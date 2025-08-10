शिमला: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2025 परख के परिणामों में हिमाचल ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी छलांग लगाई थी. हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊपर उठा है. जून में आए राष्ट्रीय परख सर्वे के नतीजे में हिमाचल देशभर में 5वें स्थान पर पहुंच गया था. साल 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था. अब 16 राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है.

समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि 'दूरदर्शी नीतियों और जमीनी स्तर पर हुए कार्यों का नतीजा है. बीते दो वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर योजनाबद्ध ढंग से काम हुआ, जिसका परिणाम अब सबके सामने है. परख से पहले इसका नाम नेशनल अचीवमेंट था 2024 में इसका नाम परख रखा क्यों कि इसमें विभिन्न राज्य के स्कूलों का मूल्यांकन मंत्रालय एनसीईआरटी के मध्यम से करवाता है. इसने राज्य का कोई रोल नहीं रहता है. सभी कार्य केंद्र सरकार करवाता है.'

क्या होता है परख सर्वे

ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के छात्र हिस्सा लेते हैं. ये सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय हर साल तीन वर्ष में आयोजित करता है. स्कूलों से कुछ छात्रों का चयन किया जाता है, और उनका मूल्यांकन किया जाता है. छात्रों को ओएमआर शीट पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. छात्रों का मूल्यांकन भाषा, गणित और विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों में किया जाता है. सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान की जा सके. छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन करना. दिसंबर 2024 में 1215 स्कूलों में तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा के 27 हजार बच्चों का गणित, विज्ञान और भाषा का ज्ञान जांचने के लिए परीक्षा हुई थी.

हिमाचल ने केरल को भी पछाड़ा

राजेश शर्मा ने बताया कि 'हिमाचल की रैंकिंग 2021 में 21वीं थी, उस समय 3,5,9 और 10वीं कक्षा का मूल्यांकन करवाया गया था. इस बार 3,6 और 9वीं कक्षा का मूल्यांकन करवाया गया था. इस बार कक्षा तीन ने केरल को भी पीछे छोड़ते हुए देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया था. वहीं, छठी कक्षा का देश भर में 5वां स्थान है, लेकिन इसने यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं, अगर इन्हें हटा दिया जाए तो हिमाचल का देशभर में तीसरा स्थान है. वहींं, 9वीं कक्षा का चौथा स्थान है अगर उसने में भी यूनियन टेरिटरीज को हटा दिया जाए तो देश भर में तीसरा स्थान है. ये सुधार एक दिन में नहीं आया, इसके लिए समग्र शिक्षा की टीम, स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने निरंतर मेहनत की है. बच्चों की तैयारियों को जांचने और सुधारने के लिए तीन बार मॉक टेस्ट आयोजित किए गए, जो OMR शीट पर लिए गए थे.'

हिमाचल की हुई सराहना

परख सर्वेक्षण (PARAKH) 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से सराहा गया है. दिल्ली में आयोजित “पाठ्यचर्या और मूल्यांकन की समानता तथा सीखने के परिणामों में सुधार” (National Conference on Curricular and Assessment Equivalence of Boards and Improving Learning Outcomes) विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में हिमाचल के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ठोस सुधारों को अनुकरणीय बताया गया था.

दूरदर्शी नेतृत्व और ठोस रणनीति से मिली सफलता

राजेश शर्मा ने कहा कि 'इस सफलता के पीछे एक सशक्त और ठोस रणनीतिक योजना रही, जिसमें नियमित डेटा विश्लेषण, विद्यालय स्तर की रिपोर्टिंग और समयबद्ध अकादमिक हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी गई. राज्य में राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (SLAS) और परख सर्वेक्षण के लिए पूर्व नियोजित अभ्यास परीक्षणों के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमताओं का गहराई से मूल्यांकन किया गया. जहां भी शैक्षणिक कमियां पाई गईं, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए गए. हिमाचल में तकनीकी नवाचारों को भी शिक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया. छात्रों के मूल्यांकन के लिए OCR आधारित टेस्ट, SwiftChat प्लेटफॉर्म का उपयोग और रियल-टाइम डेटा को विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) तक पहुंचाने की प्रणाली ने एक सशक्त शिक्षण-अधिगम तंत्र तैयार किया. इस प्रणाली से शिक्षकों को समय पर फीडबैक मिला और छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता सुनिश्चित की गई.'

