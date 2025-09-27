दुर्गा पूजा 2025: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध इस्कॉन टेंपल की थीम पर यहां बनाया गया पूजा पंडाल, लोगों के बीच बना आकर्षण का केंद्र
पश्चिम बंगाल के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर आदित्यपुर में दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है.
Published : September 27, 2025 at 2:37 PM IST
जमशेदपुर: सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में पश्चिम बंगाल के इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है. इस मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन के साथ-साथ भगवान श्री राधा कृष्ण के भी दर्शन हो सकेंगे. यह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. पूजा समिति की ओर से कई आकर्षक भव्य पंडाल बनाए गए हैं. इधर आदित्यपुर के एस टाइप में सिंहभूम बॉयज क्लब की ओर से पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है.
आपको बता दें कि यह क्लब हर साल अलग-अलग थीम पर आधारित पूजा पंडाल बनाता है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय और आकर्षण का केंद्र होते हैं. इस बार पश्चिम बंगाल के चंदन नगर से आए 50 कारीगरों ने करीब ढाई महीने में इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया है. भव्य और आकर्षक इस्कॉन मंदिर जैसे पंडाल के निर्माण पर 50 लाख रुपये की लागत आई है.
सिंहभूम बॉयज क्लब के अध्यक्ष बबलू सिंह ने बताया कि हर साल यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और उनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाते हैं. इस साल पंडाल के अंदर और बाहर लगभग 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे पूरी भीड़ पर नजर रखेंगे, जबकि क्लब के 50 से ज्यादा स्वयंसेवक जगह-जगह तैनात रहेंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो.
उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर का मॉडल पंडाल में लगाया गया है. इस पंडाल में प्रवेश करते ही मां दुर्गा के साथ-साथ भगवान श्री राधा कृष्ण के भी दर्शन होंगे. पंडाल के अंदर का नजारा बिल्कुल इस्कॉन मंदिर जैसा ही होगा.
