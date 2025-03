ETV Bharat / state

5 फीसदी कमीशन की डिमांड, बार-बार फाइल रिजेक्ट करना...जानिए कैसे ट्रैप हुए IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश? - IAS OFFICER ABHISHEK PRAKASH

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

लखनऊः IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित करने के मामले में सरकार की ओर से पक्ष जारी किया गया है. सोलर प्रोजेक्ट के मामले में दलाली का एक प्रकरण था, जिसमें अभिषेक प्रकाश की संलिप्तता पाई गई. इसी आधार पर उनका निलंबन किया गया. इसमें निकान्त जैन नाम का एक दलाल शामिल था. जिसके खिलाफ गुरुवार को गोमती नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी निकांत जैन मूलरूप से मेरठ का रहने वाला है, जो वर्तमान में लखनऊ में रहता है. वहीं, डिफेंस कॉरिडोर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है.



दलाल का नंबर दिया थाः नियुक्ति विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि अभिषेक प्रकाश, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के विरुद्ध विश्वजीत दत्ता, SAEL Solar P6 Private Limited द्वारा 20 मार्च 2025 में शिकायत की गई थी. उनके ग्रुप द्वारा उत्तर प्रदेश में सोलर सेल तथा सोलर ऊर्जा से संबंधित कल पुर्जे बनाने का संयत्र की इकाई की स्थापना के लिए इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय और आनलाइन प्रार्थना पत्र भेजा था. जिसके संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक हुई थी. जिसमें उनका प्रकरण संस्तुत हुआ था. प्रकरण के विचार से पूर्व उन्होंने इन्वेस्टमेंट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी ने एक प्राइवेट व्यक्ति निकात जैन का नंबर दिया. कहा गया कि उससे बात कर लीजिए यदि यह कहेगा तो आपका मामला एम्‌पावर्ड कमेटी व कैबिनेट से तुरंत अनुमोदित हो जाएगा.

दलाल जैन ने कहा ता वही कराएगा कामः उनके कहने के अनुसार जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले के लिए 5% कमीशन की मांग की. अग्रिम के रूप में धन मांगा, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया. विश्वजीत दत्ता द्वारा यह भी कहा गया कि बाद में पता चला कि उनके मामले में संस्तुति होने के बाद पत्रावली में प्रकरण को टाल दिया गया है. इस पर दलाल जैन ने बताया कि वह कितना भी प्रयास कर ले उन्होंने आना तो उनके पास ही होगा तभी काम हो पाएगा. दत्ता द्वारा इस प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया.



तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रकरण से संबंधित उक्त नोटशीट में फर्म SAEL Solar P6 Private Limited के प्रस्ताव पर मूल्यांकन समिति द्वारा जहां एक और संस्तुति की गई थी. दूसरी ओर अंतिम रूप से निर्गत कार्यवृत्त में आवदेक फर्म को पुनः मूल्यांकन समिति के समक्ष re-evaluation के लिए प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई. संगत पत्रावली के अभिलेखों आदि के अवलोकन से यह भी पता चला कि मामले में संबंधित नोटशीट में प्रस्तुत Recommendation / संस्तुति में से आवेदनकर्ता फर्म SAEL Solar P6 Private Limited के संबंध में नोटशीट में प्रस्तुत मूल्यांकन समिति की संस्तुति में परिवर्तन करते हुए अंतिम कार्यवृत्त जारी किया गया है. INVEST UP के मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश, आईएएस की malicious intent, vested interest and unfair financial gain स्पष्ट पाए गए. इस आधार पर उनको निलंबित किया गया है.