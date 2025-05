ETV Bharat / state

चांदनी चौक बाजार में आग से बचाव के क्या हैं इंतजाम, जानिए क्या बोले व्यापारी - DELHI CHANDNI CHOWK MARKET

चांदनी चौक बाजार में आग से बचाव के क्या है इंतजाम ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 24, 2025 at 6:24 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:40 PM IST 6 Min Read

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में हर वर्ष गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं. बुधवार, 21 मई के तड़के कोटला सेवा नगर बाजार में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि बाजार की 6 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं. इससे पहले किदवई नगर स्थिति दिल्ली हाट में भी एक ऐसी ही भीषण आग लगी थी. इसमें भी कई दुकानें जल कर खाक हो गई है. इतना ही दिल्ली एक ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार में हर वर्ष आग लगने की गंभीर घटनाएं सामने आती हैं. 2022 में भागीरथ पैलेस मार्केट में एक भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग 100 दुकानें जलकर खाक हो गई थीं. यह अभी तक की सबसे बड़ी घटना थी. इससे पहले नई सड़क पर भी ऐसी ही भीषण आग लगी थी. वहीं इस वर्ष 25 अप्रैल को भी भगीरथ पैलेस में आग लगी थी। आग पर जल्द काबू पा लिया गया. इस लिए घटना सुर्खियों में नहीं आ पाई. लेकिन चांदनी चौक के व्यापारियों के मन में हमेशा आग लगने का डर सताता रहता है. 2018 में हुए सौंदर्यकरण के बाद भी चांदनी चौक में आग की घटनाओं पर काबू नहीं हो पाया है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को भी 100 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन चांदनी चौक के हालात जस के तस है. इससे व्यापारियों में खास नाराजगी है. चांदनी चौक बाजार में हुई आग की भीषण घटनाएं (ETV BHARAT)

2018 में केजरीवाल सरकार ने कराया था बाजार का रीडेवलपमेंट : चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजय भार्गव ने बताया कि चांदनी चौक एक ऐतिहासित बाजार है. 2018 में केजरीवाल सरकार ने इस बाजार का रीडेवलपमेंट करवाया था. इस दौरान बाजार की मुख्य सड़क पर करीब 100 अग्निरोधक यंत्र लगवाए गए थे. इस हाइड्रेंट को पानी मुहैया करने के लिए 6 लाख लीटर की क्षमता वाला वाटर टैंक भी बनाया गया था. बाजार की हर गली और कटरे के बाहर दो हाइड्रेंट लगाए गए थे. जिसकी मार्च 2025 में जांच की गई थी. इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था. इसमें पाया गया कि सभी हाइड्रेंट सही से काम कर रहे हैं. इससे गलियों में लगने वाली आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है. चांदनी चौक रीडेवलपमेंट के बाद कम हुई आग की घटनाएं (ETV BHARAT) बीते वर्ष नई सड़क पर हाइड्रेंट की मदद से बुझायी गई थी आग : बीते वर्ष नई सड़क पर लगी इस आग को इन्हीं हाइड्रेंट की मदद से बुझाया गया था. लेकिन इन हाइड्रेंट को शुरू होने में देरी हो गई थी. जिसके कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था. साथ ही बाजार में रेड़ी पटरी वालों का अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. इस वजह से देरी से आग पर काबू पाया गया. सभी जानतें है भगीरथ पैलेस की आग ने चांदनी चौक के हर व्यापारी को हिला कर रख दिया था. भगीरथ पैलेस की आग के बाद तैयार की गई थी इंक्वायरी रिपोर्ट (ETV BHARAT) भगीरथ पैलेस की आग के बाद तैयार की गई थी इंक्वायरी रिपोर्ट : भगीरथ पैलेस की आग के बाद यहां के सभी व्यापारियों और पुलिस ने मिल कर एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की थी. इस रिपोर्ट में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी सदस्य थे. इस संदर्भ में सर्व व्यापार मंडल के सभी सदस्यों ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना से रिपोर्ट के हिसाब से बाजार में सुधार करने का आग्रह भी किया था. लेकिन सरकार बनने के बाद अभी तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई और न ही कोई सख्त कदम उठाया गया है. चांदनी चौक बाजार में आग से बचाव के उपाय (ETV BHARAT) बाजार में चारो तरफ तारों का जंजाल भी आग की बनते हैं बड़ी वजह : आग लगने के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए संजय बताते हैं कि बाजार में हर तरफ तारों का जंजाल बन हुआ है. इनमें कभी भी शार्ट सर्किट हो सकता है. जो भीषण आग का रूप धारण कर सकता है. अगर रेखा सरकार चांदनी चौक का विकास चाहती है, तो मेन रोड की तरह हर गली कटरे की सभी वायरिंग को अंडरग्राउंड करना चाहिए.वर्तमान में सरकार को रिपोर्ट में सामने आई कमियों पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही बाजार में दो फायर टेंडर्स को भी उपलब्ध करवाना चाहिए. चांदनी चौक के व्यापारियों के मन में हमेशा आग लगने का सताता है डर (ETV BHARAT) केजरीवाल सरकार ने लगवाए थे फायर टेंडर्स और हाइड्रेंट : 55 वर्षों से चांदनी चौक में चिकनकारी कपड़ों की सेल करने वाले अजय कुमार मित्तल ने बताया कि वर्तमान में बाजार की स्थिति काफी खराब है. गली और कटारों का बुरा हाल है. बाजार में कई बार भीषण आग लगी है. इनसे जान माल को भारी नुकसान हुआ है. हर बार सामने आया है फायर ब्रिगेड बहुत देरी से पहुंची है. इसके लिए बाजार में हर वक्त एक टेंडर मौजूद रहना बेहद जरूरी है. सौंदर्यकरण के नाम पर केजरीवाल सरकार ने फायर टेंडर्स और हाइड्रेंट लगवाए थे. लेकिन उनका भी सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है. अगर इनका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो आग की घटना पर आसानी से काबू पाया जा सकता है वहीं गलियों में फैले तारों के जाल को दुरुस्त किया जाना चाहिए. क्योंकि हर बार पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही बाजार में आग लगी है. चांदनी चौक रीडेवलपमेंट के बाद कम हुई आग की घटनाएं : सर्व व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी ने दीपक कुमार जैन ने बताया कि 44 वर्षों से चांदनी चौक में घड़ियों का व्यापार कर रहे हैं लेकिन बाजार में बीते 100 वर्षों से दुकानदारी जारी है. चांदनी चौक रीडेवलपमेंट के बाद बाजार की मैन रोड पर आग की घटनाएं न के बराबर हो गई हैं. मगर, गलियों में स्थिति जस की तस है. यहां अवैद्य निर्माण जारी है. सुरक्षा के इंतजामों की धज्जियां उड़ रही है. देखने वाला कोई नहीं है. अगर चांदनी चौक में आग की घटनाओं पर काबू पाना है, तो अवैध निर्माण पर ध्यान दिया जाए. जिस गली में 50 दुकानों की क्षमता है अगर वहीं 500 दुकानें बन रही है तो हादसा होना स्वाभाविक है. वहीं वायरिंग को अंडरग्राउंड करना होगा. यह बेहद आसान काम है. 2018 में हुए सौंदयकरण के दौरान हर कटरे गली के बाहर अंडरग्राउंड वायरस का कनेक्शन दिया गया है. बस उसको जोड़ने की जरूरत है. ये भी पढ़ें : चांदनी चौक अग्निकांड: करीब 120 दुकानें जलकर हुई राख, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR दिल्ली के चांदनी चौक स्थित इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद चांदनी चौक के दुकानदारों का छलका दर्द, कहा- आग में सब बर्बाद हो गया

