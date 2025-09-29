ETV Bharat / state

विश्व प्रसिद्ध गोहाना की अनोखी जलेबी कैसे बनती है? गोरखपुर ट्रेड फेयर में लोगों को बना रही अपना दीवाना

गोहाना की जलेबी. ( ETV Bharat )

September 29, 2025

गोरखपुर: शहर के दिग्विजय नाथ पार्क में आजकल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है. यहां विभिन्न प्रदेशों से खाने-पीने से लेकर सजावट और अचार के स्टाल जहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. वहीं अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इटली समेत दुनिया के कई और देशों के ड्राई फ्रूट्स, सजावटी सामान, आईसक्रीम, इत्र भी लोगों को लुभा रहे हैं. इस फेयर में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है, वह हरियाणा के गोहाना का जलेबी स्टाल है. जलेबी की बनावट, वजन और परोसने का अंदाज लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. फास्ट फूड बर्गर, पिज्जा, चाऊमीन के दौर में यह मेले में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. 1952 से बन रही अनोखी जलेबीः जलेबी का स्टाल का लगाने वाले नरेश कुमार के मुताबिक, 1952 से उनके खानदान में शुरू हुई इस तरह की जलेबी बनाने की परंपरा आज भी कायम है. देश के विभिन्न प्रदेशों के आयोजनों में प्रशासन की डिमांड पर यह पहुंचता है. नरेश कुमार कहते हैं कि शुद्ध देसी घी मैं तैयार होने वाली उनकी यह जलेबी हरियाणा समेत देश के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी अपने स्वाद का दीवाना बना चुकी है. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगा जलेबी का स्टाल. (ETV Bharat) 250 ग्राम की एक जलेबीः नरेश ने बताया कि उनकी एक जलेबी का वजन करीब एक 250 ग्राम होता है. एक किलो में 4 जिलेबी आती है, जिसकी कीमत 400 रुपये है. हरियाणा में जलेबी बनाने के लिए प्रतिमाह 400 डिब्बे (15 केजी का प्रति डिब्बा) देसी घी का खर्च होता है. नरेश कुमार बताया कि उनकी जलेबी में मैदा, बेसन, सूजी का उपयोग किया जाता है. इसमें कोई भी कलर नहीं मिलाया जाता है. जो भूरा रंग दिखता है वह सही ढंग से छनाटवट का परिणाम है. गोरखपुर में उनकी जो टोली आई है उसमें 8 लोग है. जबकि गोहाना में उनकी दुकान पर दर्जन भर लोग काम करते हैं.