Pradhan Mantri kisan Mandhan Yojana: दिन-रात खेतों में काम करने वाले किसानों का बुढ़ापा आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है. यह योजना किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. लघु एवं सीमांत किसान इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान (पैसा जमाकर) देकर 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस योजना के बारे में जो किसानों के बुढ़ापे की लाठी बन सकती है. किसान भाई इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? आवेदन कैसे करना है? इसके अलावा इस योजना से जुड़े सारे पहलुओं को जानते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?

देश के छोटे व सीमांत किसानों के सुरक्षित बुढ़ापे के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य 60 की उम्र के बाद किसानों को मासिक पेंशन देकर आर्थिक मदद करना है. यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें किसान और सरकार दोनों मिलकर पेंशन फंड में योगदान करते हैं. 60 साल की उम्र के बाद यही पैसे किसान को पेंशन के रूप में प्रति माह सीधे उसके बैंक खाते में मिलते हैं. जिसका इस्तेमाल वे अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं.

आवेदन के लिए क्या है पात्रता (ETV Bharat GFX)

किसान की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को मिलेगा पैसा

छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना के तहत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे. इस योजना में एक खास बात ये है कि किसान जितने पैसे जमा करेंगे, उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उनके खाते में जमा करेगी. इसके बाद जब 60 साल की उम्र हो जाएगी तो आपके बैंक खाते में हर माहिन ऑटोमेटिक 3 हजार रुपए जमा हो जाएंगे. जिसको निकालकर आप आप अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. आप बीच में से भी इस योजना से हट सकते हैं. ऐसा करने पर आपने जितना पैसा जमा किया उसपर बैंक का ब्याज जोड़कर लौटा दिया जाएगा.

किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ (ETV Bharat GFX)

अगर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा की अगर इस दौरान मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे जमा किए हुए पैसे का क्या होगा? इतने सालों से जमा किया हुआ पैसा डूब जाएगा. इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. इस योजना में किसानों की इस चिंता का भी ध्यान रखा गया है. अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी (पत्नी/पति) को 1500 रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन दी जाएगी. मतलब आप नहीं रहेंगे तो भी आपका जमा किया हुआ पैसा आपके जीवनसाथी को मिलता रहेगा.

पीएम किसान मानधन योजना की शर्त

यह योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए है. ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम खेती योग्य जमीन होगी वो इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं. इसके अलावा आवेदक किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना में शामिल होने वाले किसानों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए. जो किसान किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे NPS, ESIC, EPFO) का लाभ ले रहे हैं या आयकर दाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सहूलियत

इस योजना में किसानों को अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करना होता है. उदाहरण के लिए, 18 साल की उम्र में इस योजना में शामिल होने पर सिर्फ 55 रुपये मासिक अंशदान देना होगा, जबकि 40 साल की उम्र में 200 रुपये. इसके बीच की सालों में धीरे-धीरे रकम बढ़ेगी. इसके साथ ही जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये ले रहे हैं, वे उस राशि से ही इस योजना का अंशदान कटवा सकते हैं.

इसके लिए उन्हें अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए बस बैंक में ये सूचना देनी होगी. इसके बाद जब भी पीएम किसान की किस्त का पैसा खाते में आएगा, आपके अकाउंट से हर महीने के अंशदान के हिसाब से पैसा कट जाएगा. आप चाहे तो पैसा कटवाने के लिए पैसा मासिक, त्रिमासिक, छमाही या वार्षिक में कोई भी विकल्प चुन सकते हैं.

क‍िस उम्र में क‍ितना अंशदान देना होगा

उम्र आवेदक का अंशदान (रुपए) सरकार का अंशदान (रुपए) कुल अंशदान (रुपए) 18 55 55 110 19 58 58 116 20 61 61 122 21 64 64 128 22 68 68 136 23 72 72 144 24 76 76 152 25 80 80 160 26 85 85 170 27 90 90 180 28 95 95 190 29 100 100 200 30 105 105 210 31 110 110 220 32 120 120 240 33 130 130 260 34 140 140 280 35 150 150 300 36 160 160 320 37 170 170 340 38 180 180 360 39 190 190 380 40 200 200 400

इन्हें नहीं मिलेगा पीएम किसान मानधन योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, ईएसआईसीएस या पीएफ जैसी पेंशन योजना से जुड़े हैं. ये योजना सीमांत किसानों के लिए है, तो बड़े जमींदार या ज्यादा खेती वाले किसान भी इस योजना के लिए अयोग्य हैं. इसके अलावा वर्तमान में या पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्ति को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र या राज्य किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी करने वाले या रिटायर्ड व्यक्ति भी अपात्र हैं. टैक्स भरने वाले भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस योजना से दूर रखा गया है.

पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

योजना से जुड़ने के इच्छुक किसान को नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा. अपने साथ बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाएं. ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा. इसमें आपका आधार नंबर, पता, मोबाइल नंबर, पति या पत्नी का नाम, नॉमिनी का नाम वगैरह यह सब भरना होगा. लाभार्थी को अपने बैंक खाते से हर महीने की एक निश्चित तारीख को किस्त का पैसा कटने के लिए ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी. एलआईसी की ओर से बैंक यह पैसा आपके खाते से कटेगा. आवेदन के बाद बैंक अधिकारी सभी जानकारियों की जांच करेंगे. एनरोलमेंट कम डेबिट मैंडेट फॉर्म को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा. इसके बाद आपको यूनिक पेंशन नंबर मिल जाएगा.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज