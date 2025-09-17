ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिक रहें सावधान रहें; ये 4 बड़े खतरे जानलेवा, सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट ने दिए ये टिप्स

आगरा: एक दिन पहले आगरा के जगदीशपुरा स्थित लक्ष्मी नगर कॉलोनी में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की जलकर मौत हो गई. स्कूटी में आग लगने के समय बैटरी चार्ज हो रही थी. ऐसी ही एक घटना बिहार के गोपालगंज में हुई. जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में धमामा हो गया. इसमें भी दो लोगों की मौत हो गई. इन घटनाओं में लोगों में डर का माहौल है. इससे पहले भी देश और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने या बैटरी फटने की घटनाएं हो चुकी हैं. एक्सपर्ट इसके पीछे 4 बड़ी वजहें बताते हैं. साथ ही चार्जिंग और बैटरी के रखरखाव को लेकर कई टिप्स देते हैं. जानिए इनके बारे में...

इलेक्ट्रिक वाहनों में आग के क्या हैं कारण. (Video Credit; ETV BHARAT)

क्या है आगरा की घटना: बता दें कि आगरा की घटना में मंगलवार को प्रमोद अग्रवाल के पिता और मां जिंदा जल गए थे. घर में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. उस वक्त बैटरी चार्ज हो रही थी. देखतेे ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया. आग से जलकर बुजुर्ग भगवती प्रसाद और उर्मिला देवी की मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि परिवार के लोग बुजुर्ग दंपति का चेहरा नहीं देख पाए. मृतक भगवती प्रसाद और उर्मिला देवी के तीन बेटे विजय अग्रवाल, रामेश्वर अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल हैं. विजय अग्रवाल मथुरा में रहते हैं. रामेश्वर अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल के मकान लक्ष्मी नगर में अलग-बगल ही हैं. प्रमोद ने बताया कि बेटी के स्कूल जाने के लिए दो साल पहले स्कूटी खरीदी थी. अक्सर दिन में ही स्कूटी चार्ज करते थे. मंगलवार को रात में चार्जिंग पर लगाया था.