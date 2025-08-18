ETV Bharat / state

क्या है लॉक मोबाइल का खेल, फोन वापस करने नाम पर ऐंठी जाती है मोटी रकम, पुलिस जांच में कई खुलासे - LOCKED MOBILE

तस्कर बाजार में लॉक मोबाइल और अनलॉक मोबाइल अलग-अलग रेट में बेचते हैं. इससे चोरों को काफी नुकसान भी होता है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 12:29 AM IST

पलामू: मोबाइल चोरी होने और गुम होने के बाद लॉक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. तस्करों के बाजार में लॉक मोबाइल और अनलॉक मोबाइल का अलग-अलग रेट और अलग-अलग खेल है. लॉक खोलने के बाद तस्कर अधिक कीमत पर मोबाइल बेचते हैं. जबकि लॉक नहीं खुलने पर तस्कर मोबाइल बेहद ही कम कीमत पर बेच पाते हैं.

लॉक और अनलॉक मोबाइल की अलग-अलग कीमत

अनलॉक मोबाइल की कीमत पांच से 10 हजार रुपए तक है. जबकि लॉक मोबाइल की कीमत दो से पांच हजार रुपए तक की है. पुलिस की जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है. जिसमें यह पता चला है कि चोरी के बाद सबसे पहले अपराधी लॉक तुड़वाते हैं. लॉक तोड़ने में सफल होने के बाद मोबाइल की कीमत बढ़ जाती है. लॉक नहीं खुलने से चोरी करने वालों को नुकसान भी होता है.

मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद लॉक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. अपराधी मोबाइल का लॉक खुलवाने की कोशिश करते हैं. लॉक नहीं खुलने के बाद उनका मोबाइल आसानी से बिक नहीं पता है. लेकिन लॉक खुलने से मोबाइल की कीमत बढ़ जाती है- राकेश सिंह, प्रभारी टीओपी 2

मोबाइल वापसी के नाम पर शुरू होता है वसूली का खेल

चोरी या गायब होने के बाद मोबाइल अनलॉक होने पर तस्कर इसका कई तरह से फायदे उठाने की कोशिश करते हैं. पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से मोबाइल वापस करने के नाम पर वसूली का खेल शुरू होता है.

मोबाइल वापस करने के लिए पीड़ित व्यक्ति से किस्तों में रकम ली जाती है. पैसे की वसूली के बाद तस्कर पीड़ित को मोबाइल वापस कर देते हैं या मोबाइल को बेच देते हैं. मोबाइल वापस करने वाला कोई और व्यक्ति होता है. जबकि वसूली करने वाला कोई और. मोबाइल वापस लेने के नाम पर पैसे लेने वाला व्यक्ति राज्य के बाहर का रहने वाला होता है.

