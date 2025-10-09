ETV Bharat / state

सास न हो तो कौन दे सकता है करवा चौथ की सरगी, जानें क्या है इसका महत्व

शिमला: सनातन धर्म में महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत खासा महत्व है. करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं. इस साल करवा चौथ 10 अक्तूबर को मनाया जाएगा. करवा चौथ के व्रत में सरगी का भी विशेष महत्व है. सरगी सास अपनी बहू को देती है.

करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले सास की दी गई 'सरगी' से दिन की शुरुआत होती है. सरगी के बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है. आचार्य परम स्वरूप ने बताया कि इस बार हिन्दू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ के दिन सरगी के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:40 से 05:30 बजे तक रहेगा.

क्या होती है सरगी?

आचार्य परम स्वरूप ने बताया कि 'सरगी एक परंपरा है, जो व्रत शुरू करने के लिए निभाई जाती है. सरगी के बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता है. इस थाली में फल, सूखे मेवे, मिठाई, नारियल, फैनिया और सोलह श्रृंगार का सामान होता है. करवा व्रत निर्जला ही रखा जाता है. इसलिए सरगी का महत्व बढ़ जाता है. ये व्रत पर न केवल पोषण देती है, बल्कि ये सास का आशीर्वाद और बहू के लिए शुभकामनाएं भी होती हैं.'

मां पार्वती से जुड़ी है सरगी की मान्यता

सरगी के पीछे एक माता पार्वती से एक किस्सा जुड़ा है. शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में पुजारी पंडित मुक्ति चक्रवर्ती का कहना है कि 'जब माता पार्वती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था. तब उनकी मां रानी मैना ने उन्हें सरगी दी थी, क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी. ऐसे में यहां से इस परंपरा की शुरुआत भी हुई कि जिस महिला की सास न हो, उसे मां भी सरगी दे सकती है. इसके अलावा अगर मां न हो तो परिवार की कोई भी सुहागन महिला बहू को सरगी दे सकती है.'

