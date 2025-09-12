कलम-दवात की कला 'कैलीग्राफी' के लोग हुए दीवाने; यूपी की बेटी शशि जीवंत कर रहीं यह प्राचीन शैली
कैलीग्राफर शशि यादव बताती हैं, कि लोग उपहार कार्ड, शादी, ग्रीटिंग कार्ड, होम डेकोरेशन, सोशल मीडिया कंटेंट कार्ड बनवाते हैं.
Published : September 12, 2025 at 10:37 AM IST
लखनऊ: सुलेख की प्राचीन विधा को लोग भूल गए हैं. नई पीढ़ी तो लगभग इससे अंजान ही है. हालांकि, इस शैली को जीवंत करने का बीड़ा अयोध्या की बेटी शशि यादव ने उठाया है. लखनऊ के राष्ट्रीय पुस्तक मेले में शशि यादव सबका ध्यान आकर्षित कर रही हैं. यहां लोग किताबों को करीब से जानने पहुंचते हैं और कैलीग्राफी देखकर आकर्षित हो जाते हैं. लोग यहां से कोटेशन लिखवा रहे हैं. अपनी रचनाएं लिखवा रहे हैं. अपनी नेमप्लेट तक बनवा रहे हैं. ETV भारत ने कैलीग्राफर शशि यादव से खास बातचीत की. आइए जानते हैं, उन्होंने कैलीग्राफी आर्ट और करियर को लेकर क्या कुछ कहा?
सवाल: कैलीग्राफी के बारे में आपको कैसे पता चला और कहां से सीखा?
जवाब: मैं अयोध्या की रहने वाली हूं. बहुत कम ही लोगों को कैलीग्राफी के बारे में पता है. मैं खुद पहले इससे परिचित नहीं थी, कि इस विधा को कैलीग्राफी कहते हैं. सुलेखन बचपन से ही हमारी राइटिंग सुधारने के लिए कराया जाता है. इसके टूल्स अलग-अलग होते हैं. देवनागरी के अलग होते हैं, इंग्लिश में रोमन लिखने के अलग होते हैं. कुछ साल पहले ही मैं इससे परिचित हुई. मैंने अयोध्या के साकेत कॉलेज से बीएससी किया. अब फिजिक्स से एमएससी कर रही हूं.
शशि बताती हैं, कि साहित्य में मेरी स्टार्टिंग से ही रुचि रही है. पढ़ते रहने की वजह से ऐसा हुआ. सोशल मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की. मैंने लोगों को पोस्टर्स बनाते देखा. मेरे दोस्तों ने इनकरेज किया कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हें इसमें करियर बनाना चाहिए. धीरे-धीरे अच्छा लिखना और बनाना शुरू किया. पहले बेसिक पेन मोनोलाइन से थोड़ा-थोड़ा बनाती थी. धीरे-धीरे कैलीग्राफी फील्ड से जुड़ी.
मुझे जानकारी हुई कि इसके स्पेसिफिक टूल्स होते हैं. मैंने पूरी लगन से सीखा. फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे दिल्ली के इंकू कुमार से यह सीखा. अब इस विधा से भली-भांति परिचित हो गई हूं. इंस्टाग्राम हैंडल पर इंकू कुमार को फॉलो करती थी. फिर मैं उनसे संपर्क किया और दिल्ली गई. वहां पर मैंने कोर्स किया. चार-पांच दिन चार से पांच घंटे की क्लास होती है. उन्होंने धैपूर्वक मुझे सिखाया.
सवाल: किसी की राइटिंग अच्छी नहीं हो तो भी क्या कैलीग्राफी कर सकता है?
जवाब: कैलीग्राफी सीखने के लिए राइटिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक टूल्स आते हैं. जिन्हें बैलेंस करने की जरूरत होती है. प्रॉपर एलाइनमेंट की जरूरत होती है. अगर आपको उसकी टेक्निक समझ आ जाएगी तो कैलीग्राफी आसान हो जाएगी. आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और आप कैलीग्राफी नहीं कर सकते, यह बात सही नहीं है. अगर आपको रुचि है, तो यह अच्छे से हो सकता है.
सवाल: इस फील्ड में आने में परिवार ने कितना साथ दिया?
जवाब: हमारी सोसायटी ऐसी है कि आर्ट को करियर बनाना बहुत बड़ी बात है. सब कहते हैं, कि क्या कर रही है. लोग इसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैं बहुत लकी हूं, कि मेरे परिवार ने मुझे सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उतना ही सपोर्ट भी किया. मेरे पिताजी गोंडा के रहने वाले हैं. वहां का माहौल अभी भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी बहुत हेल्प की. उन्हें भी समझाने में काफी दिक्कत हुई. बहुत संशय में रहते थे.
वह कहते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब ले लो. इसके बाद इसे साथ में कैरी करो, लेकिन मेरी रुचि इसमें है, तो मेरे पिताजी पूरा सपोर्ट करते हैं. भाई-बहन भी पूरा सहयोग करते हैं. मेरी बहनें डूडल बनाने में मेरी हेल्प करती हैं. मेरी पूरी फैमिली इस करियर को सपोर्ट कर रही है. मेरी तरफ से संघर्ष करने में मेरी माताजी ने बड़ी भूमिका निभाई. मुझे इतना पता है कल को मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे.
मैं अपने रिश्तेदारों का कोई लोड नहीं लेती हूं, क्योंकि जीवन में करने के लिए बहुत सी चीजें हैं. आसपास जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा. मैं रिश्तेदारों से कट ऑफ रहती हूं, क्योंकि मैं बेवजह का बर्डेन नहीं लेती. जब तक आप नहीं बढ़ते हो, तब तक हजारों सवाल होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, तो सवाल खत्म हो जाते हैं. आपकी दिशा सही होनी चाहिए.
सवाल: इस फील्ड में लोग आगे आना चाहें तो क्या इसमें करियर की संभावनाएं हैं?
जवाब: हां, बिल्कुल संभावनाएं हैं. जो लोग इंटरेस्ट रखते हों वह फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट बनें. आप वर्कशॉप करें, अगर आप स्टूडियो खोल रहे हों या कैलीग्राफी की क्लासेस चलाते हैं, तो आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है. इसमें अपना करियर पूरी तरह से कोई डेवलप करना चाहे तो इसकी क्वालिफिकेशन ले ले. इसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड सब कुछ है. आप वर्कशॉप ले सकते हैं. इसके लिए अच्छे चार्ज मिलते हैं.
आप खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं. कैलीग्राफी के क्लासेस खोल सकते हैं. ढेर सारे विकल्प लोगों के पास हो सकते हैं. मैंने दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर में अपना स्टॉल लगाया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई. लखनऊ के बलरामपुर गार्डन पुस्तक मेले में मैं पहली बार आई हूं. यहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. इसके बाद अब मैं अपनी वर्कशॉप भी शुरू करने वाली हूं.
सवाल: आपके स्टॉल पर सबसे सस्ता और सबसे महंगा क्या है?
जवाब: मैं खुद लोअर मिडल क्लास से आती हूं. जैसे मैं कुछ खरीदने जाऊंगी, तो यही सोचूंगी कि मैं वही लूं, जो मैं अफोर्ड कर सकूं. यही सोचकर अपने स्टॉल पर सब कुछ रखा है. मैंने स्टूडेंट से लेकर ऑफिस तक के लिए सब कुछ सोच कर ही किया है.
10 रुपए में हैंडवर्क बुकमार्क हैं. 20 रुपए, 50 रुपए में भी चीजें हैं. A3 साइज पोस्टर हैं, जो ओरिजिनल हैं. इनका मूल्य भी हमने 800 रुपए ही रखा है. मैं यह कह सकती हूं, कि यहां पर सब कुछ 1000 रुपए के अंदर ही मिलेगा. पोस्टकार्ड और बुकमार्क सब कुछ है.
सवाल: बिना कोई वर्कशॉप या क्लास लिए भी कोई सीख सकता है?
जवाब: बिल्कुल सीख सकता है. मैंने तो खुद ही बिना कोई क्लास लिए ही सीखा है, लेकिन बारीकियां सीखने के लिए क्लासेस जरूरी होती हैं. इससे हाथ साफ हो जाता है और आप बेहतर कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक पेन और पेपर ही तो चाहिए. जब बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर हो जाएगा.
हमारे स्टॉल पर लोग अपनी खुद की रचनाएं लिखवाने आ रहे हैं. अपनी नेम प्लेट बनवाने आ रहे हैं. लाइट कैलीग्राफी के लिए अभी लोग यहां पर आते हैं. बुकमार्क पर लोग अपने थॉट लिखवाना चाहते हैं. लोग थोड़ी-थोड़ी रचना करते हैं, तो वह अपनी रचना मेरे पास लिखवाने आते हैं.
सवाल: डिजिटल युग में हाथ से लिखने की कला क्यों खास है, लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं?
जवाब: डिजिटल में संभावनाएं कम हैं. उसमें जितने इनपुट्स होते हैं, उतना ही काम किया जा सकता है. हाथ से लिखने की कला में कोई बंधन है ही नहीं. इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए डिजिटल कार्ड और हाथ से लिखे में अंतर रहेगा ही. हाथ से लिखा हुआ अभी भी लोगों को आकर्षित करता है.
कैलीग्राफी का बड़ा महत्व है. लोग उपहार देने के लिए मेरे पास से कार्ड बनवाते हैं. शादी, ग्रीटिंग कार्ड, होम डेकोरेशन, सोशल मीडिया कंटेंट में इसका इस्तेमाल होता है. मैंने जो कार्ड बनाए हैं, उसमें कई कवियों और शायरों के स्लोगंस लिखे हैं. यह लोगों को काफी पसंद आते हैं. लोग अपने ऑफिस के लिए भी बड़े-बड़े पोस्टर्स लिखवाकर ले जा रहे हैं.
कहां से आई कैलीग्राफी विधा: माना जाता है, कि कैलीग्राफी की शुरुआत चीन में लगभग 3500 साल पहले हुई. चित्रलिपि के रूप में इसका उदय हुआ. वक्त के साथ ये कला स्याही और ब्रश के प्रयोग में विकसित हुई और फिर चीन से जापान पहुंची. वहां से मध्य पूर्व समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रसारित हो गई. प्राचीन चीन में सबसे पुराने ज्ञात चीनी अक्षर ओरेकल बोन स्क्रिप्ट है, जो बैल के स्केपुला और कछुए के प्लास्टर पर उकेरे गए थे.
दक्षिण में एशिया में अगर भारतीय सुलेख की बात की जाए, तो धार्मिक ग्रंथ का संरक्षण भारतीय सुलेख का उद्देश्य रहा. बौद्ध समुदायों और जैनियों ने जैन संतों पर आधारित सचित्र पांडुलिपियों को भी शामिल किया. प्राचीन वेद और धार्मिक ग्रंथ भी कलम और दवात से इसी शैली में लिखे गए थे.
क्या होती है कैलीग्राफी: कैलीग्राफी का हिंदी अर्थ होता है सुलेखन. यह अक्षरों और प्रतीकों को सुंदर ढंग से लिखने की दृश्य कला है. इसमें कई उपकरणों का इस्तेमाल होता है. सुंदर और कलात्मक हस्तलिपि को कागज पर लिखित अभिव्यक्ति के जरिए उतारा जाता है. यह कला लोगों को बरबस ही आकर्षित करती है.
