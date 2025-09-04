नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. बैठक में सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दी गई. वहीं, दो जीएसटी स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वें जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद कहा; ''आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी में पूरी तरह से कटौती की गई है. अब केवल दो स्लैब रखे जाएंगे, जो 5 फीसदी से 18 फीसदी तक होगा. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की टैक्स दरों को समाप्त कर दिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से ग्राहकों को काफी राहत मिली है. वहीं, दुकानदार व आम लोग भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, बता दें कि जीएसटी का यह स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा.

नए GST स्लैब पर क्या बोले दिल्ली के दुकानदार और आम लोग? (ETV Bharat)

'इन जीएसटी सुधारों से घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. रिपोर्ट का अनुमान है कि आगामी त्योहारी सीजन में खपत में 7–8% की बढ़ोतरी होगी. यह उपभोक्ता खर्च में वृद्धि खुदरा व्यापार और छोटे दुकानदारों की बिक्री को सीधे लाभान्वित करेगी. ये सुधार केवल टैक्स में बदलाव नहीं हैं, बल्कि भारत के व्यापार का स्वर्णिम अध्याय हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है. आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ छोटे व्यापारियों पर बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.''- प्रवीण खंडेलवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, कैट

नए स्लैब में 1000 रुपए तक के फुटवेयर पर अब 5 फीसदी GST लगेगा, जो पहले 12 फीसदी हुआ करता था. तिलकनगर में फुटवेयर की दुकान के मालिक जीतेश तनेजा बताया; ''GST का नया स्लैब आम जनता और मीडियम क्लास के लिए बहुत अच्छा कदम है. पहले रबड़ के हवाई चप्पल पर भी 12 फीसदी GST लगता था, अब वह 5 फीसदी हो गया है. सभी फुटवेयर पर 2500 रुपए से नीचे 12 फीसदी टैक्स लगे और इसके ऊपर 18 फीसदी. सरकार का यह एक अच्छा फैसला है.''

वहीं, शॉप पर जूते खरीदने आए अमित कुमार ने कहा; ''जीएसटी स्लैब में कमी आने से बहुत फायदा होगा. पहले जो चीज महंगी थी वह सस्ती हो जाएगी. स्टेशनरी पर लगने वाले 5 फीसदी GST को घटा कर शून्य कर दिया गया है. इस पर स्टेशनरी की दुकान के मालिक गौरव का मानना है कि केंद्र मंत्री निर्माण सीतारमण द्वारा जीएसटी के स्लैब में जो रियायती दी गई है, वह काफी अच्छी है, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी. पहले GST ज्यादा होने की वजह से लोगों ने टैक्स की चोरी करनी शुरू कर दी थी. अब स्टेशनरी पर टैक्स जीरो करने से ऐसा नहीं हो पाएगा.

स्टेशनरी की शॉप पर मौजूद सुनील कुमार बताते हैं कि नए स्लैब से आम जनता हो राहत मिलेगी. महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी. स्टेशनरी पर GST खत्म करने का फैसला भी सराहनीय है. इससे गरीब परिवार के लोगों को काफी फायदा होगा. जबकि, ग्रॉसरी की शॉप के मालिक राम निवास का मानना है कि GST के स्लैब में राहत देने सरकार का अच्छा फैसला है. लेकिन परेशानी यह कि क्या कंपनी वाले इसको सही से लागू करेंगे.

ये भी पढ़ें: