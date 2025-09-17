इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिक रहें सावधान रहें; ये 4 बड़े खतरे जानलेवा, सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट ने दिए ये टिप्स
आगरा में एक दिन पहले बुजुर्ग दंपत्ति की इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से हो गई थी मौत, चार्जिंग में लगी थी बैटरी.
आगरा: एक दिन पहले आगरा के जगदीशपुरा स्थित लक्ष्मी नगर कॉलोनी में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की जलकर मौत हो गई. स्कूटी में आग लगने के समय बैटरी चार्ज हो रही थी. ऐसी ही एक घटना बिहार के गोपालगंज में हुई. जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में धमामा हो गया. इसमें भी दो लोगों की मौत हो गई. इन घटनाओं में लोगों में डर का माहौल है. इससे पहले भी देश और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने या बैटरी फटने की घटनाएं हो चुकी हैं. एक्सपर्ट इसके पीछे 4 बड़ी वजहें बताते हैं. साथ ही चार्जिंग और बैटरी के रखरखाव को लेकर कई टिप्स देते हैं. जानिए इनके बारे में...
क्या है आगरा की घटना: बता दें कि आगरा की घटना में मंगलवार को प्रमोद अग्रवाल के पिता और मां जिंदा जल गए थे. घर में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. उस वक्त बैटरी चार्ज हो रही थी. देखतेे ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया. आग से जलकर बुजुर्ग भगवती प्रसाद और उर्मिला देवी की मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि परिवार के लोग बुजुर्ग दंपति का चेहरा नहीं देख पाए. मृतक भगवती प्रसाद और उर्मिला देवी के तीन बेटे विजय अग्रवाल, रामेश्वर अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल हैं. विजय अग्रवाल मथुरा में रहते हैं. रामेश्वर अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल के मकान लक्ष्मी नगर में अलग-बगल ही हैं. प्रमोद ने बताया कि बेटी के स्कूल जाने के लिए दो साल पहले स्कूटी खरीदी थी. अक्सर दिन में ही स्कूटी चार्ज करते थे. मंगलवार को रात में चार्जिंग पर लगाया था.
ये 4 बड़े खतरे: इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ्टी एक्सपर्ट देवभव ई-स्कूटर या ईवी व्हीकल से जुड़े 4 बड़े खतरे बताते हैं. साथ ही बचाव के टिप्स भी देते हैं.
- धूप में ई-वाहन कभी पार्क न करें : ईवी सेफ्टी एक्सपर्ट देवभव बताते हैं कि यदि आपके पास ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसे धूप में कभी खड़ा नहीं करें. धूप में ईवी खड़ा करने से बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है. जिससे ही थर्मल रनअवे की स्थिति बनती है. इससे बैटरी फटने या डैमेज होने की संभावना अधिक रहती है. इसलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल छांव में पार्क करें.
- देर तक न करें बैटरी चार्ज : देवभव बताते हैं कि अधिकतर हादसे चार्जिंग के दौरान हो रहे हैं. जिसकी वजह देर तक बैटरी चार्जिंग करना है. अक्सर करके लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज पर रात भर लगाए रहते हैं. यह गलत आदत है. इसमें सुधार करें. रात भर चाजिंग पर नहीं लगाए. चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल को हवादार जगह में रखना चाहिए. कंपनी के बताए समय तक ही व्हीकल को चार्ज करना चाहिए.
- लो क्वालिटी की बैटरी : सेफ्टी एक्सपर्ट देवभव बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन या ई-रिक्शा में तीन तरह की बैटरी लगती है. जिसमें लैड बैटरी, लीथियम एनएमसी बैटरी और लीथियम एलएफपी बैटरी है. लैड बैटरी चाइनीज बैटरी हैं. जिसमें चार्जिंग के दौरान हादसे का प्रतिशत 35 से 40 प्रतिशत होता है. लीथियम एनएमसी बैटरी में भी चार्जिंग या ओवर हीट से बैटरी फटने की संभावना 20 से 25 प्रतिशत तक होती हैं. तीसरी तरह की बैटरी लीथियम एलएफपी को स्टैंडर्स कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल कर रहे हैं. जो फटती नहीं है. इस बैटरी के डैमेज होने पर धुंआ निकल सकता है. मगर, आग नहीं लगेगी.
- लो-क्वालिटी का चार्जर : देवभव बताते हैं कि कई बार सस्ते की वजह से लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोकल चार्जर या डुप्लीकेट चार्जर खरीद लेते हैं. जिससे चार्जिंग में बैटरी को नुकसान पहुंचता है. कई बार कपंनी ईवी के साथ चार एम्पियर का चार्जर देती है. जिससे ईवी छह से आठ घंटे में चार्ज होती है. जबकि लोग फास्ट चार्जिंग के लिए छह एम्पियर का चार्जर खरीद लेते हैं. जिससे भले ही जल्दी व्हीकल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, मगर, इसकी लाइफ पर प्रतिकूल असर होता है. इसलिए, हमेशा ओरिजिनल या कंपनी के दिए अप्रूव्ड चार्जर से ईवी चार्ज करें. घटिया चार्जर का इस्तेमाल करने से ओवरकरंट या ओवरहीटिंग से बैटरी खराब होने या बैटरी फटने का खतरा अधिक रहता है.
बरतें ये सावधानियां
- बैटरी की नियमित जांच करें: ईवी सेफ्टी एक्सपर्ट देवभव बताते हैं कि बैटरी की कंडीशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी फूल रही हो या जल्द से गर्म हो रही हो तो सतर्क हो जाएं. कई बार इलेक्ट्रिक व्हीकल से जलने की बदबू आए तो तुरंज सर्विस सेंटर लेकर जाएं. उसकी जांच कराएं. कहीं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. जिससे समय रहते ही समस्या का समाधान किया जाए. इसलिए, समय-समय पर बैटरी की जांच करें या करवाते रहें.
- थर्ड पार्टी एक्सेसरीज से रहें दूर: देवभव बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग पॉवरफुल चार्जर, एक्स्ट्रा बैटरी या नॉन-कंपेटिबल पार्ट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगवा लेते हैं. जिससे बैटरी का सेफ्टी सिस्टम डिस्टर्ब होने की संभावना अधिक रहती है. इसलिए, जरूरी पार्ट्स ही इलेक्ट्रिव व्हीकल में लगवाएं.
