ETV Bharat / state

क्या है पंचकर्म चिकित्सा पद्धति, यहां मिलता है निशुल्क इलाज

झारखंड में पंचकर्म प्रक्रिया से निशुल्क इलाज शुरू किया गया है. इसके लिए राज्यभर में 10 केंद्र बनाए गए हैं.

what-is-panchakarma-treatment-system-free-checkup-in-hazaribag
पंचकर्म चिकित्सा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 3:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिले में अब बिना ऑपरेशन-दवा से भी इलाज हो पाएगा. यहां पंचकर्म प्रक्रिया से इलाज शुरू किया गया है. इसके लिए राज्य भर में 10 केंद्र बनाए गए हैं, जहां अति प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को लेकर विशेष जोर दे रहे हैं. आयुष मंत्रालय की ओर से भी पहल की जा रही है कि आयुर्वेद का अधिक से अधिक उपयोग हो.

पंचकर्म प्रक्रिया से होगा इलाज

हजारीबाग में पंचकर्म प्रक्रिया से अब इलाज होगा. यह एक अति प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक इलाज पद्धति है. वैसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, उसका भी इस पद्धति से संभव है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा हजारीबाग के दीपूगढ़ा में 55 लाख की राशि से पंचकर्म प्रशिक्षण सह सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है. जहां मरीजों का निशुल्क इलाज किया जाएगा. पूरे राज्य भर में 10 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हजारीबाग भी शामिल है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

क्या हैं पांच प्रक्रिया

जिला आयुष पदाधिकारी डॉ श्याम नंदन तिवारी बताते हैं कि पंचकर्म आयुर्वेद की एक पारंपरिक विधि है. पंचकर्म आयुर्वेद की सदियों पुरानी इलाज पद्धति में एक है. जिसके माध्यम से तन से लेकर मन तक को शुद्ध किया जाता है ताकि शरीर के विषाक्त को बाहर निकाला जा सके. पंचकर्म में पांच क्रियाएं होती हैं, जिसके माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है. वो पांच प्रक्रिया हैं- वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और अनुवासनावस्ती.

शुरू हो चुका है पंचकर्म केंद्र में इलाज

हजारीबाग के दीपू गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत पंचकर्म केंद्र में इलाज भी शुरू हो चुका है. यह भवन बहुत पहले तैयार हो चुका था. लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा था. ऐसे में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के सांसद प्रतिनिधि रंजन चौधरी लगातार पत्राचार कर रहे थे. विभाग के वर्गीय पदाधिकारी से मुलाकात कर जल्द से जल्द शुरू करने की वकालत कर रहे थे. पंचकर्म खुल जाने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की कि अब लोगों का इलाज संभव हो पाएगा. पंचकर्म पद्धति से इलाज करना बेहद महंगा होता है. हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन हजारीबाग में यह सेवा लोगों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.

क्या है पंचकर्म चिकित्सा पद्धति

पंचकर्म शब्द दो शब्दों, पंच और कर्म से मिलकर बना है. जहां पंच का अर्थ है 'पांच' और कर्म का अर्थ है 'कार्य'. पंचकर्म आयुर्वेद में एक प्राचीन चिकित्सीय पद्धति है, जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है. यह शरीर को शुद्ध करने, संतुलन बहाल करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए पांच सफाई और कायाकल्प उपचारों का एक सेट है. इन विशिष्ट प्रक्रियाओं का उपयोग शरीर से संचित विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है, जिन्हें अमा दोष के रूप में जाना जाता है, ताकि ऊतकों को शुद्ध किया जा सके और शरीर की प्रणालियों को पुनर्जीवित किया जा सके. इसमें पांच चरण होते हैं- 'वमन' (उल्टी), 'विरेचन' (शुद्धिकरण), 'वस्ति' (एनिमा), 'नस्य' (नाक की सफाई) और 'रक्तमोक्षण' (अशुद्ध रक्त का निष्कासन).

पंचकर्म के पांच प्राथमिक घटक हैं:

  1. वमन (चिकित्सीय उल्टी):- इसमें ऊपरी श्वसन और पाचन तंत्र से अतिरिक्त बलगम या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उल्टी की जाती है, विशेष रूप से अतिरिक्त कफ दोष (बलगम, भारीपन, जमाव) से संबंधित स्थितियों के लिए.
  2. विरेचन (विरेचन): यह शरीर से अतिरिक्त पित्त दोष (गर्मी, पित्त, सूजन) और विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए हर्बल रेचक का उपयोग करके आंतों को साफ करने की एक नियंत्रित प्रक्रिया है.
  3. बस्ती (एनीमा): औषधीय एनीमा या बस्ती को बृहदान्त्र को साफ करने और वात दोष (वायु, गति, सूखापन) को संतुलित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस प्रक्रिया में हर्बल तेलों या काढ़े से मालिश शामिल हो सकती है, जिसे पंचकर्म में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी उपचारों में से एक माना जाता है.
  4. नास्य (नासिका चिकित्सा): नाक के माध्यम से हर्बल औषधीय तेल या पाउडर का प्रश्वसन साइनस को साफ करने, मानसिक स्पष्टता में सुधार करने और श्वसन मार्गों में रुकावटों को दूर करने के लिए किया जाता है.
  5. रक्तमोक्षण (रक्तस्राव): यह रक्त को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छे चिकित्सीय तरीकों में से एक है, जिसका उपयोग अक्सर रक्तप्रवाह में अत्यधिक गर्मी या विषाक्त पदार्थों से संबंधित स्थितियों के लिए किया जाता है. आधुनिक चिकित्सा विकल्पों के कारण आजकल इसका अभ्यास कम ही किया जाता है.

ये भी पढ़ें: विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद, बोले- आयुर्वेद की इलाज पद्धति से नहीं होता साइड इफेक्ट

हजारीबाग में मिलती है लियाना समूह की ये खास वनस्पति, जानिए क्यों है आयुर्वेद में इसका खास महत्व?

क्या आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी इलाज कराने पर मिलता है बीमा कवर? जानें

For All Latest Updates

TAGGED:

हजारीबाग में पंचकर्म इलाजPANCHAKARMA TREATMENTHAZARIBAGहजारीबाग में आयुर्वेदिक इलाजAYURVEDIC TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.