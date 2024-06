ETV Bharat / state

पश्चिम यूपी में सियासी रार; भाजपा में संजीव बालियान Vs संगीत सोम के बाद सपा में अतुल प्रधान Vs योगेश वर्मा - Atul Pradhan vs Yogesh Verma

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 27, 2024, 11:49 AM IST | Updated : Jun 27, 2024, 3:57 PM IST

संजीव बालियान Vs संगीत सोम के बाद अतुल प्रधान Vs योगेश वर्मा. ( फोटो क्रेडिट; Etv Bharat Archive )

Last Updated : Jun 27, 2024, 3:57 PM IST