हरियाणा सहित उत्तर भारत में भारी बारिश को लेकर क्या कहते हैं पर्यावरण विशेषज्ञ, जानिए क्या है इसकी वजह?

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: " हिमालयन क्षेत्र में क्लाउड बर्स्ट की संभावना बनी रहती है. सबसे पहली संभावना तो यह है कि जो हमारी इस क्षेत्र की स्थिति है, आप देखेंगे कि हम तेजी से चढ़ाई चढ़ते हैं. उसमें जब मानसून के दौरान नमी आती है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, तो वह एकदम ऊपर जाती है. यानी वह गर्म से ठंडे में जाती है तो वह बारिश का कारण बनती है. वहीं, कई बार हवा रुक जाती है और भारी नमी होती है. जिससे भारी बारिश होती है. कई बार हमारा सरफेस गर्म होता है, ऊपर ठंडक होती है, उसकी वजह से बारिश तेज होती है. इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून आपस में मिल जाते हैं. वह भी भारी बारिश की वजह बनती है. इसके साथ ही लोकल मेट्रोलॉजिकल फिनॉमिना भी इसमें शामिल होता है. "

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: " यह सब पर्यावरण में हो रहा समय के साथ बदलाव हैं, उसमें मानवीय गतिविधियों का भी असर है. कुछ दिनों पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो एवरेज तापमान है वह 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है. अगर हमारे वातावरण का तापमान बढ़ता है तो नमी लेने की क्षमता बढ़ जाती है. वह बढ़ती है तो उससे एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन बनती है, जिनमें अत्यधिक बारिश होना भी शामिल है. "

चंडीगढ़ः उत्तर भारत पिछले कुछ सालों से भारी बारिश की वजह से हॉटस्पॉट बना हुआ है. हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा सभी राज्य इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं. वहीं इस बार भी भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया. वहीं प्रकृति को भी भारी नुकसान हो रहा है. जमीन के कटाव ने तो कई आशियाने उजाड़ दिए. मानसून में आ रहे इन बदलावों को लेकर ईटीवी भारत ने पीजीआई के पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट हेल्थ विभाग के प्रोफेसर रवींद्र खैवाल से खास बातचीत की.

उन्होंने आगे कहा कि "जैसे जैसे वातावरण में बदलाव हो रहा है मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं. फिर इसका असर दिखना शुरू होता है. हम कह सकते हैं कि वातावरण में होने वाले बदलाव और मानवीय गतिविधियां इस तरह के हालात बना रहे हैं."





प्रश्नः क्या इन हालातों के लिए विकास की गतिविधियां और पहाड़ों में लोगों के रहन-सहन में आया बदलाव भी शामिल है ?

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: "इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है. हमें समझना होगा कि हमारे ग्लेशियर क्यों कम होते जा रहे हैं. पहाड़ों का कटान क्यों हो रहा है? जंगली क्षेत्र में पेड़ों और घास की कटाई होने से भी नुकसान हो रहा है. जंगल और घास पानी के फ्लो को वहीं रोक देते थे, वह वहीं ऑब्जर्व हो जाता था. इनके कटान से तेज बारिश नीचे की ओर आती है. साथ ही इको सेंसेटिव जोन में विकास भी इसका कारण है. ऐसे में हमें कोई भी विकास कार्य जमीन की स्थिति के वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद करना होगा."

उन्होंने आगे बताया कि "दूसरा हमें प्रकृति आधारित समाधान की तरफ जाना होगा. पहाड़ों में कटाव होने हैं तो हम ब्लास्ट नहीं कर सकते. उन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा. इसके अलावा हमारे नाले का खड्ड होते थे, उससे पानी निकलता था. अगर हमने किसी निर्माण के दौरान उनको ब्लॉक कर दिया या उनका रास्ता मोड़ दिया तो वह पानी के बहाव को प्रभावित करेंगे, उससे कटान और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है."

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: "बिल्कुल, हमें यह समझना होगा कि अगर जमीन की पकड़ बनाने वाले पौधे और घास नहीं होगी तो इससे और तेज कटाव होगा. वहीं पानी को रोकने की क्षमता जमीन में नहीं रहेगी. उसकी वजह से तेजी से नुकसान होगा. पानी का बहाव रुक नहीं पाएगा. पहाड़ों में कृषि बदलाव जो हो रहा है, उसको हमें क्लाइमेट स्मार्ट बनाना होगा. जिसमें लोकल प्लांट और स्पीशीज जो पानी को रोकते हैं, उन्हें लगाना पड़ेगा. इसके साथ ही हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी पत्थरों से बहाव रोकना, तालाब या पोखर बनाना उनको बढ़ावा देना होगा."



प्रश्नः क्या जंगलों का कटान और लगातार बढ़ते पर्यटकों के दबाव, क्या वह भी इस स्थिति की वजह हो सकता है ?

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: "जैसा मैंने बताया कि वातावरण का बदलाव और कुछ मानवीय गतिविधियों की वजह से यह हो रहा है. पहाड़ों पर गाड़ियों का धुआं बर्फ को पिघलाने में अपना योगदान देता है. स्नो कवर जो पहले पूरे साल रहता था, वह अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. इसको लेकर स्टडी हो रही है. इसलिए हम कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों की वजह से भी यह हो रहा है. लेकिन मुख्य तौर पर पर्यावरण में हो रहा बदलाव इसका मुख्य कारण है."



प्रश्नः क्या हमें बदलते दौर में इसके लिए हमें लॉग टर्म समाधान तलाशने होंगे, और उस पर काम करना होगा ?

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: प्रो.रवींद्र खैवाल कहते हैं कि "बिल्कुल इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पर काम करना होगा. अभी हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पर लगे हुए हैं, असल में हमें लॉन्ग टर्म समाधान पर काम करना होगा. जैसे भारत सरकार में मिशन मौसम लॉन्च किया है, इसके तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक्टिवेट करना है. वह भी जिला स्तर तक. ताकि अगर कोई फ्लैश फ्लड होता है तो उसका हमें कुछ समय पहले पता लग जाए. ऐसे में लोकल वेदर सिस्टम को एआई बेस्ड बनाकर लोगों तक जल सूचना पहुंचाने में मदद मिलेगी. इससे प्रशासन भी प्रभावी कदम समय रहते उठा सकेगा और स्थानीय लोग भी समय पर एक्टिव हो सकेंगे."



उन्होंने आगे कहा कि "दूसरा हमें इको सेंसेटिव जोन को चिन्हित करके वहां पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखनी होगी. ऐसी गतिविधियों को हमें चिन्हित करना होगा. हम स्थिति को जानने के बाद ही किसी तरह के निर्माण कार्य को करें. इसके लिए हमारे जो नॉर्म्स हैं, उसको सख्त करना पड़ेगा. तभी हम इसका एक सही समाधान पा सकेंगे."



प्रश्नः जिस तरह से पहाड़ों में मिट्टी का कटाव हो रहा है, क्या ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म में कृषि में भी मिट्टी की स्थिति को देखकर ही बदलाव करना होगा?

प्रोफेसर रवींद्र खैवाल: "बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारी वर्षा की वजह से हमारे कृषि भूमि का कटाव हो रहा है. इसे हमारी उपजाऊ भूमि का नुकसान हो रहा है, जिससे कृषि के उत्पादन पर भी इसका असर होगा. इसके लिए हमें ट्रेडिशनल और आधुनिक तकनीक का सम्मिश्रण करना होगा, जिससे कटाव रुक सके. इसके लिए हमें घास लगाने के साथ ही उन पौधों को लगाना होगा, जिनकी जड़ें गहरी होती है. उससे जमीन की पकड़ बनी रहेगी.