कलम-दवात की कला 'कैलीग्राफी' के लोग हुए दीवाने; यूपी की बेटी शशि जीवंत कर रहीं यह प्राचीन शैली

यूपी की बेटी शशि ने इस प्राचीन शैली को किया जीवंत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 10:37 AM IST 9 Min Read

लखनऊ: सुलेख की प्राचीन विधा को लोग भूल गए हैं. नई पीढ़ी तो लगभग इससे अंजान ही है. हालांकि, इस शैली को जीवंत करने का बीड़ा अयोध्या की बेटी शशि यादव ने उठाया है. लखनऊ के राष्ट्रीय पुस्तक मेले में शशि यादव सबका ध्यान आकर्षित कर रही हैं. यहां लोग किताबों को करीब से जानने पहुंचते हैं और कैलीग्राफी देखकर आकर्षित हो जाते हैं. लोग यहां से कोटेशन लिखवा रहे हैं. अपनी रचनाएं लिखवा रहे हैं. अपनी नेमप्लेट तक बनवा रहे हैं. ETV भारत ने कैलीग्राफर शशि यादव से खास बातचीत की. आइए जानते हैं, उन्होंने कैलीग्राफी आर्ट और करियर को लेकर क्या कुछ कहा? सवाल: कैलीग्राफी के बारे में आपको कैसे पता चला और कहां से सीखा? जवाब: मैं अयोध्या की रहने वाली हूं. बहुत कम ही लोगों को कैलीग्राफी के बारे में पता है. मैं खुद पहले इससे परिचित नहीं थी, कि इस विधा को कैलीग्राफी कहते हैं. सुलेखन बचपन से ही हमारी राइटिंग सुधारने के लिए कराया जाता है. इसके टूल्स अलग-अलग होते हैं. देवनागरी के अलग होते हैं, इंग्लिश में रोमन लिखने के अलग होते हैं. कुछ साल पहले ही मैं इससे परिचित हुई. मैंने अयोध्या के साकेत कॉलेज से बीएससी किया. अब फिजिक्स से एमएससी कर रही हूं. शशि बताती हैं, कि साहित्य में मेरी स्टार्टिंग से ही रुचि रही है. पढ़ते रहने की वजह से ऐसा हुआ. सोशल मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की. मैंने लोगों को पोस्टर्स बनाते देखा. मेरे दोस्तों ने इनकरेज किया कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हें इसमें करियर बनाना चाहिए. धीरे-धीरे अच्छा लिखना और बनाना शुरू किया. पहले बेसिक पेन मोनोलाइन से थोड़ा-थोड़ा बनाती थी. धीरे-धीरे कैलीग्राफी फील्ड से जुड़ी. मुझे जानकारी हुई कि इसके स्पेसिफिक टूल्स होते हैं. मैंने पूरी लगन से सीखा. फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे दिल्ली के इंकू कुमार से यह सीखा. अब इस विधा से भली-भांति परिचित हो गई हूं. इंस्टाग्राम हैंडल पर इंकू कुमार को फॉलो करती थी. फिर मैं उनसे संपर्क किया और दिल्ली गई. वहां पर मैंने कोर्स किया. चार-पांच दिन चार से पांच घंटे की क्लास होती है. उन्होंने धैपूर्वक मुझे सिखाया. कैलीग्राफर शशि यादव से ETV भारत की खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) सवाल: किसी की राइटिंग अच्छी नहीं हो तो भी क्या कैलीग्राफी कर सकता है? जवाब: कैलीग्राफी सीखने के लिए राइटिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक टूल्स आते हैं. जिन्हें बैलेंस करने की जरूरत होती है. प्रॉपर एलाइनमेंट की जरूरत होती है. अगर आपको उसकी टेक्निक समझ आ जाएगी तो कैलीग्राफी आसान हो जाएगी. आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और आप कैलीग्राफी नहीं कर सकते, यह बात सही नहीं है. अगर आपको रुचि है, तो यह अच्छे से हो सकता है. सवाल: इस फील्ड में आने में परिवार ने कितना साथ दिया? जवाब: हमारी सोसायटी ऐसी है कि आर्ट को करियर बनाना बहुत बड़ी बात है. सब कहते हैं, कि क्या कर रही है. लोग इसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैं बहुत लकी हूं, कि मेरे परिवार ने मुझे सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उतना ही सपोर्ट भी किया. मेरे पिताजी गोंडा के रहने वाले हैं. वहां का माहौल अभी भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी बहुत हेल्प की. उन्हें भी समझाने में काफी दिक्कत हुई. बहुत संशय में रहते थे. वह कहते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब ले लो. इसके बाद इसे साथ में कैरी करो, लेकिन मेरी रुचि इसमें है, तो मेरे पिताजी पूरा सपोर्ट करते हैं. भाई-बहन भी पूरा सहयोग करते हैं. मेरी बहनें डूडल बनाने में मेरी हेल्प करती हैं. मेरी पूरी फैमिली इस करियर को सपोर्ट कर रही है. मेरी तरफ से संघर्ष करने में मेरी माताजी ने बड़ी भूमिका निभाई. मुझे इतना पता है कल को मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे. मैं अपने रिश्तेदारों का कोई लोड नहीं लेती हूं, क्योंकि जीवन में करने के लिए बहुत सी चीजें हैं. आसपास जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा. मैं रिश्तेदारों से कट ऑफ रहती हूं, क्योंकि मैं बेवजह का बर्डेन नहीं लेती. जब तक आप नहीं बढ़ते हो, तब तक हजारों सवाल होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, तो सवाल खत्म हो जाते हैं. आपकी दिशा सही होनी चाहिए. बलरामपुर पुस्तक मेले में शशि यादव का स्टॉल. (Photo Credit: ETV Bharat) सवाल: इस फील्ड में लोग आगे आना चाहें तो क्या इसमें करियर की संभावनाएं हैं?