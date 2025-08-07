शिमला: रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का त्योहार नहीं है, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते की डोर को और मजबूत करने का अवसर होता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें तोहफा देकर जीवनभर रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तोहफे के तौर पर देना वर्जित माना गया है? पंडितों और शास्त्रों के अनुसार इन चीजों को उपहार में देना अशुभ फल दे सकता है और रिश्तों में कटुता ला सकता है

हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के अटूट रिश्ते की पहचान है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार देकर जीवनभर उनकी रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गिफ्ट के तौर पर देना वर्जित और अशुभ माना जाता है? हमने तीन प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों और वेदाचार्यों से बात की और जाना कि राखी के शुभ दिन पर अपनी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए और क्या नहीं.

राखी पर गिफ्ट में क्या न दें?

1. काले रंग के वस्त्र या गहने

पंडित शशिकांत शर्मा ने बताया कि "काला रंग शनि और राहु का प्रतीक होता है. ये नकारात्मकता, अस्थिरता और अवसाद को बढ़ाता है. रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर काले कपड़े या काले रंग के गहने देना रिश्ते में अनचाहा तनाव ला सकता है. कई पंथों में काला रंग शोक, रात्रि और अंधकार का प्रतीक माना गया है. यही कारण है कि काले परिधान, जूते या बैग इस दिन उपयुक्त उपहार नहीं माने जाते."

2. धारदार चीजें (चाकू, कैंची, नेलकटर)

पंडित हर्षवर्धन त्रिपाठी (ज्योतिषाचार्य, मंडी) के अनुसार "धारदार वस्तुएं रिश्तों को ‘काटने’ का संकेत देती हैं. ऐसी चीजें उपहार में देना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है. इससे भाई-बहन के रिश्ते में कटुता, वाद-विवाद और अलगाव हो सकता है. भले ही आजकल फैशन किट्स में स्टाइलिश चाकू या कैंची दी जाती हों, पर पौराणिक मान्यता के अनुसार, ये अशुभ प्रभाव लाते हैं."

3. रुमाल – वियोग और आंसुओं का संकेत

पंडित नरेश शर्मा बताते हैं कि "रुमाल को दुःख और विदाई से जोड़ा जाता है. इसे उपहार में देना बहन की आंखों में आंसू लाने की अनचाही भविष्यवाणी मानी जाती है. भारतीय परंपरा में रुमाल विदाई के समय दिया जाता है, इसलिए इसे किसी भी शुभ कार्य या उत्सव में देने से बचना चाहिए."

4. घड़ी या वॉच – समय सीमित करना

घड़ी उपहार में देने को लेकर समाज में दो विचारधाराएं हैं. पंडित हर्षवर्धन कहते हैं कि "घड़ी समय का प्रतीक है. मान्यता है कि घड़ी उपहार में देने से रिश्तों का समय सीमित हो सकता है. खासकर जब बहन घड़ी दे, तो इसे अशुभ माना जाता है."

5. लोहे या स्टील की वस्तुएं

पंडित शशिकांत शर्मा बताते हैं कि "लोहे और स्टील की चीजें राहु, शनि और मंगल ग्रहों से जुड़ी होती हैं. इनका गिफ्ट के रूप में प्रयोग जीवन में अस्थिरता, दुर्घटना या मानसिक बोझ को आमंत्रित करता है."

तो फिर बहनों को उपहार में क्या दें?

अब सवाल उठता है कि राखी पर ऐसा क्या दें जो बहन को पसंद भी आए और धार्मिक रूप से भी शुभ हो. इसके लिए विशेषज्ञों ने कुछ सकारात्मक ऊर्जा से युक्त तोहफों की सलाह दी है:

1. चांदी की वस्तुएं (जैसे सिक्के, ब्रेसलेट, पायल)

चांदी को शीतलता और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है. यह मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है.



2. पीले या सफेद रंग के कपड़े

पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और मंगल का प्रतीक है. सफेद रंग शुद्धता और संतुलन का.



3. धार्मिक वस्तुएं

आप धार्मिक वस्तुएं जैसे रुद्राक्ष, तुलसी माला, पूजा किट भी दे सकते हैं. ये तोहफे अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं.



4. किताबें, प्रेरणात्मक साहित्य

बहन की रुचि के अनुसार किताबें देना न सिर्फ ज्ञान बढ़ाता है बल्कि स्नेह का स्थायी प्रतीक बनता है.



5. मिठाई और गिफ्ट कार्ड्स

मिठाई रिश्ते में मिठास लाती है, जबकि गिफ्ट कार्ड बहन को अपनी पसंद से कुछ खरीदने का अवसर देता है.

बाजार का हाल – क्या बिक रहा है सबसे ज्यादा?

शिमला के लोअर बाजार में मिठाई की दुकानों पर इस बार गुड़ से बनी मिठाइयों की मांग ज्यादा है. गिफ्ट शॉप्स पर ब्यूटी हैम्पर, बुक सेट्स, हैंडमेड राखियां, चांदी के सिक्के, और रेजिन आर्ट फ्रेम्स खूब बिक रहे हैं. दुकानदार राकेश धीमान बताते हैं कि "कई लोग अब फैशन से हटकर कुछ ऐसा गिफ्ट ढूंढ रहे हैं जो पवित्र भी हो और रिश्तों में अपनापन भी लाए."

रक्षाबंधन पर दिया गया तोहफा सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि स्नेह, आशीर्वाद और भविष्य की शुभकामना का प्रतीक होता है. इसलिए इस दिन कुछ भी देने से पहले सिर्फ बजट नहीं, भावना और परंपरा का भी ख्याल रखें. वहीं, हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर्व को लेकर पूरे देश में उत्साह तो है, लेकिन तारीख को लेकर असमंजस भी बना हुआ है. कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को है, तो कुछ पंचांग 9 अगस्त की तारीख बता रहे हैं. राखी का शुभ मुहूर्त और तारीख जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.

