विश्व प्रसिद्ध गोहाना की अनोखी जलेबी कैसे बनती है? गोरखपुर ट्रेड फेयर में लोगों को बना रही अपना दीवाना

गोरखपुर में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कई देशों के ड्राई फ्रूट सहित सजावटी सामान के लगे स्टाल

गोहाना की जलेबी.
Published : September 29, 2025 at 3:45 PM IST

गोरखपुर: शहर के दिग्विजय नाथ पार्क में आजकल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है. यहां विभिन्न प्रदेशों से खाने-पीने से लेकर सजावट और अचार के स्टाल जहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. वहीं अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इटली समेत दुनिया के कई और देशों के ड्राई फ्रूट्स, सजावटी सामान, आईसक्रीम, इत्र भी लोगों को लुभा रहे हैं. इस फेयर में जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है, वह हरियाणा के गोहाना का जलेबी स्टाल है. जलेबी की बनावट, वजन और परोसने का अंदाज लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. फास्ट फूड बर्गर, पिज्जा, चाऊमीन के दौर में यह मेले में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

1952 से बन रही अनोखी जलेबीः जलेबी का स्टाल का लगाने वाले नरेश कुमार के मुताबिक, 1952 से उनके खानदान में शुरू हुई इस तरह की जलेबी बनाने की परंपरा आज भी कायम है. देश के विभिन्न प्रदेशों के आयोजनों में प्रशासन की डिमांड पर यह पहुंचता है. नरेश कुमार कहते हैं कि शुद्ध देसी घी मैं तैयार होने वाली उनकी यह जलेबी हरियाणा समेत देश के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी अपने स्वाद का दीवाना बना चुकी है.

इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगा जलेबी का स्टाल.

250 ग्राम की एक जलेबीः नरेश ने बताया कि उनकी एक जलेबी का वजन करीब एक 250 ग्राम होता है. एक किलो में 4 जिलेबी आती है, जिसकी कीमत 400 रुपये है. हरियाणा में जलेबी बनाने के लिए प्रतिमाह 400 डिब्बे (15 केजी का प्रति डिब्बा) देसी घी का खर्च होता है. नरेश कुमार बताया कि उनकी जलेबी में मैदा, बेसन, सूजी का उपयोग किया जाता है. इसमें कोई भी कलर नहीं मिलाया जाता है. जो भूरा रंग दिखता है वह सही ढंग से छनाटवट का परिणाम है. गोरखपुर में उनकी जो टोली आई है उसमें 8 लोग है. जबकि गोहाना में उनकी दुकान पर दर्जन भर लोग काम करते हैं.

जलेबी खाते पति-पत्नी.

मनोहर पर्रिकर जैसे कई दिग्गज नेता चख चुके हैं स्वादः नरेश बताते हैं कि गोवा जैसे प्रदेश में जहां लोग मच्छी और चावल खाना पसंद करते हैं, वहां भी जब उनका स्टाल लगा तो जलेबी की तरफ लोग खिंचे चले आए. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी उनके स्टाल पर रुके और जलेबी का स्वाद चखकर वाह-वाह किए. हरियाणा के कई पूर्व मुख्यमंत्री हो या मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी जलेबी का स्वाद चखा है. यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल और गुजरात में भी लोगों को अपनी जलेबी स्वाद चखा चुके हैं. हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव में प्रशासन उनको पिछले 7 सालों से बुला रहा है. इसलिए इस बार ट्रेड फेयर में भी उन्हें बुलाया गया है.

इसी जलेबी पर ट्रोल हुए थे राहुल गांधीः वहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी गोहाना की जलेबी का जिक्र कर ट्रोल हो चुके हैं. राहुल गांधी ने पिछले साल हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली के मंच से इन जलेबियों के किसी बड़े कारखाने में तैयार किए जाने, हजारों लोगों को रोजगार मिलने तथा देश-विदेश में निर्यात करने की बात कही थी. जिस पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया और सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट की बाढ़ आ गई थी.

ग्राहकों को आ रही पसंदः मेले में आए सूर्यांश ने कहा कि उसे बर्गर, पिज्जा खाने में मजा आता है लेकिन मम्मी ने ऐसी जलेबी खिलाई की मजा आ गया. रेलवे से सेवानिवृत उमेश पांडेय अपनी पत्नी के साथ इस मेले में आए थे. बड़े साइज की जलेबी जब वह देखे तो इसका स्वाद लेने से खुद को रोक नहीं सके. वह कहते हैं हमारे यहां तो 100 किलो जलेबी मिल जाती है. लेकिन यह एक जलेबी ही ढाई सौ ग्राम की 100 में मिल रही है. देसी घी की है तो महंगी ही होगी. लेकिन स्वाद निश्चित रूप से इसका नायाब है. यह सिर्फ मैदे से नहीं बनी है यही इसकी खासियत है.


