अगर ट्रेन में आपकी सीट कनफर्म नहीं तो नो टेंशन, इन ट्रेनों में करें सफर - SUMMER SPECIAL TRAINS VIA ITARSI

पश्चिम मध्य रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 1:54 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:21 PM IST 3 Min Read

नर्मदापुरम: पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या और मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दिशाओं में साप्ताहिक एवं द्वि-साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें इटारसी, नर्मदापुरम, हरदा, बीना, रुठियाई एवं गुना आदि से होकर गुजरती हैं. रीवा–सीएसएमटी–रीवा साप्ताहिक विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 02187 रीवा से प्रत्येक गुरुवार को 15:50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 12:20 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 02188 CSMT से प्रत्येक शुक्रवार को 13:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 09:45 बजे रीवा पहुंचेगी.

ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी व हरदा स्टेशनों से होकर गुजरती है.

इस ट्रेन के स्टॉपेज ये हैं : रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस.

