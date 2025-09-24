ETV Bharat / state

क्या बदल रहा है बादल फटने का ट्रेंड? इस बार निचले इलाकों में क्यों बढ़ रही तबाही?

इस साल मानसून सीजन ने हिमाचल में जमकर तबाही मचाई है. निचले इलाकों में बादल फटने की घटनाएं पेश आई हैं.

Himachal disaster 2025
हिमाचल में बादल फटने से तबाही (ETV Bharat GFX)
Published : September 24, 2025 at 1:01 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 2:34 PM IST

शिमला: इस साल हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत से ही तबाही का मंजर जारी है. बादल फटने और लैंडस्लाइड की लगातार घटनाओं ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. सवाल यह उठ रहा है कि बादल फटने की घटनाएं सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि अब निचले क्षेत्रों में भी ज्यादा हो रही हैं. इस साल हुई 47 से अधिक बादल फटने की घटनाओं ने इस बात की ओर इशारा किया है कि ये आपदाएं अब सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं हैं. आपको बता दें कि पहले यह खतरा ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित माना जाता था, लेकिन इस बार मंडी से लेकर बिलासपुर जैसे निचले जिलों में भी कई बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुईं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे “ट्रेंड बदलना” नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस बार बारिश की तीव्रता और नमी का स्तर असामान्य रूप से अधिक है, जिसके कारण बादल छोटे कैचमेंट एरिया में फंसकर भारी पानी बरसा रहे हैं.

संदीप कुमार शर्मा, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (ETV Bharat GFX)

क्या होता है बादल फटना?

बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें गुब्बारे की तरह बादल फट जाता हो. यह एक वैज्ञानिक घटना है, जिसे 'क्लाउड बर्स्ट' कहते हैं. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, जब किसी जगह पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए, तो उसे बादल फटना माना जाता है. यह अक्सर तब होता है जब नमी से भरे बादल पहाड़ों से टकराकर एक जगह पर रुक जाते हैं और उनका घनत्व बढ़ जाता है. इस बार मंडी से लेकर बिलासपुर तक इतनी ज्यादा बारिश रिकॉड की गई है, जिस वजह से वहां पर बादल फटने जैसी घटनाएं पेश आई है.

"इस साल हिमाचल में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे बादल बनने की गति तेज हो गई है. यही कारण है कि छोटे-छोटे क्षेत्रों में भी 'थंडरहेड्स' (क्यूम्यलोनिम्बस) जैसे विशाल बादल बन रहे हैं, जो अचानक तेज बारिश और तबाही ला रहे हैं. क्लाउड बर्स्ट का कोई सटीक पैमाना नहीं है, लेकिन इतनी तेज बारिश अपने आप में बादल फटने की पहचान है. यह घटना ज्यादातर दोपहर या रात में होती है. जब हवा में नमी और गर्मी अधिक होती है. इस बार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं ने नमी बढ़ाई और छोटे-छोटे क्षेत्रों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश हुई." - संदीप कुमार शर्मा, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला

Himachal disaster 2025
क्या है बादल फटना ? (ETV Bharat GFX)

मानसून में 47 बार फटे बादल

इस साल हिमाचल में अब तक करीब बादल फटने की 47 घटनाएं दर्ज की गई हैं. मानसून की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही तबाही शुरू हो गई थी. 25 जून को कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिंदगियां खत्म हो गईं. 30 जून की रात मंडी जिले में एक साथ 12 बादल फटने की घटनाओं ने कोहराम मचाया. इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में कुल्लू, सिरमौर, चंबा, शिमला और मैदानी जिलों तक आपदाओं का सिलसिला चलता रहा.

पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं बादल?

पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि पहाड़ पानी से भरे बादलों के रास्ते में बाधा बनते हैं. हवा के साथ आगे बढ़ते ये बादल पहाड़ों से टकराकर रुक जाते हैं, जिससे वे तेजी से पानी की बूंदें तेज बारिश के रूप में एक ही जगह पर बरसने लगती हैं. ये बूंदें इतनी भारी होती हैं कि अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं.

Himachal disaster 2025
क्यों और कैसे फटते हैं बादल ? (ETV Bharat GFX)

ऊंचाई या निचला क्षेत्र: कहां ज्यादा खतरा?

हिमाचल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉ. देवदत्त शर्मा का कहना है कि "यह धारणा गलत है कि बादल अब ऊंचाई छोड़कर निचले इलाकों में फट रहे हैं. बादल फटने की कोई तय ऊंचाई नहीं होती. यह घटना वहां होती है, जहां हवा में नमी का स्तर ज्यादा हो और बादल फंस जाएं. पहले ऊंचाई वाले इलाके ज्यादा प्रभावित इसलिए दिखते थे, क्योंकि वहां घनत्व वाले बादल रुक जाते हैं. इस बार बारिश की मात्रा इतनी अधिक रही कि निचले क्षेत्रों में भी बादल फंसने और फटने जैसी स्थिति बनी."

"सामान्य तौर पर जमीन से 12–15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद क्यूम्यलोनिम्बस बादल जब पहाड़ी बाधाओं से टकराते हैं, तो उनका तापमान अचानक गिरता है. बड़े-बड़े जलकण भारी होकर बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं और एक ही जगह लाखों लीटर पानी कुछ ही मिनटों में बरस जाता है. इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से मानसून का मिजाज बदल गया है. पहले जहां मानसून में लगातार और एक समान बारिश होती थी. वहीं, अब एक ही दिन में महीनों की बारिश हो जाती है." - प्रोफेसर डॉ. देवदत्त शर्मा, भूगोल विभाग, हिमाचल विश्वविद्यालय

इंसानी गलतियां और ग्लोबल वार्मिंग

पर्यावरणविद् डॉ. सुरेश अत्री इस आपदा का मुख्य कारण इंसानी गलतियों को भी मानते हैं. वे बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलें बन रही हैं. जब अत्यधिक बारिश होती है, तो इन झीलों की दीवारें टूट जाती हैं, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है. इन झीलों की सही से निगरानी न होने के कारण ये 'टाइम बम' बन गई हैं. इसके अलावा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा निर्माण भी इन आपदाओं की गंभीरता को बढ़ा रहा है. पहाड़ों पर कटान और निर्माण के कारण मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है.

"बारिश का यह पैटर्न किसी नए ट्रेंड का संकेत नहीं, बल्कि मौसमी परिस्थिति का परिणाम है. इस बार हवा में नमी और तापमान का मेल इतना अधिक था कि बादल छोटे-छोटे कैचमेंट में फंसते ही तेज बारिश में बदल गए. जब ऐसी घटना किसी आबादी वाले क्षेत्र में होती है तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है" - डॉ. सुरेश अत्री, पर्यावरणविद्

Himachal disaster 2025
प्राकृतिक आपदाओं का कारण ? (ETV Bharat GFX)

आंकड़ों में तबाही

  • इस साल हिमाचल प्रदेश में अब तक 47 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं.
  • इन घटनाओं में 245 लोगों की मौत हुई और 46 लोग अभी भी लापता हैं.
  • प्रदेश में अब तक 4,762 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.
  • मानसून की शुरुआत में ही 25 जून को कांगड़ा और मंडी जिले में भारी तबाही मची.
  • इसके बाद 30 जून की रात मंडी में 12 बादल फटने की घटनाओं ने कोहराम मचा दिया.
  • जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी लगातार नुकसान का सिलसिला जारी रहा, जिसमें चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए.

सबसे बड़ा खतरा क्या है?

बादल फटने का सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाली बाढ़ है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है. यह खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब ऐसी घटनाएं निचले और आबादी वाले इलाकों में होती हैं. ऊपरी इलाकों में बादल फटने से पानी सीधे नदियों और नालों में बह जाता था, जिससे नुकसान सीमित था. लेकिन अब निचले इलाकों में बादल फटने से यह पानी सीधे घरों, दुकानों और सड़कों में घुसकर तबाही मचा रहा है.

क्या भविष्यवाणी संभव है?

मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार, "किसी छोटे से क्षेत्र में होने वाली बादल फटने की घटना की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल है. मौसम विभाग केवल एक बड़े इलाके में भारी या हल्की बारिश का पूर्वानुमान दे सकता है. हालांकि, आगामी तीन घंटों में होने वाली मौसमी घटनाओं की जानकारी देना संभव है." मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अभी टला नहीं है. उन्होंने सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. कुछ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन लगातार बारिश होने की संभावना कम है.

Last Updated : September 24, 2025 at 2:34 PM IST

