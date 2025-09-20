ETV Bharat / state

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

वाराणसी: डिजिटल युग में महिलाएं अब मोबाइल फोन से कमाई भी कर सकती हैं. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाराणसी प्रशासन ने 'डिजिटल नारी' योजना लांच की है. इस स्कीम से गांव की महिलाएं अपने घर, मोहल्ले में रहकर ही अच्छी कमाई कर सकती हैं. यूपी के कई जिलों में यह योजना पहले से चल रही है. अब इसे वाराणसी और आसपास के जिलों में भी शुरू कर दिया गया है. आइए जानते हैं, क्या है 'डिजिटल नारी' योजना और कैसे ग्रामीण महिलाएं इसे कमाई का जरिया बना सकती हैं.

वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस योजना से कोई भी महिला अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से जुड़ सकती है. इसके लिए न तो किसी खास पढ़ाई की जरूरत है, और न ही किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता है. सामान्य तौर पर मोबाइल चलाने वाली महिलाएं इस योजना से कमाई शुरू कर सकती हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह योजना यूपी में लगभग 4 सालों से चल रही है. इससे कोई भी महिला हर महीने 10 हजार से 20 हजार रुपए तक का इनकम आसानी से कर सकती हैं.

क्या है 'डिजिटल नारी' स्कीम. (Video Credit: ETV Bharat)

पेनियरबाय कंपनी ने लांच की योजना: मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क कंपनी पेनियरबाय ने डिजिटल नारी प्लान लांच किया है. इस प्लान में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य उद्देश्य है. इस पहल में विद्युत सखी और बीसी सखी को भी शामिल किया गया है. जिससे वह और अधिक कमाई कर सकें.

इस योजना के तहत महिलाएं ऐप के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन, रेलवे टिकट बुकिंग, हेल्थ सुविधाएं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, बिल पेमेंट जैसे 25 से ज्यादा तरह के काम कर सकती हैं. हर ट्रांजेक्शन पर कमीशन फिक्स होगा, जो सीधे महिला के खाते में जाएगा. मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि डिजिटल नारी योजना से जुड़ी महिलाएं अपने गांवों और कस्बों में डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई-कॉमर्स और अन्य जरूरी वित्तीय सेवाएं देकर अच्छी कमाई करेंगी.

डिजिलट नारी योजना से कैसे जुड़ें: पेनियरबाय की सीएमओ और प्रोग्राम डायरेक्टर जयत्री दास गुप्ता ने बताया कि इस पहल को पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल की महिलाओं तक पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि इस प्लान से जुड़ना बेहद आसान है. गूगल प्ले स्टोर पर डिजिटल नारी ऐप उपलब्ध है. इसे डाउनलोड करके महिला को अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद हम उनसे खुद संपर्क करेंगे. हमारी टीम उन तक पहुंचेगी और उन्हें 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी. यह ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है. इसके लिए एक जिले 50 महिलाएं होने पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है. महिलाएं एक-दूसरे से संपर्क करके भी जुड़ती हैं.

ऐप पर 25 से ज्यादा सुविधाएं मौजूद: प्रोग्राम हेड जयत्री दास गुप्ता ने बताया कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है, कि महिलाओं को 25 अधिक आवश्यक सेवाओं को चुनने की स्वतंत्रता है. वह अपनी सुविधा से काम कर सकती हैं. हर डिजिटल नारी या बैंकर दीदी अपने घर या स्टोर से वित्तीय और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं. प्रत्येक लेन-देन पर उन्हें कमीशन मिलता है. यही उनकी आय का जरिया बनता है.