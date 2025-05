ETV Bharat / state

कल से आ रहे गर्मी के खास 9 दिन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम के अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं. कहीं तूफानी बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है. मई में ही गर्मी का आलम ये है कि बांदा में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. अन्य जिलों में भी तापमान 40-41 के आसपास चल रहा है. मई में ही गर्मी का यह आलम देख कर लोग नौतपा को लेकर सहमे में हुए हैं. यानी साल के वो 9 दिन, जिनमें प्रचंड गर्मी पड़ती है. तो आईए जानते हैं ये नौतपा क्या है? ये क्यों और कैसे होता है? इस दौरान क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या इसका असर मानसून पर भी पड़ता है? नौतपा पर संवाददाता की खास रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) क्या है नौतपा, कब से शुरू हो रहे प्रचंड गर्मी वाले 9 दिन: नौतपा वह समय होता है, जब भगवान भास्कर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. इस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिस वजह से पृथ्वी पर गर्मी सबसे ज्यादा रहती है. जब यही सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा समाप्त हो जाता है. इसकी अवधि 9 दिनों की होती है, जो हर साल मई या जून में पड़ती है. संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अमित कुमार शुक्ला बताते हैं कि इस वर्ष नौतपा 25 मई से शुरू होगा जो 3 जून तक चलेगा. लेकिन इसका असर 15 जून तक देखने को मिलेगा. नौतपा के दौरान तापमान सबसे उच्चतम स्तर पर होता है. इस वजह से इस अवधि को सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है और सूरज की ये गर्मी बेहद कष्टकारी होती है. यूपी में हर साल बांदा जिले में होती है सबसे ज्यादा गर्मी. (Photo Credit; ETV Bharat) सूर्य अपने शत्रु ग्रह के करीब: प्रो. अमित कुमार शुक्ला का कहना है कि नौतपा के दौरान गर्मी का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि इस समय सूर्य देवता पृथ्वी के सबसे करीब आ जाते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे अपना प्रभाव डालती हैं. यदि ज्योतिष नजरिए से देखें तो, रोहिणी नक्षत्र शुक्र देव का होता है जो सूर्य के शत्रु नक्षत्र के रूप में माना जाता है. यही वजह है कि जब सूर्य और शुक्र एक साथ आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है. प्रो. अमित कुमार शुक्ला का कहना है कि नौतपा शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से नौ नक्षत्र तक होता है. यह आवश्यक भी नहीं है कि नौतपा में अत्यधिक गर्मी ही पड़े. नौतपा की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र से होती है और इसमें तेज हवा के साथ बवंडर बारिश की संभावना भी रहती है. 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, इन बातों का रखें ध्यान. (Photo Credit; ETV Bharat) नौतपा क्यों होता है जरूरी: प्रो. अमित कुमार शुक्ला कहते हैं कि, नौतपा को सिर्फ गर्मी के संदर्भ में नकारात्मक लेना उचित नहीं है. यह पृथ्वी के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है. इसका महत्व पौराणिक काल से देखा जाता है. नौतपा के सभी दिन यदि अच्छे से तपते हैं तो आगे बारिश की संभावना अत्यधिक होती है, इसलिए नौतपा को मानसून का गर्भकाल भी माना जाता है. इसके साथ ही नौतपा के कारण संक्रमण में कमी आती है. लोगों में आरोग्यता बढ़ती है. नौतपा का पौराणिक महत्व: प्रो. अमित कुमार शुक्ला बताते हैं कि, नौतपा की अवधि में सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए. सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान भास्कर को जल चढ़ाया जाता है. इस दौरान आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जाता है, जिससे मानसिक शांति बढ़ती है और सकारात्मक मिलती है. नौतपा में क्या खाएं, क्या न खाएं: इसके साथ ही इस अवधि में तामस भोजन का त्याग किया जाता है. अपनी डाइट में अत्यधिक फल पानी का प्रयोग किया जाता है. इस अवधि में लोगों को पानी पिलाने से भी पुण्य मिलता है. इस दौरान लोग अलग-अलग स्थान पर प्याऊ भी लगवा सकते हैं.

लू से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान. (Photo Credit; ETV Bharat) इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों में फल, सत्तू, छाता, मटका, सूती वस्त्र, हाथ का पंखा दान किया जाता है, जिससे पुण्य प्राप्ति के साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है. इसके साथ ही हरे पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए. क्या नौतपा में 50 डिग्री को छुएगा तापमान: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि, वर्तमान में तापमान 45 से 47 डिग्री पर पहुंच चुका है, जो 48 से 50 डिग्री का अहसास करा रहा है. इससे ज्यादा तापमान बढ़ने की उम्मीद नहीं है. क्योंकि एक हाईस्पीड पर जाने के बाद तापमान रुक जाता है. इस गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक जाएगा यह कहना मुश्किल है. वर्तमान समय में तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी तापमान का यही रूप देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि नौतपा के दौरान मौसम थोड़ा ठंडा रहे तापमान 40 के अंदर रहे. नौतपा में इन बातों का रखें ध्यान घर से निकलने से पहले पानी पीकर निकलना चाहिए.

थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए.

हल्के ढीले सूती वस्त्र पहने, ताकि शरीर तक हवा पहुंचे और पसीने को सोखकर शरीर को ठंडा रखे.

घर से निकलते समय धूप के चश्मे का प्रयोग करें.

शुद्ध व ताजा भोजन का प्रयोग करें.

तीन घंटे के बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

बाजार में खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थ का सेवन न करें.

एल्कोहल, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचें.

इसके साथ ही दोपहर में 12 से 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से परहेज करें. 9 दिन सूरज पृथ्वी के सबसे करीब रहता: लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं पर्यावरणविद प्रो. ध्रुव सेन सिंह ने बताया कि ज्योतिष के अनुसार नौतपा के नौ दिन सूर्य देव आग उगलते हैं. रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही सूर्य देव पृथ्वी के सबसे करीब आ जाते हैं. वहीं, विज्ञान की दृष्टि से सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, इसी वजह से धरती का तापमान अचानक बढ़ जाता है. मौसम में बदलाव की वजह बताते लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं पर्यावरणविद प्रो. ध्रुव सेन सिंह. (Video Credit; ETV Bharat) पिछले साल झांसी का तापमान 49 डिग्री पहुंचा था: हालांकि इस बार जब-जब अधिक गर्मी पड़ी है तब-तब छिटपुट बारिश होने से लोगों को राहत मिल रही है. जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है. पिछले वर्ष भयानक गर्मी पड़ी थी. झांसी में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया था. गर्मी के कारण ठंडी अधिक नहीं पड़ी थी. वहीं, इस बार जब तापमान अधिक बढ़ रहा है तो हल्की बुंदाबांदी हो रही है. इसका असर सर्दी के मौसम में भी देखने को मिलेगा. यूपी में कब आएगा मानसून: प्रो. ध्रुव सेन सिंह का कहना है कि नौतपा का मानसून से कोई भी लेना-देना नहीं है. यह जो बूंदाबादी हो रही है, इसे छिटपुट बारिश कहेंगे. इसे मानसून कहना उचित नहीं है. क्योंकि, मानसून हमेशा 15 से 20 जून के बाद ही उत्तर प्रदेश में आता है. इस बार भी 20 जून के बाद ही मानसून आएगा. अनुमान है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है और गर्मी पड़ रही है, उसके हिसाब से अच्छी बारिश होने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है. 17 से 20 जून के बीच में अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होगी. यूपी के अलावा आस-पास के इलाकों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. अमूमन हर वर्ष मानसून का आगमन 17 से 20 जून के बीच होता है. ऐसे में यही संभावना है कि इस तिथि के बीच किसी भी दिन मानसून अपनी दस्तक दे सकता है. क्या है बारिश होने की प्रक्रिया: प्रो. ध्रुव सेन सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा (Equator) के ठीक ऊपर होता है तो मानसून बनता है. इस प्रक्रिया में गर्म होकर समुद्र का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है. उस दौरान धरती का तापमान 45-46 डिग्री तक पहुंच चुका होता है. ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं. ये हवाएं आपस में क्रॉस करते हुए विषुवत रेखा पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती हैं. इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है. विषुवत रेखा पार करके हवाएं और बादल बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं. इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक होता है. ऐसी स्थिति में हवाएं समुद्र से जमीनी हिस्‍सों की ओर बहने लगती हैं. ये हवाएं समुद्र के जल के वाष्पन से पैदा होने वाली वाष्प को सोख लेती हैं और धरती पर आते ही ऊपर उठती हैं और बारिश करती हैं. मई में बारिश की क्या है वजह: मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पंजाब से बांग्लादेश तक सक्रिय पूर्वी पश्चिमी द्रोणी के असर से नमीयुक्त पूर्वी हवाएं चल रही हैं. इस कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है. अरब सागर से आने वाली दक्षिणी-पश्चिमी नम हवाओं और प्रदेश में चल रही ऊपर दक्षिणी-पूर्वी हवाओं के असर के कारण इन दिनों बारिश हो रही है. कैसे करें लू से बचाव जितना आवश्यक हो उतना ही घर के बाहर निकले. अनावश्यक घर के बाहर निकलने से परहेज करें.

बाहर निकलते समय हमेशा अपने सिर को ढके रहें, ताकि गर्म लू सिर में ना लगने पाए, फुल कपड़े पहनकर चलें.

गर्मी में इस समय जितना संभव हो उतना हल्के रंग के कपड़े पहने, इसमें गर्मी कम लगती है.

घर से निकलने से पहले अच्छे से पेट भर के खाना खाकर निकलें, खाली पेट रहने के कारण लू जल्दी लगती है.

दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए.

बाहर कहीं निकलें तो अपना पानी साथ लेकर चलें, बीच बीच में पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो.

धूप में जब आप हैं तो उस समय कोल्डड्रिंक भूलकर भी न पिएं, इससे तबीयत बिगड़ सकती है.

गर्मी के दिनों में दही, छाछ, सत्तू, कच्चे आम का पना, नींबू पानी, गन्ने का रस, नारियल पानी इत्यादि का सेवन करें, इससे पेट ठंडा रहता है. ये भी पढ़ेंः यूपी का ये कैसा मौसम? बलिया-सोनभद्र में तूफानी बारिश, बुंदेलखंड में भीषण गर्मी; 61 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट

