड़ रुपए मासिक हो जाएगा.
न्यूनतम 10 हजार करोड़ ग्रांट मिलना कठिन
राज्य सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती बताते हैं, "किसी भी स्टेट को न्यूनतम फिक्स्ड आरडीजी मिलने में नियम आड़े आएंगे. कारण ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय टेपर फार्मूला लागू करता है. इस नियम में हर साल ग्रांट तय मापदंडों के अनुसार कम होती चली जाती है. हिमाचल को वर्ष 2021-22 में 15वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार 10249 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी. उस समय नया वेतन आयोग लागू नहीं हुआ था तो सरकारी कर्मियों के वेतन का बिल 900 करोड़ रुपए महीना था. खैर, अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में ये ग्रांट टेपर फार्मूले के तहत घटकर सालाना 9377 करोड़ रुपए रह गई. फिर 2023-24 में ये घटकर 8058 करोड़ रुपए रह गई. वर्ष 2024-25 में ये 6258 करोड़ रुपए थी और इस वित्त वर्ष यानी 2025-26 में यह सिर्फ 3257 करोड़ रुपए ही है".
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य को आपदा के कारण हुए नुकसान को देखते हुए वित्तायोग के चेयरमैन से अच्छी ग्रांट की सिफारिश का आग्रह किया गया है. हिमाचल को न्यूनतम दस हजार करोड़ सालाना ग्रांट मिलनी चाहिए. आपदा के बाद राज्य के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से हरसंभव सहायता की आवश्यकता है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि उनके कार्यकाल में राज्य को अच्छी ग्रांट मिली थी. कारण ये था कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखा था.
वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा ने कहा, "बेशक हिमाचल की अपनी भौगोलिक समस्याएं व सीमाएं हैं, लेकिन आरडीजी का फार्मूला तो सभी राज्यों के लिए समान ही होगा. ऐसे में वित्तायोग की सिफारिशें अहम हो जाती हैं. वित्तायोग अपनी सिफारिश में हिमाचल की जरूरतों को देखते हुए आरडीजी का अमाउंट बढ़ा सकता है, लेकिन टेपर फार्मूला तो फिर भी लागू होगा. ये जरूर है कि पांच साल के लिए आरडीजी 60 हजार करोड़ रुपए हो तो पहले के सालों में टेपर फार्मूले के बावजूद अच्छा अमाउंट मिलेगा".
